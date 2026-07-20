Las licenciaturas más demandadas tienen los peores sueldos en México

En México, algunas de las licenciaturas con mayor demanda en instituciones públicas también se encuentran entre las de menor salario promedio, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Nutrición y Formación docente para primaria y preescolar figuran tanto entre las 10 carreras más competidas como entre las peor remuneradas del país, una situación que refleja los retos del mercado laboral.
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Las carreras peor pagadas en México
Cada año, miles de aspirantes compiten por un lugar en las universidades públicas para estudiar alguna de las carreras con mayor demanda en México. Sin embargo, conseguir un espacio no garantiza acceder a uno de los empleos mejor pagados del país.
De acuerdo con el ranking realizado por el IMCO, tres licenciaturas se encuentran entre las más solicitadas por los aspirantes y, al mismo tiempo, entre las de menor ingreso promedio mensual.
La primera es Nutrición, que ocupa el segundo lugar entre las carreras más demandadas en universidades públicas, con una tasa de aceptación de 39.8%. Sin embargo, también aparece en el noveno sitio entre las peor pagadas, con un salario promedio mensual de 16,646 pesos.
Lo mismo ocurre con Formación Docente en Educación Básica nivel Preescolar, esta licenciatura registra una aceptación de 40.8%, lo que la convierte en la tercera carrera más competida del país. Sin embargo, su ingreso promedio mensual es de apenas 15,495 pesos, la cuarta con menor remuneración.
Por otro lado, Formación Docente en Educación Básica nivel Primaria aparece en el séptimo lugar entre las carreras más demandadas, con una aceptación de 51.6%, también figura entre las diez de menor salario, con un ingreso promedio de 16,237 pesos al mes. Además, esta es la sexta carrera con mayor número de profesionistas llegando a los 614,519.
Estas son las 10 carreras con los salarios más bajos en México
En el primer lugar se encuentra Orientación e Intervención Educativa, cuyos profesionistas perciben en promedio 14,238 pesos mensuales.
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Le siguen Industria de la Alimentación, con 14,585 pesos, y Trabajo y Atención Social, con 14,988 pesos.
En la cuarta posición aparece Formación Docente en Educación Básica nivel Preescolar, con un ingreso promedio de 15,495 pesos, mientras que Terapia y Rehabilitación ocupa el quinto sitio con 15,726 pesos.
La lista continúa con Criminología y Criminalística, cuyos egresados ganan en promedio 16,178 pesos mensuales.
Después se ubica Formación Docente en Educación Básica nivel Primaria, con 16,237 pesos, seguida por Diseño Curricular y Pedagogía, con 16,516 pesos.
El noveno lugar corresponde a Nutrición, cuyo salario promedio asciende a 16,646 pesos, mientras que la décima posición es para Deportes, con 16,729 pesos mensuales.
Este 2026 el salario mínimo mensual se colocó en los 9,582.47 pesos, lo cual señala que cualquiera de estas carreras gana más, sin embargo los ingresos promedios mensuales están por debajo del salario promedio del IMSS que es de 20,419 pesos.
La carrera donde es más difícil conseguir un lugar
El instituto también identifica las licenciaturas con menor porcentaje de aceptación en universidades públicas, es decir, aquellas donde la competencia por un lugar es mayor.
La más demandada es Medicina General, donde únicamente 20.1% de los aspirantes consigue ingresar. Después aparecen Nutrición (39.8%), Formación Docente en Educación Básica nivel Preescolar (40.8%), Veterinaria (44.2%) y Estomatología y Odontología General (47.9%).
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Completan el listado Administración Turística y de Restaurantes (49.2%), Formación Docente en Educación Básica nivel Primaria (51.6%), Administración Pública (53.9%), Bioquímica y Biofísica (54.0%) y los Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (56.2%).