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DiDi y Ceneval capacitarán en inglés a conductores ante turismo del Mundial

La plataforma y el organismo educativo ofrecerán certificaciones y cursos de inglés para los más de 500,000 conductores y repartidores ante la llegada masiva de turistas internacionales por la Copa Mundial 2026.
mié 13 mayo 2026 12:00 PM
Didi se une a Ceneval para dar clases de inglés a conductores y usuarios de la app previo al Mundial 2026
El programa combina una capacitación intensiva de inglés para atención turística impartida por Platzi con una certificación avalada por el CENEVAL para validar habilidades aplicadas al servicio de visitantes internacionales. (Foto: DiDi/CENEVAL)

En preparación para la Copa del Mundo 2026, DiDi y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) anunciaron una alianza para ofrecer capacitaciones y certificaciones en inglés especializado orientadas al turismo y los servicios. La iniciativa busca preparar a conductores, repartidores y otros perfiles de atención para el incremento de visitantes internacionales que recibirá México durante el torneo.

Las certificaciones estarán disponibles para las más de 500,000 personas conectadas a DiDi accedan a la microcredencial “Habla Mundial, inglés para el turismo”, además de otras certificaciones enfocadas en pensamiento crítico, calidad en el servicio al cliente e inglés para negocios.

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Los cursos estarán disponibles también para usuarios de DiDi Club con un descuento preferencial de 15% durante 2026.

La estrategia se enmarca en la expectativa de que México reciba más de 5.5 millones de visitantes internacionales durante la temporada mundialista, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo.

“Habla Mundial parte de una idea muy concreta: reconocer habilidades que ya existen y que hoy son indispensables en sectores como la movilidad, el turismo y los servicios”, señaló Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval. La directiva agregó que el objetivo es visibilizar y acreditar capacidades como la comunicación, la orientación y la atención al cliente para convertirlas en oportunidades de desarrollo laboral.

El programa combina una capacitación intensiva de inglés para atención turística impartida por Platzi con una certificación avalada por el Ceneval para validar habilidades aplicadas al servicio de visitantes internacionales.

Por su parte, Vicente Roqueñi, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina en DiDi, aseguró que la tecnología puede funcionar como un habilitador de oportunidades laborales.

“Esta alianza suma un factor clave en el crecimiento de nuestros conductores y repartidores: la adquisición de habilidades para mejorar aún más y romper cualquier barrera frente a ellos”, comentó.

Aunque el anunció en esta ocasión estuvo centrado en DiDi, este proyecto da continuidad a los esfuerzos que el Ceneval comenzó a impulsar desde principios de este año para certificar habilidades en sectores de hospitalidad y atención turística, particularmente entre personal de restaurantes y servicios. La apuesta ahora es ampliar ese alcance hacia plataformas de movilidad y reparto, industrias que tendrán un papel clave durante el evento deportivo.

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Durante la firma del convenio participaron representantes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, así como directivos de Platzi y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

La apuesta por capacitar en idiomas a trabajadores de plataformas no es nueva. En 2020, en plena pandemia, Uber México lanzó junto con Education First (EF) un programa gratuito de aprendizaje de inglés para conductores y repartidores registrados en la app. En ese momento, la iniciativa estaba enfocada en mejorar oportunidades laborales y facilitar el acceso a herramientas de capacitación digital durante el confinamiento.

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Didi Chuxing Educación

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