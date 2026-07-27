Agosto pondrá a prueba la principal ventaja comercial de México. Mientras Estados Unidos prepara un nuevo sistema arancelario para reorganizar el trato que dará a sus socios y competidores, el gobierno mexicano busca preservar el acceso libre de arancel para 85% de sus exportaciones bajo el T-MEC y conocer el desenlace de la investigación por capacidad excedente que definirá nuevas condiciones para el comercio bilateral.
EU perfila un nuevo esquema comercial; México quiere preservar 85% de sus exportaciones sin arancel
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que, aunque la política comercial del presidente Donald Trump continúa modificándose, México mantiene una posición preferencial frente a la mayoría de los países que exportan al mercado estadounidense.
"Si comparas la disposición 301 con otros 60 países, México quedó en mejores condiciones", afirmó.
Como prueba de esa ventaja, señaló que las exportaciones mexicanas continúan creciendo pese al endurecimiento de la política comercial estadounidense.
"Si no tuviéramos esa condición preferencial, es decir, el 85% de las exportaciones mexicanas sin pagar arancel, ya se habrían caído", sostuvo.
Sin embargo, reconoció que esa posición todavía depende de cómo quede configurado el nuevo sistema arancelario que Estados Unidos presentará durante agosto.
Esperar el nuevo mapa comercial
Por esa razón, México decidió que la siguiente ronda de conversaciones con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se realice hasta septiembre.
Ebrard explicó que negociar antes de conocer las nuevas reglas comerciales carecería de sentido, ya que primero debe quedar claro qué trato recibirán los competidores de México.
"Necesitamos analizar con cuidado cómo va a ser su sistema arancelario, porque lo van a dar a conocer apenas ahora en agosto", señaló.
Para explicar el momento que vive el comercio internacional recurrió a una analogía.
"Haz de cuenta que nosotros somos la Tierra y se está reorganizando el sistema solar. Necesito saber si me voy a quedar en mi órbita o vas a cambiar la órbita de varios planetas, porque eso es lo que determina mi posición preferencial", dijo.
Ebrard recordó que la investigación iniciada bajo la Sección 301 está dividida en dos procedimientos. El primero, relacionado con trabajo forzoso, ya concluyó y sustituyó el arancel temporal de 10% que Estados Unidos aplicaba bajo la Sección 122 por otro gravamen del mismo nivel, ahora sustentado en la Sección 301.
El segundo expediente, sobre capacidad excedente, concluirá durante la primera semana de agosto.
El secretario indicó que México ya presentó sus argumentos durante las audiencias celebradas en Estados Unidos y espera conocer entonces la resolución.
"Estamos esperando para la primera semana de agosto la 301 sobre capacidad excedente", explicó.
Los frentes abiertos
Mientras Estados Unidos redefine su política comercial, México buscará resolver varios temas que considera prioritarios.
Entre ellos figura reducir el arancel de 25% que enfrenta la industria automotriz, revisar las tarifas impuestas al acero y al aluminio bajo la Sección 232 y preservar el acceso libre de arancel para la mayor parte de las exportaciones mexicanas.
Al mismo tiempo, Washington impulsa cambios a las reglas de origen del T-MEC y ha comenzado a plantear nuevos conceptos vinculados con la seguridad económica, asuntos que, según Ebrard, probablemente formen parte de la revisión del tratado prevista para 2027.
Rechaza la estacionalidad en el campo
Otro de los temas que México mantiene sobre la mesa es la negativa a aceptar criterios de estacionalidad para las importaciones agropecuarias, una demanda impulsada desde hace años por productores estadounidenses.
Ebrard afirmó que el gobierno mexicano ya dejó clara su posición durante las conversaciones bilaterales.
"Nosotros no aceptaríamos estacionalidad", dijo.
Argumentó que una medida de ese tipo rompería el funcionamiento del comercio agrícola construido entre ambos países bajo el T-MEC.
"La estacionalidad va en contra de todo el sistema de comercio agroindustrial o agropecuario entre México y Estados Unidos", sostuvo.