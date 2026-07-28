Beca de BBVA vs. Santander: qué banco da el mejor apoyo para estudiantes y cómo conseguir hasta 100,000 pesos

En México, entre 40% y 60% de los alumnos dejan de estudiar por factores económicos, de acuerdo a Alternancia, revista de educación e investigación . Por lo que conseguir una beca puede resultar una gran ayuda para las familias; entre los apoyos económicos que se pueden conseguir cada año resaltan los proporcionados por Santander y BBVA.
Las becas van desde primaria hasta universidad y los pagos pueden ser mensuales para continuar los estudios hasta incentivos únicos de 100,000 pesos para alumnos con excelencia académica. Estos son los requisitos, los montos y las diferencias entre los principales programas disponibles cada año.
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Santander ofrece hasta 100,000 pesos para estudiantes
Santander Universidades México mantiene uno de los programas de becas privadas más amplios del país. Cada año abre dos convocatorias dirigidas a estudiantes de educación superior, cada una con objetivos distintos.
La más atractiva es la Beca Santander de Excelencia Académica 2026, que entrega 20 apoyos únicos de 100,000 pesos a estudiantes de universidades públicas y privadas que destaquen por su desempeño escolar. Estos son los requisitos para aplicar:
- Jóvenes inscritos en carreras técnicas superiores, licenciaturas, maestrías o doctorados.
- Haber cursado al menos 30% de los créditos de su plan de estudios.
- Ser alumnos regulares
- Mantener un promedio mínimo de 8.8.
El apoyo económico se entrega en una sola exhibición y puede utilizarse para materiales académicos, equipo de cómputo, actividades de formación u otros gastos relacionados con la continuidad de los estudios.
Además de este programa, Santander mantiene abierta la Beca Apoyo a la Manutención , que otorga 300 apoyos de 9,000 pesos para ayudar a estudiantes universitarios a cubrir gastos relacionados con su educación.
BBVA apuesta por becas de hasta 10 años
A través de Fundación BBVA México, el programa Becas BBVA para Chavos que Inspiran acompaña a jóvenes desde la secundaria y mantiene el apoyo hasta la universidad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser estudiantes mexicanos.
- Cursar sus estudios en escuelas públicas con reconocimiento oficial.
- Tener un promedio mínimo de 8.
- Encontrarse en condición de pobreza o vulnerabilidad.
La asignación de las becas se realiza mediante concurso abierto y considera tanto el desempeño académico como la situación socioeconómica de los aspirantes.
A diferencia de otros programas que entregan un solo apoyo económico, las Becas BBVA contemplan depósitos mensuales que aumentan conforme avanza el nivel educativo.
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Los alumnos de secundaria pueden recibir hasta 2,000 pesos mensuales, los de preparatoria hasta 3,000 pesos mensuales, mientras que quienes llegan a la universidad obtienen hasta 4,800 pesos al mes, recursos que se depositan mediante transferencia bancaria durante el periodo establecido por la Fundación.
A este beneficio económico se añade la ruta de acompañamiento que incluye cursos de educación financiera, habilidades digitales, orientación vocacional, aprendizaje de inglés, preparación para la universidad, empleabilidad e incluso oportunidades de movilidad internacional.
Además, existe un programa de mentoría y capacitación continua conocido como Ruta Supérate, el cual es obligatorio para conservar la beca.
Para mantener el beneficio, los estudiantes deben conservar un promedio mínimo de 8, acreditar que continúan inscritos en sus estudios y completar las actividades formativas establecidas por la Fundación.
¿Cuál es la mejor beca de los bancos para estudiantes en México?
Santander ofrece apoyos de entrega única que pueden representar un impulso importante para cubrir gastos específicos como computadoras, materiales o colegiaturas. Su Beca de Excelencia Académica entrega 100,000 pesos a estudiantes universitarios con alto desempeño, mientras que la de Manutención brinda un apoyo de 9,000 pesos para continuar los estudios.
BBVA, en cambio, apuesta por un modelo de largo plazo, además de incluir recursos económicos mensuales durante varios años, también tiene mentorías, capacitación y programas de desarrollo profesional que buscan acompañar al estudiante hasta concluir su formación universitaria.
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Por lo tanto, se debe considerar tanto el grado de estudios que cursa el o la estudiante para determinar a cuáles se pueden postular y los apoyos extras que brinda cada institución financiera.