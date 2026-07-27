Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

Impresoras láser a color: el activo silencioso para ahorrar en las empresas

La renovación de la línea comercial de Brother llega a México enfocada en la seguridad, productividad y reducción del costo total de propiedad. Es ideal para empresas de todos los tamaños.
lun 27 julio 2026 01:00 PM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Brother International de México
Nueva generación de impresoras y multifuncionales láser a color de nivel comercial de Brother México.
Los modelos HL-L8570CDW, MFC-L8730CDW y MFC-L8970CDW de Brother ofrecen tóner de ultra rendimiento, mayor velocidad de respuesta para elevar la productividad y un diseño 25% más compacto. (Cortesía)

No hay director del área de Operaciones que se levante pensando en su impresora y, sin embargo, ahí está consumiendo presupuesto mes tras mes, exponiendo información sensible y frenando a los equipos con tiempos de espera que en 2026 ya nadie debería tolerar.

La buena noticia es que ese gasto (y riesgo) invisible tiene una solución que ya llegó a México: la nueva generación de impresoras y multifuncionales láser a color de nivel comercial de Brother México.

Publicidad

Estos equipos fueron diseñados específicamente para las necesidades de las organizaciones con alto volumen de trabajo, como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en crecimiento, corporativos con múltiples sedes e industrias que no pueden darse el lujo de que un equipo de impresión se convierta en el cuello de botella.

El verdadero costo de imprimir y por qué casi nadie lo mide

Para cualquier tomador de decisiones, el gasto en impresión rara vez aparece como una línea prioritaria en el presupuesto. El problema es que ahí es precisamente donde se esconden los sobrecostos.

Esto ocurre cuando los consumibles se agotan antes de tiempo, hay fallas que detienen la operación o brechas de seguridad que, al materializarse, resultan infinitamente más costosas que el ahorro de la compra inicial.

Frente a ello, la nueva línea de Brother neutraliza ese costo oculto desde el diseño mismo del producto al brindar las siguientes ventajas:

- Tóner de reemplazo TN637 de ultra alto rendimiento: Con hasta 10,000 páginas en blanco y negro o a color, pensado para disminuir el costo total de propiedad.

- Primera página más rápida: Un detalle que en sectores en los que cada minuto de espera se traduce en una fricción operativa, como retail o salud, marca una diferencia medible en la productividad.

- Diseño hasta 25% más compacto: En comparación con la generación anterior en los modelos todo en uno de Brother, ayuda a optimizar el espacio en las oficinas donde cada metro cuadrado cuesta.

La seguridad de nivel empresarial es un estándar indispensable

En un contexto en el que la ciberseguridad ya es tema del consejo directivo, las impresoras de Brother incorporan una arquitectura de triple capa que protege simultáneamente el dispositivo, los documentos en tránsito y la red corporativa.

Publicidad

Sus principales funcionalidades son:

- Lector de tarjetas NFC integrado para autenticación de usuarios.

- Secure Print+, que permite liberar trabajos de impresión de modo seguro y almacenar documentos confidenciales sin exponerlos en las bandejas de salida.

- Validación independiente de penetración de dispositivos por Keypoint Intelligence, que certifica la resistencia del firmware, los puertos y los protocolos de conexión ante posibles vulnerabilidades.

Para una empresa con decenas o cientos de dispositivos conectados, lo anterior representa una póliza de seguro contra fugas de datos.

Diseñadas para operaciones con múltiples sedes

Las organizaciones que operan en más de una ubicación enfrentan un reto adicional para mantener consistencia y control sin multiplicar al equipo de Tecnologías de la Información (TI).

Es ahí que la propuesta de Brother suma valor real, con herramientas de gestión centralizada que simplifican la distribución de configuraciones, políticas de seguridad y actualizaciones de firmware de forma masiva y remota, además de automatizar tareas que hoy consumen horas de trabajo manual.

A esto se suma una interfaz mejorada con pantalla táctil a color de siete pulgadas, que es capaz de crear hasta 64 accesos directos personalizados para escanear directamente a la nube.

Asimismo tiene opción de correo electrónico, SharePoint o servidores SFTP, agilizando flujos documentales que antes requerían pasos adicionales.

"Estamos escuchando a nuestros clientes y nos enfocamos en ofrecer las herramientas que necesitan para impulsar la productividad, en ambientes de trabajo más fluidos y flexibles", señaló Fernando Maroniene, director senior de Marketing de Productos para Pymes en Brother Estados Unidos.

Publicidad

La línea, agregó el ejecutivo, se puede configurar, administrar y respaldar de manera fácil y remota, así como generar resultados profesionales para grupos de trabajo ocupados.

Lector de tarjetas NFC integrado para autenticación de usuarios.
La autenticación de usuarios vía NFC y la liberación de documentos protegida (Secure Print+) evitan que archivos confidenciales queden expuestos en la bandeja de salida. (Cortesía)

Renta o compra: flexibilidad para cada modelo de negocio

Uno de los factores que más pesa en la decisión de una empresa es cómo adquirir el equipo sin comprometer flujo de caja. Por eso, esta línea de impresoras láser a color está disponible tanto en modalidad de compra como de renta, mediante la red de socios y distribuidores autorizados Brother en todo el país.

Así, las compañías pueden elegir el formato que mejor se adapta a su estructura financiera, capitalizar el equipo como activo fijo o mantenerlo como un gasto operativo predecible, con mantenimiento y actualizaciones incluidas según el distribuidor.

En ambos casos, el objetivo de los modelos HL-L8570CDW, MFC-L8730CDW y MFC-L8970CDW es el mismo: convertir la impresión en una inversión estratégica y no en un desembolso que nadie controla.

Sostenibilidad como estándar, no como discurso

La nueva generación también marca un hito ambiental al ser la primera línea láser de Brother con empaque 100% libre de poliestireno expandido (EPS) en impresoras, consumibles y accesorios.

Este dato es cada vez más relevante para empresas con metas ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) o procesos de compra que evalúan proveedores por su huella en el entorno.

Para conocer especificaciones técnicas, cotizaciones y el distribuidor autorizado más cercano, visita: solucionesbrother.com.mx

Tags

Innovación Pequeña y mediana empresa

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad