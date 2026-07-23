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¿Cuáles son los beneficios que buscan los empleados en una empresa?

El balance de vida es fundamental en las organizaciones. Casos como el de L’Oréal demuestran que integrar desde horarios flexibles hasta permisos parentales responde a lo que el talento busca.
mié 22 julio 2026 10:00 AM
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Presentado por: L'Oréal Groupe
Diversas generaciones conviven en las empresas.
Integrar desde Baby Boomers hasta la Generación Z requiere diseñar prestaciones que atiendan a cada etapa, para fortalecer la cultura interna. (Anatoliy Cherkas/Shutterstock / Anatoliy Cherkas)

Las compañías se han dado cuenta de que cuando los empleados obtienen mejores beneficios, su rol es más activo dentro de su entorno de trabajo. Sin embargo, no todos los segmentos de la población pretenden lo mismo.

Según la encuesta “ Percepción de las prestaciones laborales en distintas generaciones ”, presentada por Edenred en conjunto con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), 75% de los entrevistados quisiera incentivos que se adecúen más a su dinámica diaria.

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También, el 34% espera que su empresa alinee su propuesta de valor de acuerdo con tipos de perfiles que correspondan a diferentes edades. Por ejemplo, para los Baby Boomers, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, los bonos por reconocimiento y los vales de despensa son prioritarios.

Para la Generación X, además de los seguros médicos, es importante la flexibilidad de horario para atender sus responsabilidades laborales y personales.

Por su parte, los Millennials y la Generación Z quieren bienestar integral, estabilidad financiera y un esquema de trabajo adaptable para poder realizar otras actividades como ir al gimnasio o acudir a eventos culturales, al igual que priorizan oportunidades de desarrollo en la empresa.

Aunado a estas prestaciones, los vales de despensa, bonos, seguridad social y otras condiciones establecidas por la ley y adicionales forman parte de un esquema que busca el bienestar laboral y que logra un ambiente corporativo excepcional.

A ello se suma lo establecido en el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, que estipula que los trabajadores que tengan más de un año de servicios pueden gozar de un período anual de vacaciones pagadas, de 12 días por cada año, a diferencia de los seis que se ofrecían anteriormente.

Del mismo modo, el Artículo 56, que determina que las condiciones laborales deben ser igualitarias entre mujeres y hombres, sin lugar a exclusiones a causa de condiciones sociales, de raza, religión o discapacidad.

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El equilibrio define el éxito de la cultura de L'Oréal

Con el programa Share & Care, creado en 2013 y actualizado de forma continua, L'Oréal Groupe optimiza el cuidado de la salud y el bienestar de sus colaboradores, donde el balance de vida define el desarrollo de su talento.

Entre los beneficios que brinda a los colaboradores en 67 países, incluido México, se encuentran: los seguros de gastos médicos y reembolso mínimo del 75% en costos de salud, respondiendo al valor que hoy se le da al cuidado integral.

Por otra parte, la iniciativa de L'Oréal otorga un periodo de 14 semanas por maternidad, mientras que los padres disponen de seis semanas de paternidad remuneradas.

En línea con los pilares de diversidad y la inclusión, la empresa global de belleza también brinda apoyo psicológico y financiero a sus colaboradores afectados por padecimientos como cáncer o que han atravesado por situaciones de violencia doméstica.

En tanto que para los casos de las personas que adquieren una discapacidad durante el tiempo que trabajan para L’Oréal, la compañía aporta una compensación de, al menos, 24 meses de salario.

Asimismo, L’Oréal incluye políticas de teletrabajo para fortalecer el equilibrio entre el entorno personal y profesional de sus empleados.

Con el alcance del programa Share & Care, L’Oréal Groupe reafirma su propósito de que la belleza es un motor que mueve al mundo y tiene el poder de transformar la vida de quienes forman parte de su equipo.

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Tags

L'oreal Empleo Beneficios laborales

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