Las licenciaturas más demandadas tienen los peores sueldos en México

Las carreras peor pagadas en México

Cada año, miles de aspirantes compiten por un lugar en las universidades públicas para estudiar alguna de las carreras con mayor demanda en México. Sin embargo, conseguir un espacio no garantiza acceder a uno de los empleos mejor pagados del país.

De acuerdo con el ranking realizado por el IMCO, tres licenciaturas se encuentran entre las más solicitadas por los aspirantes y, al mismo tiempo, entre las de menor ingreso promedio mensual.

La primera es Nutrición, que ocupa el segundo lugar entre las carreras más demandadas en universidades públicas, con una tasa de aceptación de 39.8%. Sin embargo, también aparece en el noveno sitio entre las peor pagadas, con un salario promedio mensual de 16,646 pesos.

Lo mismo ocurre con Formación Docente en Educación Básica nivel Preescolar, esta licenciatura registra una aceptación de 40.8%, lo que la convierte en la tercera carrera más competida del país. Sin embargo, su ingreso promedio mensual es de apenas 15,495 pesos, la cuarta con menor remuneración.

Por otro lado, Formación Docente en Educación Básica nivel Primaria aparece en el séptimo lugar entre las carreras más demandadas, con una aceptación de 51.6%, también figura entre las diez de menor salario, con un ingreso promedio de 16,237 pesos al mes. Además, esta es la sexta carrera con mayor número de profesionistas llegando a los 614,519.

Estas son las 10 carreras con los salarios más bajos en México

El análisis realizado por el IMCO identifica a las licenciaturas con el menor ingreso promedio mensual entre las personas ocupadas.

En el primer lugar se encuentra Orientación e Intervención Educativa, cuyos profesionistas perciben en promedio 14,238 pesos mensuales.