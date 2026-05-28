La democracia no está completa sin las mujeres, pero los desafíos aún persisten al ejercer el poder

Una agenda para transformar

Aunque en el país cada vez más mujeres llegan a espacios de toma de decisión, no todas quieren mantenerse o repetir en la responsabilidad. ¿La razón? No es una, pero entre los motivos destacan los costos que representa ejercer el poder.

A diferencia de los hombres, en ellas, sigue recayendo la responsabilidad del cuidado de sus familias. Por ello, el reto es que desde el poder las mujeres pueden incidir en las políticas públicas que hagan más equitativas las cargas, como lo es crear el Sistema Nacional de Cuidados.

“La Ley de Sistema de Cuidados propone que el gobierno, que el Estado asuma parte de estas cargas, desde guarderías, licencia de paternidad y muchas otras cuestiones que permiten la redistribución de la carga del cuidado”, destacó la diputada Vadillo.

El poder puede usarse en seguir incidiendo en que más mujeres puedan participar. Cecilia Vadillo Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX.

Para que la agenda pro género avance, las mujeres sin importar el partido, necesitan tejer alianzas y redes de poder con otras, con quienes al final comparten haber sufrido parte de lo mismo: violencia y luchar contra estereotipos.

Mónica Tapia considera que es fundamental que cuando una mujer llegue a un cargo de poder, tenga una agenda sobre qué busca transformar y qué resultados entregará, pero que sus acciones sirvan a todas.

“Tienes que llegar muy clara con tus propuestas, con tus posibilidades, con tus alianzas, con temas técnicos incluso, estamos construyendo una red que acompaña técnica propuestas de política pública, propuesta presupuestales. Necesitamos un ecosistema amplio de mujeres que llegan al poder pero que puedan hacer las cosas bien y resolver los problemas”, indicó.

Durante la mesa Mujeres líderes: cómo se han creado las redes de mujeres en el poder de Expansión Summit Mujeres 2026, se habló de los retos que persisten en el ejercicio de liderazgo. (Foto: María Fernanda López/Expansión)

Las deudas con las mujeres aún prevalecen. Aunque hoy más mujeres participan en tomas de decisiones y se gradúan más que los hombres, hay brechas que duelen.

“Hay más mujeres participando en política que hombres por primer vez en la historia, pero la brecha en participación económica entre hombres y mujeres sigue siendo enorme. Los hombres participan 75% en la economía pero las mujeres participan 45%. Hoy en nuestro país la mitad de las mujeres gana un salario mínimo mientras que para los hombres esta proporción es del 30%”, planteó Vadillo.