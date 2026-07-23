¿Cuáles son los beneficios que buscan los empleados en una empresa?

También, el 34% espera que su empresa alinee su propuesta de valor de acuerdo con tipos de perfiles que correspondan a diferentes edades. Por ejemplo, para los Baby Boomers, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, los bonos por reconocimiento y los vales de despensa son prioritarios.

Para la Generación X, además de los seguros médicos, es importante la flexibilidad de horario para atender sus responsabilidades laborales y personales.

Por su parte, los Millennials y la Generación Z quieren bienestar integral, estabilidad financiera y un esquema de trabajo adaptable para poder realizar otras actividades como ir al gimnasio o acudir a eventos culturales, al igual que priorizan oportunidades de desarrollo en la empresa.

Aunado a estas prestaciones, los vales de despensa, bonos, seguridad social y otras condiciones establecidas por la ley y adicionales forman parte de un esquema que busca el bienestar laboral y que logra un ambiente corporativo excepcional.

A ello se suma lo establecido en el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que los trabajadores que tengan más de un año de servicios pueden gozar de un período anual de vacaciones pagadas, de 12 días por cada año, a diferencia de los seis que se ofrecían anteriormente.

Del mismo modo, el Artículo 56, que determina que las condiciones laborales deben ser igualitarias entre mujeres y hombres, sin lugar a exclusiones a causa de condiciones sociales, de raza, religión o discapacidad.