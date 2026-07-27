¿Qué pasará con el pase reglamentado 2026 de la UNAM tras suspender inscripciones por trampas?

Las investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión en línea en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) provocaron la suspensión temporal de las inscripciones a licenciatura.
Ante esto, miles de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) temen por lo que pueda ocurrir con el pase reglamentado a licenciatura.
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¿Qué pasará con el pase reglamentado de la UNAM?
La UNAM informó que la suspensión de las inscripciones aplica mientras una comisión técnica revisa las anomalías detectadas en el Concurso de Selección 2026-2027 para aspirantes que presentaron su examen de admisión en línea.
Con esta medida se busca garantizar la certeza del proceso después de que surgieran sospechas sobre posibles trampas durante la aplicación de la prueba, de acuerdo a la publicación realizada en la Gaceta UNAM.
Sin embargo, la universidad hizo una precisión importante para los egresados de sus propios bachilleratos. Las personas que concluyeron sus estudios ENP o CCH y obtuvieron un lugar mediante el pase reglamentado no perderán la carrera que les fue asignada.
La UNAM explicó que la asignación permanece vigente y que estos estudiantes no deben realizar, por el momento, ningún trámite adicional para entregar documentación.
¿Qué cambiará en la inscripción con el pase reglamentado de la UNAM?
Entre las modificaciones que enfrentarán los alumnos y alumnas será el calendario de inscripción, ya que las fechas originalmente previstas serán reprogramadas una vez que concluya la revisión del proceso de admisión a cargo de una comisión técnica.
Mientras tanto, los aspirantes a licenciatura deberán estar pendientes de los medios oficiales para poder realizar la inscripción correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.
Hasta ahora, la UNAM ha reiterado que la suspensión responde exclusivamente a la revisión del concurso de selección y no afecta el derecho de ingreso de quienes acceden mediante el pase reglamentado.
¿Cómo se obtiene el pase reglamentado a la UNAM?
El pase reglamentado es el mecanismo mediante el cual los estudiantes que cursan el bachillerato dentro de la propia UNAM pueden ingresar a una licenciatura sin presentar examen de admisión.
Este derecho aplica para quienes egresan de alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.
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Este pase no es de forma automática, ya que los alumnos deben concluir totalmente el plan de estudios, mantener la condición de alumno regular, contar con un promedio mínimo de 7 y realizar el registro correspondiente dentro de las fechas establecidas por la DGAE.
Además, la asignación final depende del promedio obtenido, la demanda de cada licenciatura y la disponibilidad de lugares en los planteles solicitados. Algunas carreras incluso exigen requisitos adicionales, como cursos propedéuticos.
La historia del pase reglamentado en la UNAM
En 1962, Ignacio Chávez, rector de la máxima casa de estudios, intentó eliminar el pase automático, sin embargo fue una propuesta que causó polémica entre los estudiantes.
Para 1966, durante la huelga iniciada por la Facultad de Derecho, el consejo estudiantil universitario pidió la revisión exhaustiva de su pliego petitorio en el que se incluía el derecho del pase reglamentado y, con la designación de Javier Barros Sierra se prometió hacer un análisis de las demandas.
Sin embargo, la polémica alrededor del pase se reavivó con la publicación del rector Jorge Carpizo MacGregor, quien señaló que eran necesarias modificaciones en este derecho estudiantil, entre otros puntos. Lo que dio pie a una huelga estudiantil.
El actual pase a licenciatura fue modificado en 1997 con el rector Francisco Barnés de Castro quien definió que los egresado de ENP y CCH serían los únicos con este derecho.
Para el ciclo escolar 2026-2027, la universidad tiene previsto recibir 28,151 estudiantes mediante pase reglamentado, una cifra superior a los 21,962 lugares destinados a quienes ingresan mediante examen de selección.
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Antes de los problemas con el examen realizado para este ciclo escolar, la DGAE había establecido que las inscripciones para los estudiantes con pase reglamentado se realizarían entre el 3 y el 7 de agosto, mientras que el inicio de clases estaba programado para el 10 de agosto.
Sin embargo, ambas fechas quedaron sujetas a una nueva programación que será anunciada por la universidad una vez que concluya la revisión del proceso de admisión.