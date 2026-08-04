El imperio educativo de los Baillères: así nació el ITAM y construyó su influencia en México

¿Cómo creció el ITAM?

La historia del ITAM comenzó el 29 de marzo de 1946, cuando la Asociación Mexicana de Cultura, encabezada por Raúl Baillères, fundó el entonces Instituto Tecnológico de México (ITM).

Las clases se iniciaron el 1 de julio de ese mismo año en un inmueble ubicado en La Palma 518, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su primera oferta educativa fue la licenciatura de Economía, una decisión que responde al objetivo original de la institución que es formar profesionistas capaces de impulsar el desarrollo industrial y económico del país mediante una preparación técnica de alto nivel.

Otra de las medidas anunciadas es la realización de diálogos con el rector. El primero de ellos está previsto para el 24 de enero. (ITAM)

Apenas cinco años después la matrícula alcanzó los 500 estudiantes, lo que obligó a trasladar el campus a Serapio Rendón, en la colonia San Rafael. Más tarde, en 1958, inauguró sus primeras instalaciones propias en Marina Nacional, donde también comenzó a ampliar su oferta académica con programas de Contaduría y Administración.

Actualmente, el ITAM cuenta con dos campus, uno de esos está ubicado en Río Hondo, alcaldía Álvaro Obregón, y el otro en Santa Teresa, alcaldía Magdalena Contreras. En ambos, hay alrededor de 4,500 estudiantes, de los cuales el 59% de éstos son hombres y el 41% son mujeres.

¿Por qué se llama ITAM?

Aunque hoy es conocido como Instituto Tecnológico Autónomo de México, originalmente la institución se llamaba Instituto Tecnológico de México (ITM).

El cambio comenzó a gestarse en los años sesenta. El 19 de enero de 1963, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal otorgó al instituto el carácter de Escuela Libre Universitaria, con lo que obtuvo autonomía académica.

Años después, en 1969, la institución puso en marcha un amplio plan de transformación que reorganizó las carreras por departamentos académicos, estableció un tronco común para los estudiantes y consolidó el nombre ITAM.

Sin embargo, el reconocimiento oficial de esa denominación por parte de la Secretaría de Educación Pública llegó hasta 1985, durante la gestión de Jesús Reyes Heroles.