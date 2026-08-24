Estudiar una carrera universitaria puede representar una inversión de varios años de ingresos, pero también un desembolso que supera el millón de pesos en algunas universidades privadas.
Por ejemplo, estudiar Medicina General en el Tecnológico de Monterrey, donde completar el programa puede costar alrededor de 2.67 millones de pesos con las cuotas vigentes.
El Tec de Monterrey establece para esta carrera una colegiatura de 205,135 pesos por semestre. Considerando que el programa tiene una duración de 13 semestres, el costo total estimado de estudiar la carrera asciende a 2 millones 666,755 pesos.
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Pero ¿cuánto tiempo tendría que trabajar un egresado para recuperar ese dinero?
De acuerdo con la Calculadora de Retorno sobre la Inversión (ROI) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), recuperar la inversión tomaría más de 8 años.
El cálculo del IMCO parte del costo total de la carrera y lo compara con el salario promedio asociado a la profesión.
En el caso de Medicina General estudiada con los costos proporcionados para el Tec de Monterrey, la calculadora estima que serían necesarios 103.6 meses de trabajo para recuperar los 2.67 millones de pesos invertidos en la educación superior.
Una carrera de 1.5 millones de pesos
Para dimensionar el retorno de invertir en una licenciatura, también se tomó en cuenta la carrera de Derecho impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
De acuerdo a la información oficial de la universidad, el ITAM señala que el primer semestre tiene un costo de 162,800 pesos, sin embargo este cambia según el periodo a cursar.
El semestre más caro llega a los 198,000 pesos, tomando en cuenta este precio, el IMCO señala que la carrera tendría un costo total de 1,782,000. Por lo que, un egresado de Derecho del ITAM puede recuperar su inversión en 74.3 meses, esto equivale a 6 años y 2.3 meses.
Solo 300 mil pesos por una carrera en UVM
Por otro lado, una de las universidades con colegiaturas más bajas es la Universidad del Valle de México (UVM ), la cual por un semestre en la licenciatura de Psicología llega a los 43,056 pesos.
En esta universidad, la carrera de Psicología se cursa en ocho semestres, por lo que el IMCO calcula que el costo total sería de 344,448 pesos, y se podría recuperar en 19.2 meses, lo que equivale a 1 año y 7 meses.
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¿Cómo calcula el IMCO el retorno de estudiar una carrera?
La herramienta del IMCO permite introducir información como la carrera, el costo y la duración de los estudios para obtener distintos indicadores.
Uno de ellos es el tiempo para recuperar la inversión, que se obtiene al dividir el costo total de la carrera entre el salario promedio de la profesión.
El resultado indica el número de meses que tendría que trabajar un profesionista que recibe ese salario promedio para recuperar el costo de su educación superior.
La calculadora también genera el retorno sobre la inversión anualizado (RSI). Para Medicina General en el Tec de Monterrey, el resultado es de 1.9%. Para Derecho en el ITAM es de 2.7% y Psicología en la UVM es de 4.7%.
Este indicador permite comparar la decisión de estudiar una carrera con otras alternativas de inversión, como bonos, pagarés o instrumentos de mercado.
El cálculo considera toda la vida laboral
El IMCO señala que su metodología parte del supuesto de que una persona termina la preparatoria y decide si continúa con estudios universitarios a los 18 años, mientras que su vida laboral concluye a los 65 años.
También toma en cuenta que quien decide estudiar una carrera sacrifica años de ingresos laborales mientras permanece en la universidad.
¿Qué significa el porcentaje de retorno?
El 1.9%, 2.7% y 4.7% de RSI anualizado representa la tasa de retorno estimada de la inversión en educación bajo los supuestos utilizados por la calculadora.
Por eso, una carrera con un costo elevado no necesariamente tiene un mal retorno, el resultado también depende de cuánto gana en promedio una persona que ejerce esa profesión y de cuánto tiempo permanece en el mercado laboral.
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El costo puede ser todavía mayor en la práctica
El ejercicio de ambas carreras, no incluye otros gastos que una persona puede enfrentar durante su formación, como inscripciones, materiales, transporte, alimentación, vivienda o cualquier otro desembolso asociado con estudiar una carrera universitaria.