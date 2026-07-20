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Carrera

La capacitación es un incentivo para el talento

Ofrecer oportunidades para el crecimiento profesional ayuda a retener a los colaboradores y a fortalecer la identidad de comunidad en las empresas.
lun 20 julio 2026 11:34 AM
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Presentado por: L'Oréal Groupe
La capacitación se convierte en parte relevante para fidelizar al talento.
En el contexto actual, los programas de capacitación se convierten en parte relevante para fidelizar al talento. (fizkes/Shutterstock / fizkes)

Desde el clima laboral, las prestaciones y el salario, hasta la capacitación (pieza medular para hacer comunidad), son diversos los factores que se requieren alinear para que el equipo de una empresa logre un auténtico sentido de pertenencia.

Ese equilibrio requiere un compromiso genuino por parte de la alta dirección, para entender que las condiciones y el crecimiento profesional van de la mano.

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Al respecto, Armando Pineda, VP & Head del Global Delivery Center (GDC) México de Capgemini, confirmó que el upskilling tiene un impacto transformador en la cultura organizacional, a la par de que incrementa la competitividad en el entorno de negocios.

“Los programas de capacitación continua actúan como un ‘antídoto’ contra el miedo a la obsolescencia de habilidades, ofreciendo certeza, propósito y proyección de futuro”, señaló en entrevista.

Como ejemplo, citó que el 29% de los empleados siente que sus aptitudes ya son redundantes y este porcentaje sube al 47% entre las generaciones Millennial y Z.

Por ello, incluir un programa de este tipo requiere de un análisis para conocer qué cualidades tiene la compañía y cuáles necesita adquirir, al igual que considerar las competencias digitales y habilidades humanas como pensamiento crítico, liderazgo empático, adaptabilidad y comunicación efectiva.

En este caso, Capgemini utiliza inteligencia artificial para realizar este diagnóstico y diseñar rutas de aprendizaje personalizadas que sean verdaderamente relevantes para el desarrollo de los colaboradores.

“Las empresas que invierten en la formación de sus equipos no solo resuelven necesidades del presente, construyen la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos del futuro”, aseguró Pineda.

Fidelización de los colaboradores

Para Capgemini, la capacitación personalizada vinculada al plan de carrera también refuerza el sentido de propósito de las personas que trabajan dentro de la organización.

En este sentido, el directivo aseguró que el 97% de quienes trabajan en un entorno positivo buscan la permanencia; mientras que el 52% de los empleados insatisfechos dejarían su puesto actual, incluso si les ofrecieran exactamente el mismo cargo y salario en otra compañía. Lo anterior demuestra que la cultura y la experiencia superan al factor económico.

“En pocas palabras, capacitar es retener, y retener es construir equipos sólidos, cohesionados y comprometidos con la visión de la empresa”, aseveró Pineda.

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En consecuencia, el 58% de los colaboradores con habilidades digitales busca un trabajo que les ofrezca oportunidades de desarrollo tecnológico, por lo que la capacitación es clave para atraer el talento.

“Con el 82% de las empresas planeando integrar agentes de inteligencia artificial autónomos en los próximos uno a tres años, la formación tecnológica no solo es una ventaja, es una condición de supervivencia. Los programas bien diseñados han alcanzado, además, tasas de adopción y cumplimiento superiores al 90%”, apuntó el ejecutivo.

L’Oréal: una comunidad que crea lazos

En un contexto en el que cada vez más organizaciones globales asumen la responsabilidad de traducir sus valores en acciones formativas, L’Oréal Groupe lo logra bajo la filosofía de “la belleza que mueve al mundo”.

Es por ello que la compañía implementa programas que inciden no solo en la competitividad, sino también en el bienestar de sus colaboradores. La estrategia se materializa en plataformas digitales internas como One Learning, que brinda un aprendizaje a la medida.

Además, debido a que la aplicación puede utilizarse en dispositivos móviles, los usuarios avanzan a su propio ritmo y en el momento que lo requieran.

Por otra parte, con la iniciativa Seedz, los más jóvenes tienen la posibilidad de recibir mentorías personalizadas, para enriquecer sus conocimientos y alcanzar su máximo potencial.

Para la compañía líder de origen francés, es fundamental que todos sus colaboradores tengan acceso a programas de capacitación al menos una vez al año.

Cultura organizacional que impulsa el bienestar

L’Oréal Groupe también ha puesto en marcha Simplicity, un programa que contribuye a optimizar los procesos internos y promueve la colaboración entre los equipos. De este modo, permite organizar las juntas y agilizar el flujo de trabajos para reducir la carga laboral.

Como resultado, las personas que forman parte de una empresa mejor organizada pueden equilibrar sus actividades profesionales y personales. Esto se traduce en su desempeño y productividad, en una comunidad que valora la autenticidad y la innovación.

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Tags

Capacitación profesional Beneficios laborales L'oreal

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