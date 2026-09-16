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La UE propone prohibir las redes sociales a menores de 13 años y multar a las plataformas

El plan permitiría cuentas supervisadas entre los 13 y 14 años y también alcanzaría a plataformas de video, chatbots de IA y juegos en línea.
mié 16 septiembre 2026 03:54 PM
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pronuncia un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Ursula von der Leyen presentó ante el Parlamento Europeo el plan que impediría el acceso a redes sociales antes de los 13 años y limitaría las cuentas hasta los 15.
 (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP)

La Unión Europea plantea impedir que los menores de 13 años utilicen redes sociales y limitar el acceso hasta los 15 mediante cuentas supervisadas por los padres. La iniciativa también prohibiría funciones adictivas y podría alcanzar a plataformas de video, asistentes de inteligencia artificial y juegos en línea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, adelantó el plan durante su discurso anual ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, aunque la propuesta todavía necesita la aprobación de los legisladores y de los 27 países del bloque.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años” y “nada de cuentas personales antes de los 15 años”, declaró la funcionaria.

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El modelo permitiría que los adolescentes de 13 y 14 años utilicen minicuentas abiertas y supervisadas por sus padres, con contactos restringidos y límites de tiempo. En cambio, los jóvenes de entre 15 y 17 años podrían tener perfiles propios, pero las plataformas tendrían que ofrecerles un diseño seguro.

La Comisión Europea busca responder así a las advertencias sobre los efectos de las plataformas digitales en la salud física y mental de niños y adolescentes.

Von der Leyen presentó el caso de Olea, una adolescente belga de 14 años que se suicidó después de sufrir acoso, como una muestra de la urgencia del problema. Durante el discurso, la presidenta de la Comisión citó a la madre de la joven, quien relacionó la muerte de su hija con la presencia constante de las redes sociales.

“Llegó el momento de que Europa actúe. Somos nosotros quienes propusimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas”, sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, el discurso solo adelantó las restricciones para redes sociales. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de tecnología, presentará formalmente el jueves la propuesta conocida como KIDS Act.

La prohibición también alcanzaría a la IA y los videojuegos

El borrador de la iniciativa amplía las restricciones a plataformas de video, asistentes de inteligencia artificial, chatbots y juegos en línea, según documentos consultados por AFP.

Por lo tanto, el alcance podría incluir servicios como TikTok, Instagram, YouTube y ChatGPT, aunque la Comisión todavía puede modificar los detalles antes de presentar el proyecto definitivo.

La regulación también obligaría a las empresas a verificar la edad de sus usuarios. Las redes sociales y las plataformas de video tendrían que realizar la comprobación durante la apertura de una cuenta, mientras los servicios de videojuegos aplicarían el control antes de cada descarga.

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Además, las compañías tendrían que ofrecer controles parentales, canales accesibles para denunciar contenido dañino y configuraciones acordes con la edad de cada usuario.

El KIDS Act también prohibiría mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de uso entre menores, como el desplazamiento infinito de contenido y las recomendaciones ultrapersonalizadas.

“No tenemos por qué aceptar funciones adictivas”, afirmó Von der Leyen, quien añadió que las plataformas deberán demostrar que sus servicios son seguros.

Las empresas que incumplan las obligaciones podrían recibir multas equivalentes hasta a 6% de su facturación mundial. Sin embargo, la propuesta todavía deberá negociarse con el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales antes de convertirse en ley.

Australia abrió el camino en 2025 al comenzar a aplicar una prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Después, Francia, España, Reino Unido y Nueva Zelanda avanzaron con restricciones o propuestas similares.

La Unión Europea eligió un esquema gradual porque no cerraría por completo el acceso digital hasta los 15 años. En su lugar, el bloque establecería distintos niveles de autonomía y protección según la edad.

Las organizaciones defensoras de la infancia recibieron favorablemente el anuncio, aunque advirtieron que la efectividad dependerá de los controles de edad y de la capacidad de las autoridades para vigilar a las plataformas.

Leanda Barrington Leach, integrante de 5Rights Foundation, señaló que el proyecto deberá ser coherente, exhaustivo y aplicable, mientras Simeon de Brouwer, del grupo European Digital Rights, cuestionó que una plataforma dañina pueda considerarse segura únicamente porque el usuario cumplió 15 o 18 años.

Con información de AFP.

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