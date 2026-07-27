EU perfila un nuevo esquema comercial; México quiere preservar 85% de sus exportaciones sin arancel

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que, aunque la política comercial del presidente Donald Trump continúa modificándose, México mantiene una posición preferencial frente a la mayoría de los países que exportan al mercado estadounidense.

"Si comparas la disposición 301 con otros 60 países, México quedó en mejores condiciones", afirmó.

Como prueba de esa ventaja, señaló que las exportaciones mexicanas continúan creciendo pese al endurecimiento de la política comercial estadounidense.

"Si no tuviéramos esa condición preferencial, es decir, el 85% de las exportaciones mexicanas sin pagar arancel, ya se habrían caído", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que esa posición todavía depende de cómo quede configurado el nuevo sistema arancelario que Estados Unidos presentará durante agosto.

Esperar el nuevo mapa comercial

Por esa razón, México decidió que la siguiente ronda de conversaciones con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se realice hasta septiembre.

Ebrard explicó que negociar antes de conocer las nuevas reglas comerciales carecería de sentido, ya que primero debe quedar claro qué trato recibirán los competidores de México.

"Necesitamos analizar con cuidado cómo va a ser su sistema arancelario, porque lo van a dar a conocer apenas ahora en agosto", señaló.

Para explicar el momento que vive el comercio internacional recurrió a una analogía.

"Haz de cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar. Necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas, porque eso es lo que determina mi posición preferencial", dijo.

