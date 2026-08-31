Tu segunda opción UNAM, ¿quiénes pueden participar y cómo registrarse?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirá una nueva oportunidad para los aspirantes que presentaron el examen de control, pero no fueron seleccionados en la licenciatura de su preferencia.
A partir de este lunes 31 de agosto a las 10:00 horas, las personas que cumplan con los requisitos podrán ingresar al nuevo sitio habilitado por la UNAM, de acuerdo con la Gaceta de la institución .
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¿Cómo participar en la convocatoria de segunda opción?
El registro se realizará completamente en línea. Estos son los pasos que deberán seguir los aspirantes:
Los aspirantes deberán entrar al portal oficial de la convocatoria e iniciar sesión con el folio y la contraseña que utilizaron durante su proceso de ingreso.
2. Elige hasta tres licenciaturas
Una vez dentro del sistema, podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura, colocándolas en orden de preferencia. Es importante revisar las opciones disponibles antes de hacer la selección, ya que no todas las carreras cuentan con lugares vacantes.
3. Ordena tus opciones de acuerdo con tu preferencia, de acuerdo con lo que quieras estudiar.
4. Espera la asignación.
La UNAM realizará la asignación tomando en cuenta el número de aciertos obtenidos en el examen de control y la disponibilidad de lugares en cada programa.
Es importante recordar que los espacios se asignarán hasta que se agoten los lugares disponibles.
¿Cuántos lugares ofrece la UNAM?
Para este proceso extraordinario, la Universidad ofrece 2,024 lugares distribuidos en 66 programas de licenciatura.
Las carreras pertenecen a las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM, por lo que los aspirantes podrán encontrar opciones distintas a la licenciatura que solicitaron originalmente.
¿Quiénes pueden ingresar a esta segunda vuelta?
En total, 16,543 jóvenes que presentaron el examen de control y no fueron seleccionados en su primera opción podrán participar en este proceso.
Esto significa que la convocatoria contempla un número limitado de espacios frente al total de aspirantes que podrán participar, por lo que la asignación dependerá de los resultados obtenidos en el examen y de las vacantes disponibles en cada carrera.
Por ello, elegir una carrera con lugares disponibles no garantiza la asignación. El resultado dependerá de los aciertos obtenidos y de la demanda que tenga cada programa durante este proceso.
¿Cuándo se publicarán los resultados?
Las personas que resulten seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas desde Mi Sitio de la UNAM .
Los aspirantes deberán estar pendientes de la plataforma para conocer las indicaciones correspondientes y continuar con su proceso de inscripción.
Resultados examen de control
El viernes 28 de agosto, la UNAM publicó los resultados del Examen de Control Presencial, aplicado como parte del proceso de ingreso a las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1.
Las y los aspirantes pudieron consultar su resultado desde la noche del viernes en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), dentro del apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” y posteriormente en “Resultados Examen de Control 2026”.
Para ingresar a Tu Sitio, los aspirantes utilizaron su número de folio y quienes fueron seleccionados tendrán que recibir la documentación necesaria para continuar con su ingreso a la universidad.
Entre los documentos que pudieron descargar están la carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como estudiante, los datos de alta al IMSS y el comprobante de inscripción, entre otros.
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¿Cuántos estudiantes entrarán a la UNAM?
Para el ciclo escolar 2026-2027/1, la UNAM recibirá a 49,074 estudiantes de primer ingreso.
De ese total, 28,151 ingresarán mediante el Pase Reglamentado, mientras que 20,923 lo harán a través del concurso de selección.