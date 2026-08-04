La IA ya diseña edificios: el reto de los arquitectos para seguir siendo indispensables en su trabajo

La habilidad más requerida para los arquitectos en la era de la IA

El AI Jobs Report 2025 de Autodesk, hecho a partir del análisis de casi tres millones de vacantes, coloca al diseño como la habilidad más solicitada en los puestos relacionados con IA. La comunicación ocupa el cuarto sitio, mientras que el liderazgo y la colaboración aparecen entre las diez principales competencias.

Juan Carlos Gómez Castellanos, CEO de GVI Arquitectos, entendió desde el inicio de su carrera que la formación técnica no sería suficiente. Su padre, José Manuel Gómez Vázquez Aldana, fundó el taller que dio origen a la firma en 1962 y le advirtió que la universidad le enseñaría a diseñar, pero no necesariamente a dirigir una empresa ni a desarrollar proyectos que generaran valor para sus clientes.

Gómez Castellanos estudió un MBA, cursó filosofía durante una década y se formó en urbanismo, finanzas, sustentabilidad y negocios. Asimismo, trabajó en constructoras, inmobiliarias y firmas de arquitectura en Francia e Inglaterra antes de incorporarse de lleno a la empresa familiar.

“Hay que formarse. Es muy fácil llegar a una empresa familiar, donde quizá no te exigen lo mismo. Primero tienes que aprender a ser una persona en la que puedan confiar, saber que cuando tienes que entregar algo, lo entregas”, afirma.

La experiencia laboral le permitió conocer otras formas de trabajo, reglamentos y mercados , además de entender cómo transformar un despacho familiar en una firma con socios, un consejo y una estructura capaz de operar en distintos países. Actualmente, GVI Arquitectos tiene alrededor de 280 colaboradores, proyectos en 92 destinos y presencia en más de 20 países.

La trayectoria de GVI Arquitectos incluye proyectos como JW Marriott Puerto Vallarta, St. Regis Hotel & Residences Los Cabos, Viceroy Riviera Maya, Rosewood Residences Mayakoba y el plan maestro de Cap Cana, en República Dominicana. La firma también ha participado en desarrollos residenciales, centros comerciales, planes urbanos e instalaciones deportivas.

Los proyectos turísticos realizados en México abrieron la puerta a su expansión internacional. Los clientes que comenzaron a invertir en el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa llevaron consigo a la firma, pero el diseño no fue el único factor.

Gómez Castellanos explica que los proyectos también debían cumplir con los tiempos, responder a las condiciones de cada mercado y resultar financieramente exitosos. La empresa creció alrededor de 18% en 2025 y espera superar 20% en 2026.