Didi se une a Ceneval para dar clases de inglés a conductores y usuarios de la app previo al Mundial 2026

Los cursos estarán disponibles también para usuarios de DiDi Club con un descuento preferencial de 15% durante 2026.

La estrategia se enmarca en la expectativa de que México reciba más de 5.5 millones de visitantes internacionales durante la temporada mundialista, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo.

“Habla Mundial parte de una idea muy concreta: reconocer habilidades que ya existen y que hoy son indispensables en sectores como la movilidad, el turismo y los servicios”, señaló Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval. La directiva agregó que el objetivo es visibilizar y acreditar capacidades como la comunicación, la orientación y la atención al cliente para convertirlas en oportunidades de desarrollo laboral.

El programa combina una capacitación intensiva de inglés para atención turística impartida por Platzi con una certificación avalada por el Ceneval para validar habilidades aplicadas al servicio de visitantes internacionales.

Por su parte, Vicente Roqueñi, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina en DiDi, aseguró que la tecnología puede funcionar como un habilitador de oportunidades laborales.

“Esta alianza suma un factor clave en el crecimiento de nuestros conductores y repartidores: la adquisición de habilidades para mejorar aún más y romper cualquier barrera frente a ellos”, comentó.

Aunque el anunció en esta ocasión estuvo centrado en DiDi, este proyecto da continuidad a los esfuerzos que el Ceneval comenzó a impulsar desde principios de este año para certificar habilidades en sectores de hospitalidad y atención turística, particularmente entre personal de restaurantes y servicios. La apuesta ahora es ampliar ese alcance hacia plataformas de movilidad y reparto, industrias que tendrán un papel clave durante el evento deportivo.