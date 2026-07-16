Las opciones para estudiar si no obtuviste un lugar en la UNAM o el IPN

Universidades públicas para estudiar

Aunque la UNAM y el IPN concentran gran parte de la demanda de educación superior en el Valle de México, no son las únicas instituciones públicas disponibles. Si este año tu objetivo es iniciar tu carrera estas son las universidades públicas que tienen un amplia oferta de licenciaturas y son públicas:

- Otras convocatorias de la UNAM

Si bien mañana 17 de julio se publicarán los resultados de la convocatoria del Concurso 2026, la UNAM tendrá una siguiente fase de convocatoria para las modalidades abiertas y a distancia. El cronograma es el siguiente:

Publicación de convocatoria el 31 de agosto.

Registro de aspirantes del 10 al 18 de agosto.

Aplicación del examen 6 al 10 de noviembre.

Publicación de resultados 3 de diciembre.

Para esta convocatoria se tiene previsto que el ingreso sea el 2 de febrero de 2027.

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Una de las principales alternativas es la UAM, que recientemente publicó sus resultados del proceso de admisión. Sin embargo, en caso de haber participado en la convocatoria y que en los resultados publicados el 13 de julio no quedarás seleccionado, el próximo 31 de agosto se publicará la Lista Complementaria para este trimestre de otoño.

- Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)

La UnADM es perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y todas sus licenciaturas son gratuitas y completamente en línea, lo que permite estudiar desde cualquier entidad del país. Entre sus programas se encuentran Administración, Derecho, Desarrollo de Software, Energías Renovables, Seguridad Pública y Nutrición Aplicada.

Su fecha de registro a la Convocatoria de ingreso 2026 seguirá abierta hasta el 2 de agosto hasta las 23:55 horas, a partir de ese momento el proceso de admisión es el siguiente:

- (iStock by Getty Images)

Encuesta de aspirantes, del 10 de agosto a partir de las 9:00 horas al 16 de agosto del 2026 hasta las 23:55 horas.

Cuestionario Único de Habilidades, del 24 de agosto a partir de las 9:00 horas al 6 de septiembre del 2026 hasta las 23:55 pm.