Casi 3 de cada 10 consultoras de belleza tienen licenciatura, pero enfrentan problemas para analizar datos

En lectura, 70.6% identifica correctamente una palabra dentro de una oración, pero solo 42.6% puede inferir su significado a partir del contexto.

Con los números ocurre algo parecido. El 98% reconoce la finalidad de un instrumento de medición, aunque apenas 24.9% puede decidir si los datos disponibles son suficientes y consistentes para resolver un problema.

La prueba buscó saber hasta qué grado estudiaron las consultoras, pero también evaluó comprensión lectora, razonamiento matemático, alfabetización financiera y habilidades digitales, cuatro capacidades que influyen en su posibilidad de trabajar, administrar el dinero y tomar decisiones sin depender de alguien más.

“Este índice parte de la realidad de nuestras consultoras, pero también refleja retos que viven muchas mujeres en México. Nuestro objetivo es impulsar educación para la vida: herramientas para comprender, decidir y tener mayor autonomía”, señaló Silvia Ojeda Espejel, directora de Fundación Instituto Natura México.

¿Por qué una licenciatura no garantiza habilidades para la vida?

Las mujeres ya son mayoría en las universidades mexicanas. En 2025 representaron 53% de la matrícula de educación superior, con más de 2.9 millones de estudiantes, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Llegar a la universidad, sin embargo, no corrige automáticamente las carencias acumuladas desde los primeros años escolares.

En la prueba PISA 2022 , la última evaluación internacional disponible para el país, 45% de las estudiantes mexicanas quedó por debajo del nivel básico de competencia lectora.

Casi la mitad tuvo problemas para utilizar la lectura como una herramienta para aprender, interpretar información y solucionar situaciones. Las alumnas obtuvieron una puntuación superior a la de los hombres, pero su desempeño todavía quedó lejos del promedio de las economías que forman parte de la OCDE.