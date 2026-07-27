¿Qué pasará con el pase reglamentado 2026 de la UNAM tras suspender inscripciones por trampas?

¿Qué pasará con el pase reglamentado de la UNAM?

La UNAM informó que la suspensión de las inscripciones aplica mientras una comisión técnica revisa las anomalías detectadas en el Concurso de Selección 2026-2027 para aspirantes que presentaron su examen de admisión en línea.

Con esta medida se busca garantizar la certeza del proceso después de que surgieran sospechas sobre posibles trampas durante la aplicación de la prueba, de acuerdo a la publicación realizada en la Gaceta UNAM.

Sin embargo, la universidad hizo una precisión importante para los egresados de sus propios bachilleratos. Las personas que concluyeron sus estudios ENP o CCH y obtuvieron un lugar mediante el pase reglamentado no perderán la carrera que les fue asignada.

La UNAM explicó que la asignación permanece vigente y que estos estudiantes no deben realizar, por el momento, ningún trámite adicional para entregar documentación.

¿Qué cambiará en la inscripción con el pase reglamentado de la UNAM?

Entre las modificaciones que enfrentarán los alumnos y alumnas será el calendario de inscripción, ya que las fechas originalmente previstas serán reprogramadas una vez que concluya la revisión del proceso de admisión a cargo de una comisión técnica.

Mientras tanto, los aspirantes a licenciatura deberán estar pendientes de los medios oficiales para poder realizar la inscripción correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

Hasta ahora, la UNAM ha reiterado que la suspensión responde exclusivamente a la revisión del concurso de selección y no afecta el derecho de ingreso de quienes acceden mediante el pase reglamentado.

¿Cómo se obtiene el pase reglamentado a la UNAM?

El pase reglamentado es el mecanismo mediante el cual los estudiantes que cursan el bachillerato dentro de la propia UNAM pueden ingresar a una licenciatura sin presentar examen de admisión.

Este derecho aplica para quienes egresan de alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.