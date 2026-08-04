El imperio educativo de los Baillères: así nació el ITAM y construyó su influencia en México

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) tiene ocho décadas formando a profesionales en distintas carreras, pero antes de ser el referente educativo, el ITAM inició como una pequeña escuela de Economía en el Centro Histórico de la Ciudad de México para convertirse en una de las universidades privadas más caras del país.
Por sus aulas han pasado presidentes, empresarios y funcionarios públicos que han marcado la política económica mexicana. Detrás de su consolidación está el respaldo de la familia Baillerès que también encabeza Grupo BAL, uno de los conglomerados empresariales más importantes de México.
Publicidad
¿Cómo creció el ITAM?
La historia del ITAM comenzó el 29 de marzo de 1946, cuando la Asociación Mexicana de Cultura, encabezada por Raúl Baillères, fundó el entonces Instituto Tecnológico de México (ITM).
Las clases se iniciaron el 1 de julio de ese mismo año en un inmueble ubicado en La Palma 518, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Su primera oferta educativa fue la licenciatura de Economía, una decisión que responde al objetivo original de la institución que es formar profesionistas capaces de impulsar el desarrollo industrial y económico del país mediante una preparación técnica de alto nivel.
Apenas cinco años después la matrícula alcanzó los 500 estudiantes, lo que obligó a trasladar el campus a Serapio Rendón, en la colonia San Rafael. Más tarde, en 1958, inauguró sus primeras instalaciones propias en Marina Nacional, donde también comenzó a ampliar su oferta académica con programas de Contaduría y Administración.
Actualmente, el ITAM cuenta con dos campus, uno de esos está ubicado en Río Hondo, alcaldía Álvaro Obregón, y el otro en Santa Teresa, alcaldía Magdalena Contreras. En ambos, hay alrededor de 4,500 estudiantes, de los cuales el 59% de éstos son hombres y el 41% son mujeres.
¿Por qué se llama ITAM?
Aunque hoy es conocido como Instituto Tecnológico Autónomo de México, originalmente la institución se llamaba Instituto Tecnológico de México (ITM).
El cambio comenzó a gestarse en los años sesenta. El 19 de enero de 1963, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal otorgó al instituto el carácter de Escuela Libre Universitaria, con lo que obtuvo autonomía académica.
Años después, en 1969, la institución puso en marcha un amplio plan de transformación que reorganizó las carreras por departamentos académicos, estableció un tronco común para los estudiantes y consolidó el nombre ITAM.
Sin embargo, el reconocimiento oficial de esa denominación por parte de la Secretaría de Educación Pública llegó hasta 1985, durante la gestión de Jesús Reyes Heroles.
Publicidad
La familia Baillères y el respaldo de Grupo BAL
Tras el impulso inicial de Raúl Baillères, fue Alberto Baillères quien, en 1967, asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de Cultura y de la Junta de Gobierno del instituto.
Alberto Baillères, hijo de Don Raúl, igualmente, cursó parte de su educación en el ITAM con la carrera de Economía. En entrevista para la Universidad de Harvard explicó que eligió esa licenciatura por su padre, lo cual terminó siendo un gran reto ya que muchos maestros le exigían por ser el hijo del fundador y sus compañeros fueron quienes más le hacían burla por eso.
“En lugar de deprimirme, eso me dio impulso y me estimuló para sacar las mejores calificaciones que pudiera”, remarcó Baillèrres.
Actualmente, la presidencia de la Junta de Gobierno recae en Alejandro Baillères Gual, hijo del fallecido Alberto Baillères, quien también encabeza la asociación que patrocina al instituto.
¿Por qué el ITAM solo está en CDMX y no en otros estados?
El ITAM a diferencia de universidades como el Tecnológico de Monterrey que se ha expandido en otros estados, no ha llevado otros campus a México.
La razón es decisión de la familia Baillères, en específico, Alberto señaló que se le hicieron ofertas para llevar el modelo educativo a otras entidades, sin embargo esto no ha sido una opción por el riesgo de perder la calidad educativa que hoy ofrecen.
¿Quién se queda con las ganancias del ITAM?
Aunque la institución educativa está asociada con una de las familias empresariales más importantes de México, el ITAM no les genera ganancias.
De acuerdo con sus estatutos, el instituto es una institución privada, laica y sin fines de lucro, cuya misión es desarrollar actividades de docencia e investigación, así como formar profesionistas que contribuyan a construir una sociedad "más libre, más justa y más próspera".
Publicidad
Alberto Baillères señaló que los proyectos educativos de este tipo no generan utilidades económicas y, por el contrario, requieren un respaldo financiero permanente para sostener su operación y mantener sus estándares académicos.
El ITAM y su influencia en México
Entre sus exalumnos destacan el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el excandidato presidencial y exsecretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña, así como el actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
¿Cuánto cuesta estudiar en el ITAM?
De acuerdo con su página oficial, las licenciaturas impartidas tienen una cuota única de inscripción de 22,050 pesos y la inversión total para cursar ocho semestres ronda entre 1.3 y 1.5 millones de pesos según la carrera a cursar.