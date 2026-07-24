Se llama FOBO y 6 de cada 10 trabajadores en México lo siente: el miedo a la IA en los empleos

La paradoja es evidente. Las personas estudian, toman cursos y aprenden a utilizar nuevas plataformas sin saber qué funciones existirán, cuáles desaparecerán ni qué nivel de dominio tecnológico pedirán las empresas. El reporte revela que 77% desconoce qué grado de alfabetización en inteligencia artificial esperan realmente los empleadores.

Rodrigo Rivera, director ejecutivo de Productos Institucionales de ETS para América Latina, explica que la falta de claridad surge porque los trabajadores estaban acostumbrados a una forma determinada de realizar sus actividades y ahora enfrentan un cambio cuyo destino todavía no pueden visualizar.

“Las personas deben buscar habilidades complementarias, dejar parte de lo operativo y ser más estratégicas en su pensamiento crítico y en su forma de ver el trabajo”, afirma. Aprender inteligencia artificial, añade, no consiste solo en escribir instrucciones en distintas plataformas, sino en comprender qué sucede detrás y evaluar la información que arrojan.

El especialista considera que el FOBO afecta principalmente a quienes ya forman parte del mercado laboral y no han actualizado sus conocimientos. Los jóvenes recién egresados conviven con estas herramientas desde el inicio de su carrera, pero los trabajadores con experiencia observan cómo la automatización modifica funciones que hasta ahora parecían estables.

“Quienes no se preparen para esta nueva forma de trabajo serán los más impactados por el nuevo modelo”, advierte Rivera.

Pero la presión tampoco nace solo del interés personal, ya que el 68% utiliza herramientas de IA porque considera que necesita hacerlo para competir , no necesariamente porque quiera, y 60% siente que debe adoptarlas aun cuando no está completamente cómodo con ellas.

La incertidumbre coincide con las señales que emiten las propias tecnológicas. Meta comenzó en mayo un recorte cercano a 8,000 puestos, alrededor de 10% de su plantilla, después de aumentar su gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Mark Zuckerberg atribuyó los ajustes al incremento de esas inversiones y no descartó nuevas reducciones, de acuerdo con Reuters.

Los despidos no prueban que un sistema haya sustituido directamente a cada trabajador. Sin embargo, muestran una reasignación de recursos hacia la IA y refuerzan la sensación de que las estructuras pueden cambiar antes de que las personas sepan cómo responder.

El Estudio de adopción de IA México 2026, hecho por el IPADE, la firma Accenture y Empresas Globales, calcula que esta tecnología podría transformar 42% de las horas trabajadas en el país. La proporción alcanzaría 55% en tecnología y software, 52% en servicios financieros, 48% en telecomunicaciones y 45% en ciencias de la vida y salud.

Guillermo Bernal del Valle, director general de Empresas Globales, advierte que transformar no equivale a eliminar. “Varios de los CEO entrevistados describen que no es una sustitución masiva de personas, sino un modelo donde la inteligencia artificial libera tiempo de tareas mecánicas para hacer funciones donde el juicio y el criterio son lo más importante”, explica.

La diferencia parece pequeña, pero cambia la discusión. Un puesto reúne distintas tareas y no todas tienen la misma exposición a la automatización. La IA puede asumir una parte operativa sin borrar por completo la función, aunque sí obliga a reorganizarla y redefine el valor que aporta quien la desempeña.

Rafael Ramírez de Alba, director y profesor del área de Entorno Económico del IPADE, considera que el cambio se concentrará en las actividades. “Puede haber disrupciones muy importantes en diferentes sectores y una reorganización de tareas más que de empleos. Lo que vemos es que la tecnología está siendo un potenciador del trabajo humano, no un sustituto”, afirma.