La UE propone prohibir las redes sociales a menores de 13 años y multar a las plataformas

El modelo permitiría que los adolescentes de 13 y 14 años utilicen minicuentas abiertas y supervisadas por sus padres, con contactos restringidos y límites de tiempo. En cambio, los jóvenes de entre 15 y 17 años podrían tener perfiles propios, pero las plataformas tendrían que ofrecerles un diseño seguro.

La Comisión Europea busca responder así a las advertencias sobre los efectos de las plataformas digitales en la salud física y mental de niños y adolescentes.

Von der Leyen presentó el caso de Olea, una adolescente belga de 14 años que se suicidó después de sufrir acoso, como una muestra de la urgencia del problema. Durante el discurso, la presidenta de la Comisión citó a la madre de la joven, quien relacionó la muerte de su hija con la presencia constante de las redes sociales.

“Llegó el momento de que Europa actúe. Somos nosotros quienes propusimos nuestras reglas, no las grandes tecnológicas”, sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, el discurso solo adelantó las restricciones para redes sociales. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de tecnología, presentará formalmente el jueves la propuesta conocida como KIDS Act.

La prohibición también alcanzaría a la IA y los videojuegos

El borrador de la iniciativa amplía las restricciones a plataformas de video, asistentes de inteligencia artificial, chatbots y juegos en línea, según documentos consultados por AFP.

Por lo tanto, el alcance podría incluir servicios como TikTok, Instagram, YouTube y ChatGPT, aunque la Comisión todavía puede modificar los detalles antes de presentar el proyecto definitivo.

La regulación también obligaría a las empresas a verificar la edad de sus usuarios. Las redes sociales y las plataformas de video tendrían que realizar la comprobación durante la apertura de una cuenta, mientras los servicios de videojuegos aplicarían el control antes de cada descarga.