Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

El storytelling gana peso como habilidad profesional en la era de la IA

Pareciera que contar historias es una de las habilidades blandas menos valoradas en el mercado laboral. Sin embargo, su valor crece gracias al avance de la IA y de la digitalización de procesos.
vie 29 mayo 2026 12:24 PM
Añadir Expansión en Google
El storytelling gana peso laboral en oficinas que usan inteligencia artificial
Las empresas producen más contenido que nunca, pero cada vez les cuesta más trabajo sonar auténticas y conectar con las personas. (iStock)

Pareciera que el storytelling o el arte de contar historias es una de las habilidades blandas menos valoradas en el mercado laboral si se compara con ciertas capacidades técnicas como el análisis y manejo de datos. Sin embargo, su valor crece gracias al avance de la inteligencia artificial y de la digitalización de procesos.

Roberto Ventura, socio fundador de la firma de reclutamiento Neos RH Consultores, asegura que el storytelling se está colando en las entrevistas de trabajo, en los procesos de liderazgo y en las evaluaciones de talento porque si bien la IA está en pleno auge, aún no logra reemplazar la conexión humana.

“Hoy los reclutadores evaluamos la experiencia técnica y observamos qué tan bien una persona logra transmitir sus ideas y conectar con los demás porque esas habilidades son muy poderosas en ambientes laborales en los que la colaboración y la comunicación son indispensables para la operación”, señala Ventura.

Publicidad

Con él coincide Genaro Mejía. El CEO del estudio de comunicación StoryShake ha observado que las compañías cada vez prestan más atención a perfiles capaces de aterrizar ideas, de transmitir confianza y de hacer que otros entiendan hacia dónde va un proyecto o una empresa.

El también autor del libro ¿Quién mató al storytelling? Narrativas sin mentiras, lleva tiempo viendo ese cambio en las empresas y en los equipos de trabajo, de modo que para él, la presión más que en producir contenido está en lograr que los mensajes todavía se sientan humanos.

“Nunca habíamos tenido tantas herramientas para producir mensajes más rápido, pero al mismo tiempo cada vez cuesta más trabajo sonar auténticos y diferenciarse porque los mensajes que las empresas generan con IA suelen sonar igual”, afirma.

Habilidades blandas más valoradas

El estudio Skills on the Rise 2025 de LinkedIn detectó que siete de las diez habilidades con mayor crecimiento dentro del mercado laboral están relacionadas con capacidades humanas como comunicación, adaptabilidad o resolución de conflictos, precisamente porque son difíciles de automatizar.

Mejía apunta que el problema no está en usar inteligencia artificial, sino en depender completamente de ella para hacer el trabajo, en lugar de verla como una herramienta para ser más eficiente en la jornada laboral.

El consultor reconoce que utiliza plataformas como ChatGPT y Gemini para ordenar información o acelerar procesos, aunque insiste en que el criterio y la capacidad de detectar matices siguen dependiendo de las personas.

“Hay cosas que la inteligencia artificial no sabe porque la IA no tiene recuerdos y un humano sí. La única manera de distinguirte es volver al contenido hecho por humanos con historias para humanos”, dice.

“Pero el péndulo se está yendo al otro extremo. Gente que la usa para todo, y la consecuencia es que nos vamos a empezar a volver obsoletos. Hoy, los puestos que se están perdiendo por la IA en las oficinas son los junior que no tienen capacidad analítica ni pensamiento crítico”, advierte.

Publicidad

La IA lo hace más rápido, pero no genera confianza

Ventura asegura que hoy día es más fácil reconocer estructuras repetidas en textos y acciones de marketing creadas con inteligencia artificial. No es que esté mal, dice, pero no hay una diferenciación ni un estilo propio de quién está detrás, en una industria que se caracteriza por vender y ejecutar ideas creativas.

Bajo esta línea, Mejía señala que la discusión alrededor de la inteligencia artificial abarca productividad y eficiencia, pero también abre dudas sobre creatividad, pensamiento crítico y dependencia tecnológica. “Estamos perdiendo la capacidad de pensar. Por eso es que el storytelling es y será cada vez más valorado y necesario en las empresas”, asegura.

El mismo estudio de LinkedIn halló que las habilidades relacionadas con creatividad, comunicación y resolución de problemas ganan valor conforme las empresas automatizan tareas operativas.

Por separado, Adecco también identificó que las actividades ligadas a empatía, liderazgo y razonamiento humano apenas tienen un potencial de automatización de 13%, justo porque dependen de la experiencia, el juicio y la perspectiva personal.

Ahí es donde Ventura ve el valor de las habilidades blandas. “En el mercado laboral actual explicar una visión, convencer a tu equipo o construir credibilidad importa más en las organizaciones donde gran parte de la información ya puede producirse en segundos”.

Publicidad

Tags

Carrera

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad