¿Quién es el dueño de la Plaza México? El histórico inmueble que cambió los toros por conciertos y espectáculos

La historia de La México y la Ciudad de los Deportes

La México se mantiene como la plaza de toros más grande del mundo, y tiene sus orígenes en la década de los 40, en una creciente Ciudad de México.

La construcción de este inmueble fue iniciativa del empresario yucateco Neguib Simón Jalife, que en 1939 adquirió varios terrenos en lo que hoy son las colonias San José Insurgentes, Noche Buena y Ciudad de los Deportes, donde, justo como lo indica el nombre actual, planeaba construir un complejo deportivo que incluía un estadio para futbol americano, una plaza de toros, un frontón, arena para box y lucha libre, alberca y zonas comerciales.

El 28 de abril de 1944 se colocó la primera piedra de la Ciudad de los Deportes, en una ceremonia presidida por el entonces regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez.

Después de casi dos años de trabajos, el 5 de febrero de 1946 se inauguró la plaza de toros en una corrida donde participaron figuras de la época como Luis Castro “El Soldado” y Luis Procuna. El primer toro lidiado en la historia del recinto fue “Jardinero”, de San Mateo, al igual que los otros que participaron en la inauguración.

De acuerdo con las cifras oficiales, la capacidad oficial de la “Monumental” plaza de toros La México es de 41,262 asistentes, aunque en algunas ocasiones especiales, principalmente en corridas de aniversario, se registró el acceso de hasta 50,000 aficionados a la tauromaquia.

Al final, del sueño de Neguib Simón Jalife solamente se logró la construcción de dos inmuebles: la plaza de toros y el estadio. La falta de recursos evitó que se construyeran los otros recintos planeados originalmente, pero el nombre permanece en la actualidad: Ciudad de los Deportes.