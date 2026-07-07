¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026 de licenciatura? Hora y dónde consultarlos

Acciones legales por trampas en el examen

La UNAM informó que presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes tras detectar presuntas prácticas fraudulentas relacionadas con el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La institución señaló que algunas personas y empresas habrían engañado a aspirantes y sus familias mediante la venta de supuestos servicios para garantizar o facilitar el ingreso, pese a que el proceso de admisión se realiza bajo estrictos mecanismos de seguridad y supervisión.

En todos los planteles y facultades de la UNAM, el regreso a clases presenciales es voluntario, según lo establecido por la Dirección General de Comunicación Social.

La denuncia fue presentada el 3 de julio como parte de las acciones para proteger la integridad del proceso de admisión y evitar que más familias sean víctimas de fraudes.

¿Cuándo salen los resultados de la UNAM 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial de la DGAE, los resultados del Concurso de Selección para ingreso a licenciatura se publicarán el viernes 17 de julio de 2026.

Sin embargo, la UNAM no tiene establecida la hora oficial para su publicación, por lo que recomienda a las y los aspirantes mantenerse atentos durante ese día y consultar únicamente los canales institucionales para evitar caer en información falsa.

La universidad recordó que, para revisar el resultado, será indispensable contar con la siguiente información:

Número de folio.

Contraseña registrada a lo largo del proceso de selección.

Una vez publicados los resultados, en caso de ser seleccionado será necesario descargar la documentación para continuar con el proceso de inscripción, las cuales estarán disponibles entre el 17 y el 20 de julio, mientras que la entrega de documentos e inscripciones iniciará a finales del mismo mes y se extenderá hasta principios de agosto, dependiendo del tipo de ingreso de cada estudiante.