Impresoras láser a color: el activo silencioso para ahorrar en las empresas

Sus principales funcionalidades son:
- Lector de tarjetas NFC integrado para autenticación de usuarios.
- Secure Print+, que permite liberar trabajos de impresión de modo seguro y almacenar documentos confidenciales sin exponerlos en las bandejas de salida.
- Validación independiente de penetración de dispositivos por Keypoint Intelligence, que certifica la resistencia del firmware, los puertos y los protocolos de conexión ante posibles vulnerabilidades.
Para una empresa con decenas o cientos de dispositivos conectados, lo anterior representa una póliza de seguro contra fugas de datos.
Diseñadas para operaciones con múltiples sedes
Las organizaciones que operan en más de una ubicación enfrentan un reto adicional para mantener consistencia y control sin multiplicar al equipo de Tecnologías de la Información (TI).
Es ahí que la propuesta de Brother suma valor real, con herramientas de gestión centralizada que simplifican la distribución de configuraciones, políticas de seguridad y actualizaciones de firmware de forma masiva y remota, además de automatizar tareas que hoy consumen horas de trabajo manual.
A esto se suma una interfaz mejorada con pantalla táctil a color de siete pulgadas, que es capaz de crear hasta 64 accesos directos personalizados para escanear directamente a la nube.
Asimismo tiene opción de correo electrónico, SharePoint o servidores SFTP, agilizando flujos documentales que antes requerían pasos adicionales.
"Estamos escuchando a nuestros clientes y nos enfocamos en ofrecer las herramientas que necesitan para impulsar la productividad, en ambientes de trabajo más fluidos y flexibles", señaló Fernando Maroniene, director senior de Marketing de Productos para Pymes en Brother Estados Unidos.