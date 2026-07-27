España y Francia viven horas críticas para contener los incendios forestales

"Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas", afirmó el dirigente socialista.

Los incendios avanzaron rápidamente por la vegetación seca por las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo y la falta de lluvia, y en la zona de Madrid y sus alrededores, el fuego avanzó por decenas de miles de hectáreas y obligó a evacuar a 75,000 personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

En Cebreros, a unos 100 kilómetros de Madrid, el cielo está cubierto de humo blanco y huele a quemado. En las afueras todavía hay vegetación ardiendo.

Los incendios avanzaron rápidamente por la vegetación seca por las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo y la falta de lluvia. (FOTO: SHERINE ELSAYARY GUILLERMO RIVAS PACHECO SABRINA BLANCHARD/AFP)

David Sánchez, un pintor y decorador de 48 años, es uno de los evacuados que pudo volver este lunes a su casa y a su regreso encontró sus plantaciones quemadas.

"A mí se me han quemado muchas olivas y pistachos, ¿sabes? Pues ahora a limpiarlo y a volver a plantar y ya está. Es una mierda, la verdad. Y es que volvió a activarse el fuego ahí abajo”.

"Una emergencia climática"

Ese fuego, nacido en la provincia de Ávila pero que se ha extendido a la región de Madrid, es el "mayor incendio forestal de la historia reciente" de España, con casi 50,000 hectáreas afectadas, afirmó el domingo el gobierno.

La reapertura del tráfico en algunas carreteras hasta ahora cortadas permitió constatar este lunes los efectos de las llamas: una decena de vehículos carbonizados en un polígono industrial, un pino que todavía ardía en medio de un bosque chamuscado o un cervatillo muerto con el pelaje quemado y la lengua colgando.

Los incendios "han disminuido en su avance", informó la delegación del Gobierno español en Madrid, aunque advirtió que el fuego "sigue activo y sin estabilizar".

Además, la ventana de oportunidad es corta, con la llegada a partir del miércoles de una nueva ola de calor que se alargará "al menos" hasta el domingo y puede llevar los termómetros hasta los 40 ºC.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, atribuyó la emergencia al cambio climático.