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El liderazgo también genera valor: el factor humano que protege ingresos y talento en las empresas

La coach certificada y autora del libro ¡Auxilio! Tengo un jefe, Sami Ramírez, cuenta cómo la falta de figuras de liderazgo puede afectar el desarrollo profesional de los empleados.
sáb 30 mayo 2026 11:00 AM
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El libro escrito por la coach elecutiva, Sami Ramírez, está a la venta en México con un precio aproximado de 300 pesos. (Fotos: Especiales)

El ambiente laboral puede resultar tóxico y afectar la salud y convivencias con los compañeros y jefes, lo que repercute a su vez en la salud; esto no se enfoca solamente a tener o no, buenas relaciones, sino que muchos de los problemas derivan de una mala comunicación y gestión por parte de líderes y jefes de área que llegan a estos puestos sin las herramientas debidas, lo que representa una amenaza invisible para la rentabilidad.

De acuerdo con datos de la firma Gallup citados por la experta Sami Ramírez, el 80% de los empleados se sienten desmotivados, un fenómeno que no solo erosiona el clima organizacional, sino que impacta directamente en el resultado final de las compañías.

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¡Auxilio! Tengo un jefe, escrito por Sami Ramírez , es una guía de autoconocimiento y gestión de relaciones laborales que incluye una mirada holística para enfrentar los conflictos con un superior. A diferencia de los manuales tradicionales de liderazgo, el libro integra historias reales, análisis organizacional y herramientas psicológicas para ayudar al lector a ganar claridad y calma en su vida profesional.

La autora utiliza su propia experiencia de burnout y acoso psicológico mientras trabajaba en Canadá como hilo conductor. Describe cómo una relación desgastante con su jefa la llevó a cuestionar su valor y a descubrir que el problema no era solo de comunicación, sino de un sistema más complejo. Este proceso la impulsó a formarse como coach y a diseñar una metodología para acompañar a otros en situaciones similares.

El valor real de los líderes

La autora plantea que los trabajadores que se sienten desmotivados derivan en una alta rotación, que a su vez cuesta a las organizaciones empresas entre el 15% y el 30% del salario anual de un empleado en capacitación e incorporación.

“Los jóvenes ya no tienen tolerancia para esperar a que un jefe aprenda y se van pronto”, detalla en entrevista con Expansión.

En un entorno laboral en el que la Inteligencia Artificial (IA) sigue con una tendencia al alza, los puestos de liderazgo deben desarrollar lo que nos hace humanos: empatía, conexión y comunicación

“En el mundo corporativo nos hemos convertido en islas independientes por la competitividad. Con la llegada de la IA, tendremos que preguntarnos: `¿qué me hace valioso?´. Este libro lleva a las personas por ese camino de autoconocimiento”, destaca la coach certificada.

En un mercado globalizado, el bienestar emocional del equipo es la ventaja competitiva más difícil de replicar y la más rentable de sostener.

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Otro de los aspectos que se aborda en el libro es la capacidad de opinar sin miedo a represalias, "seguridad psicológica", la cual no debería considerarse como una cortesía, sino un motor de innovación. Sin ella, los equipos caen en el "silencio defensivo", bloqueando la detección temprana de errores operativos.

“Existe una tensión prevalente donde nos comportamos de forma muy política y formal, como en un teatro donde no caben las emociones. Esa falta de humanidad es un `elefante rosado´ en la habitación del que nadie habla. Escribí el libro para romper ese tabú”, explicó la originaria de Colombia.

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La creencia de que "el trabajo duro es suficiente" es, según Ramírez, un error estratégico, ya que la opinión del jefe directo solo representa el 25% de la decisión final para una promoción. El 75% restante depende de la capacidad del profesional para generar visibilidad ante el "jefe de su jefe" y construir una red de patrocinadores.

La cultura es otro factor. Mientras que en mercados como Estados Unidos o Europa los empleados dedican hasta 30% del tiempo a dar a conocer los resultados, en Latinoamérica persiste el miedo a parecer "arrogante", lo que entrega el control de la carrera a terceros de forma ineficiente.

Ramírez es ingeniera Industrial egresada de la Universidad Católica de Colombia; cuenta con una maestría en Marketing en la Universidad de Salford. Cuenta con más de 2,500 horas de coaching con líderes y equipos de alto rendimiento.

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