Tu segunda opción UNAM, ¿quiénes pueden participar y cómo registrarse?

¿Cómo participar en la convocatoria de segunda opción?

El registro se realizará completamente en línea. Estos son los pasos que deberán seguir los aspirantes:

1. Ingresa al sitio de Tu segunda opción UNAM

Los aspirantes deberán entrar al portal oficial de la convocatoria e iniciar sesión con el folio y la contraseña que utilizaron durante su proceso de ingreso.

2. Elige hasta tres licenciaturas

Una vez dentro del sistema, podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura, colocándolas en orden de preferencia. Es importante revisar las opciones disponibles antes de hacer la selección, ya que no todas las carreras cuentan con lugares vacantes.

3. Ordena tus opciones de acuerdo con tu preferencia, de acuerdo con lo que quieras estudiar.

4. Espera la asignación.

La UNAM realizará la asignación tomando en cuenta el número de aciertos obtenidos en el examen de control y la disponibilidad de lugares en cada programa.

Es importante recordar que los espacios se asignarán hasta que se agoten los lugares disponibles.

La asignación dependerá de los aciertos del examen de control y de la demanda que tenga cada carrera. (Captura de pantalla)

¿Cuántos lugares ofrece la UNAM?

Para este proceso extraordinario, la Universidad ofrece 2,024 lugares distribuidos en 66 programas de licenciatura.

Las carreras pertenecen a las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM, por lo que los aspirantes podrán encontrar opciones distintas a la licenciatura que solicitaron originalmente.

¿Quiénes pueden ingresar a esta segunda vuelta?

En total, 16,543 jóvenes que presentaron el examen de control y no fueron seleccionados en su primera opción podrán participar en este proceso.

Esto significa que la convocatoria contempla un número limitado de espacios frente al total de aspirantes que podrán participar, por lo que la asignación dependerá de los resultados obtenidos en el examen y de las vacantes disponibles en cada carrera.

¿Cuándo puedo registrarme?

El periodo para seleccionar las opciones de licenciatura comenzará el lunes 31 de agosto a las 10:00 horas y terminará el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.