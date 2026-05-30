El liderazgo también genera valor: el factor humano que protege ingresos y talento en las empresas

¡Auxilio! Tengo un jefe, escrito por Sami Ramírez , es una guía de autoconocimiento y gestión de relaciones laborales que incluye una mirada holística para enfrentar los conflictos con un superior. A diferencia de los manuales tradicionales de liderazgo, el libro integra historias reales, análisis organizacional y herramientas psicológicas para ayudar al lector a ganar claridad y calma en su vida profesional.

La autora utiliza su propia experiencia de burnout y acoso psicológico mientras trabajaba en Canadá como hilo conductor. Describe cómo una relación desgastante con su jefa la llevó a cuestionar su valor y a descubrir que el problema no era solo de comunicación, sino de un sistema más complejo. Este proceso la impulsó a formarse como coach y a diseñar una metodología para acompañar a otros en situaciones similares.

El valor real de los líderes

La autora plantea que los trabajadores que se sienten desmotivados derivan en una alta rotación, que a su vez cuesta a las organizaciones empresas entre el 15% y el 30% del salario anual de un empleado en capacitación e incorporación.

“Los jóvenes ya no tienen tolerancia para esperar a que un jefe aprenda y se van pronto”, detalla en entrevista con Expansión.

En un entorno laboral en el que la Inteligencia Artificial (IA) sigue con una tendencia al alza, los puestos de liderazgo deben desarrollar lo que nos hace humanos: empatía, conexión y comunicación

“En el mundo corporativo nos hemos convertido en islas independientes por la competitividad. Con la llegada de la IA, tendremos que preguntarnos: `¿qué me hace valioso?´. Este libro lleva a las personas por ese camino de autoconocimiento”, destaca la coach certificada.

En un mercado globalizado, el bienestar emocional del equipo es la ventaja competitiva más difícil de replicar y la más rentable de sostener.