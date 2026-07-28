Beca de BBVA vs. Santander: qué banco da el mejor apoyo para estudiantes y cómo conseguir hasta 100,000 pesos

Santander ofrece hasta 100,000 pesos para estudiantes

Santander Universidades México mantiene uno de los programas de becas privadas más amplios del país. Cada año abre dos convocatorias dirigidas a estudiantes de educación superior, cada una con objetivos distintos.

La más atractiva es la Beca Santander de Excelencia Académica 2026 , que entrega 20 apoyos únicos de 100,000 pesos a estudiantes de universidades públicas y privadas que destaquen por su desempeño escolar. Estos son los requisitos para aplicar:

- Jóvenes inscritos en carreras técnicas superiores, licenciaturas, maestrías o doctorados.

- Haber cursado al menos 30% de los créditos de su plan de estudios.

- Ser alumnos regulares

- Mantener un promedio mínimo de 8.8.

El apoyo económico se entrega en una sola exhibición y puede utilizarse para materiales académicos, equipo de cómputo, actividades de formación u otros gastos relacionados con la continuidad de los estudios.

Varios alumnos y alumnas toman clases en escuelas improvisadas por falta de infraestructura. (Foto: Especial.)

Además de este programa, Santander mantiene abierta la Beca Apoyo a la Manutención , que otorga 300 apoyos de 9,000 pesos para ayudar a estudiantes universitarios a cubrir gastos relacionados con su educación.

BBVA apuesta por becas de hasta 10 años

A través de Fundación BBVA México, el programa Becas BBVA para Chavos que Inspiran acompaña a jóvenes desde la secundaria y mantiene el apoyo hasta la universidad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

- Ser estudiantes mexicanos.

- Cursar sus estudios en escuelas públicas con reconocimiento oficial.

- Tener un promedio mínimo de 8.

- Encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad.

La asignación de las becas se realiza mediante concurso abierto y considera tanto el desempeño académico como la situación socioeconómica de los aspirantes.

A diferencia de otros programas que entregan un solo apoyo económico, las Becas BBVA contemplan depósitos mensuales que aumentan conforme avanza el nivel educativo.