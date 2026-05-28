El éxito de las empresas deja de ser financiero y busca impacto en comunidad

Mariana Silveira, directora de Mercadotecnia Stellantis México y Directora de la marca FIAT en México, consideró que ya no son tiempos en los que las mujeres que lideran son perfiles rígidos, por el contrario, se trata de perfiles que logran combinar los soft skills con las habilidades necesarias para las tareas.

Se consideró que las mujeres y trabajadores que ven que sus esfuerzos son valorados, son equipos de trabajo con mejores resultados.

Además, consideraron que un ambiente de trabajo sólido también deja espacio para que los empleados se equivoquen y busquen las soluciones adecuadas.

Edith González, directora de Talento, Cultura y Marca de Grupo Financiero Base (GFB), consideró que en esta búsqueda de nuevos enfoques, la reinvención tiene que ver con aprovechar las capacidades de las personas, y puso como ejemplo lo que sucede con la tecnología.

"Es un proceso de evolución continuo que hoy más que nunca esta generación, que estamos colaborando en las organizaciones, debemos tener", dijo.

Saber cómo reinventarse también puede aportar a las organizaciones. Caoll Philips, directora de Comunicación Externa y Nutrición Grupo Lala, consideró que una forma de hacerlo de manera efectiva es visualizando los retos que tiene la empresa; enfocarse en las soluciones.

Para Angélica Garza, vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos de Aeroméxico, detectar el talento para preparar un plan de sucesión tiene que incluir sí o sí a una mujer.

La mesa acordó que existe la necesidad de que las empresas implementen mecanismos claros para la detección y desarrollo del talento femenino, incluyendo la medición del potencial y la inclusión de mujeres en las ternas para vacantes.