Pero ¿cuánto tiempo tendría que trabajar un egresado para recuperar ese dinero?

De acuerdo con la Calculadora de Retorno sobre la Inversión (ROI) del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ), recuperar la inversión tomaría más de 8 años.

El cálculo del IMCO parte del costo total de la carrera y lo compara con el salario promedio asociado a la profesión.

En el caso de Medicina General estudiada con los costos proporcionados para el Tec de Monterrey, la calculadora estima que serían necesarios 103.6 meses de trabajo para recuperar los 2.67 millones de pesos invertidos en la educación superior.

Una carrera de 1.5 millones de pesos

Para dimensionar el retorno de invertir en una licenciatura, también se tomó en cuenta la carrera de Derecho impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ).

De acuerdo a la información oficial de la universidad, el ITAM señala que el primer semestre tiene un costo de 162,800 pesos, sin embargo este cambia según el periodo a cursar.

El semestre más caro llega a los 198,000 pesos, tomando en cuenta este precio, el IMCO señala que la carrera tendría un costo total de 1,782,000. Por lo que, un egresado de Derecho del ITAM puede recuperar su inversión en 74.3 meses, esto equivale a 6 años y 2.3 meses.

Solo 300 mil pesos por una carrera en UVM

Por otro lado, una de las universidades con colegiaturas más bajas es la Universidad del Valle de México ( UVM ), la cual por un semestre en la licenciatura de Psicología llega a los 43,056 pesos.

Psicología en la UVM tiene un costo estimado de 344,448 pesos para ocho semestres, de acuerdo con los datos utilizados. (FB/UVM Campus Cuernavaca)

En esta universidad, la carrera de Psicología se cursa en ocho semestres, por lo que el IMCO calcula que el costo total sería de 344,448 pesos, y se podría recuperar en 19.2 meses, lo que equivale a 1 año y 7 meses.