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¿Quién es el dueño de la Plaza México? El histórico inmueble que cambió los toros por conciertos y espectáculos

En fechas recientes, La México perdió parte de su esencia, pero se mantiene como uno de los grandes recintos históricos de la capital.
lun 21 septiembre 2026 12:47 PM
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Hombre con sombrero de charro presencia función de toros en las gradas de La México.
La México se inauguró en 1946. (CARL DE SOUZA/AFP)

En la Ciudad de México (CDMX) existe una amplia variedad de grandes recintos y estadios para prácticamente todo tipo de eventos y dentro de ellos destaca la plaza de toros La México.

Ubicada en la alcaldía Benito Juárez este recinto se encuentra junto al Estadio Ciudad de los Deportes , y debido a la evolución de la legislación en la ciudad, ha tenido que adaptarse a las nuevas disposiciones de autoridades.

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La historia de La México y la Ciudad de los Deportes

La México se mantiene como la plaza de toros más grande del mundo, y tiene sus orígenes en la década de los 40, en una creciente Ciudad de México.

La construcción de este inmueble fue iniciativa del empresario yucateco Neguib Simón Jalife, que en 1939 adquirió varios terrenos en lo que hoy son las colonias San José Insurgentes, Noche Buena y Ciudad de los Deportes, donde, justo como lo indica el nombre actual, planeaba construir un complejo deportivo que incluía un estadio para futbol americano, una plaza de toros, un frontón, arena para box y lucha libre, alberca y zonas comerciales.

El 28 de abril de 1944 se colocó la primera piedra de la Ciudad de los Deportes, en una ceremonia presidida por el entonces regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez.

Después de casi dos años de trabajos, el 5 de febrero de 1946 se inauguró la plaza de toros en una corrida donde participaron figuras de la época como Luis Castro “El Soldado” y Luis Procuna. El primer toro lidiado en la historia del recinto fue “Jardinero”, de San Mateo, al igual que los otros que participaron en la inauguración.

De acuerdo con las cifras oficiales, la capacidad oficial de la “Monumental” plaza de toros La México es de 41,262 asistentes, aunque en algunas ocasiones especiales, principalmente en corridas de aniversario, se registró el acceso de hasta 50,000 aficionados a la tauromaquia.

Al final, del sueño de Neguib Simón Jalife solamente se logró la construcción de dos inmuebles: la plaza de toros y el estadio. La falta de recursos evitó que se construyeran los otros recintos planeados originalmente, pero el nombre permanece en la actualidad: Ciudad de los Deportes.

Vista al interior del Estadio Nacional de México, donde destacan detalles arquitectónicos de la parte posterior de la fachada y el campo.
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¿Quién es el propietario actual de La México?

La cuantiosa inversión por la construcción de los dos inmuebles provocó que Neguib Simón perdiera su fortuna, quedando con múltiples deudas, por lo que en 1946 no tuvo más remedio que vender tanto la plaza de toros como el estadio.

El comprador fue el empresario español Moisés Cosío, quien conservó el inmueble hasta el año de su muerte, en 1983. En ese año, su hijo, Antonio Cosío, heredó la plaza, así como el Estadio Ciudad de los Deportes.

Actualmente, Antonio Cosío no solo es propietario de los dos inmuebles ubicados en la alcaldía Benito Juárez, sino que también dirige el Grupo Brisas , uno de los corporativos turísticos y hoteleros más importantes del país. En 2025, ocupó el puesto número 12 entre Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión.

La familia Cosío se posicionó como referente de la industria hotelera nacional desde la década de 1950, cuando abrió las puertas uno de los hoteles más importantes del puerto de Acapulco: Las Brisas.

Grupo Brisas actualmente gestiona hoteles de lujo en diversas ciudades del país, como CDMX, Monterrey, León, Irapuato y Veracruz.

A pesar de que la empresa más representativa de la familia es Grupo Brisas, vale la pena precisar que la operación de La México, y del estadio de futbol, corre a cargo de la empresa CAP En Vivo.

Vista aérea de La México, donde se observa su graderío y su ruedo.
La México, y su hermano, el Estadio Ciudad de los Deportes, se encuentran en la alcaldía Benito Juárez. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

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La plaza de toros que se quedó sin corridas

La México ha tenido que adaptarse a las circunstancias actuales, pues desde el 18 de marzo, en la capital del país se aprobó una reforma que establece que las corridas de toros sean espectáculos “sin violencia”, por lo que se prohíbe herir o matar a los animales.

Si bien no se prohibían las corridas de toros como tal, la ley establece que no se permite el uso de objetos punzocortantes como puyas y banderillas, así como herir y causarle la muerte al toro. En consecuencia, el animal debía regresar vivo a su ganadería.

Vale la pena precisar que a la fecha, no se ha realizado la respectiva promulgación desde el poder Ejecutivo capitalino, por lo que diversos grupos, incluyendo la propia plaza de toros, así como Diversiones y Espectáculos ETM, filial de Grupo BAL, han impulsado amparos para acelerar la promulgación y recuperar las corridas a la brevedad.

Ante la falta de corridas de toros, La México ha tenido que impulsar otras vías para seguir operando, como conciertos. Si bien este tipo de eventos no eran ajenos a la programación habitual del recinto, sí se han vuelto frecuentes en los últimos meses.

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