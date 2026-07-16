Las opciones para estudiar si no obtuviste un lugar en la UNAM o el IPN

Los resultados de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dejan cada año a miles de aspirantes sin un lugar. Sin embargo, quedarse fuera de estas instituciones no debe ser sinónimo de esperar hasta el siguiente ciclo escolar.
En México existen alternativas públicas y privadas que mantienen procesos de ingreso durante el segundo semestre del año, además de programas en línea que permiten iniciar una licenciatura sin importar el lugar de residencia. Estas son algunas opciones para continuar estudiando.
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Universidades públicas para estudiar
Aunque la UNAM y el IPN concentran gran parte de la demanda de educación superior en el Valle de México, no son las únicas instituciones públicas disponibles. Si este año tu objetivo es iniciar tu carrera estas son las universidades públicas que tienen un amplia oferta de licenciaturas y son públicas:
Una de las principales alternativas es la UAM, que recientemente publicó sus resultados del proceso de admisión. Sin embargo, en caso de haber participado en la convocatoria y que en los resultados publicados el 13 de julio no quedarás seleccionado, el próximo 31 de agosto se publicará la Lista Complementaria para este trimestre de otoño.
- Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)
La UnADM es perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y todas sus licenciaturas son gratuitas y completamente en línea, lo que permite estudiar desde cualquier entidad del país. Entre sus programas se encuentran Administración, Derecho, Desarrollo de Software, Energías Renovables, Seguridad Pública y Nutrición Aplicada.
Su fecha de registro a la Convocatoria de ingreso 2026 seguirá abierta hasta el 2 de agosto hasta las 23:55 horas, a partir de ese momento el proceso de admisión es el siguiente:
Encuesta de aspirantes, del 10 de agosto a partir de las 9:00 horas al 16 de agosto del 2026 hasta las 23:55 horas.
Cuestionario Único de Habilidades, del 24 de agosto a partir de las 9:00 horas al 6 de septiembre del 2026 hasta las 23:55 pm.
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Curso de ingreso, del 28 de septiembre a partir de las 9:00 horas al 18 de octubre del 2026 hasta las 23:55 horas.
Universidades privadas y programas de becas
Ingresar a una universidad privada también puede ser una opción para quienes desean continuar sus estudios de inmediato. Aunque las colegiaturas representan un gasto mayor, muchas instituciones cuentan con programas de becas académicas, deportivas, culturales o apoyos económicos que reducen significativamente el costo de estudiar una licenciatura.
Antes de elegir una institución, es recomendable verificar que el programa cuente con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE ) otorgado por la SEP. Este registro garantiza que el plan de estudios tiene reconocimiento oficial y que el título profesional tendrá validez en el país.
También es importante comparar aspectos como el costo total de la carrera, la modalidad de estudio, los convenios para prácticas profesionales, las opciones de titulación y la bolsa de trabajo.
En algunos casos, estudiar uno o dos semestres en otra universidad y posteriormente solicitar una revalidación de materias puede ser una estrategia para continuar la formación profesional sin perder completamente el avance académico.
Cursos gratuitos de la UNAM y SEP
La UNAM cuenta con cursos gratuitos disponibles para cualquier persona, con temas que van desde finanzas personales, programación y ciencia de datos hasta innovación, salud, sustentabilidad, derecho e inteligencia artificial. Los cursos pueden tomarse al ritmo de cada estudiante y, en algunos casos, ofrecen la posibilidad de obtener una constancia o certificado.
A través de la página de Coursera puedes conocer tanto la oferta que tiene la UNAM, como de otros cursos que estén alineados a la carrera que quieras elegir.
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Otra alternativa es la plataforma Cursos Aprende MX , de la SEP, que reúne cursos desarrollados en colaboración con instituciones como la UNAM, el IPN y otras universidades públicas. La oferta incluye contenidos relacionados con tecnologías de la información, habilidades digitales, educación, emprendimiento y formación docente, entre otros.