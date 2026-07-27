Impresoras láser a color: el activo silencioso para ahorrar en las empresas

Estos equipos fueron diseñados específicamente para las necesidades de las organizaciones con alto volumen de trabajo, como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en crecimiento, corporativos con múltiples sedes e industrias que no pueden darse el lujo de que un equipo de impresión se convierta en el cuello de botella.

El verdadero costo de imprimir y por qué casi nadie lo mide

Para cualquier tomador de decisiones, el gasto en impresión rara vez aparece como una línea prioritaria en el presupuesto. El problema es que ahí es precisamente donde se esconden los sobrecostos.

Esto ocurre cuando los consumibles se agotan antes de tiempo, hay fallas que detienen la operación o brechas de seguridad que, al materializarse, resultan infinitamente más costosas que el ahorro de la compra inicial.

Frente a ello, la nueva línea de Brother neutraliza ese costo oculto desde el diseño mismo del producto al brindar las siguientes ventajas:

- Tóner de reemplazo TN637 de ultra alto rendimiento: Con hasta 10,000 páginas en blanco y negro o a color, pensado para disminuir el costo total de propiedad.

- Primera página más rápida: Un detalle que en sectores en los que cada minuto de espera se traduce en una fricción operativa, como retail o salud, marca una diferencia medible en la productividad.

- Diseño hasta 25% más compacto: En comparación con la generación anterior en los modelos todo en uno de Brother, ayuda a optimizar el espacio en las oficinas donde cada metro cuadrado cuesta.

La seguridad de nivel empresarial es un estándar indispensable

En un contexto en el que la ciberseguridad ya es tema del consejo directivo, las impresoras de Brother incorporan una arquitectura de triple capa que protege simultáneamente el dispositivo, los documentos en tránsito y la red corporativa.