¿Odias tu trabajo? México se convierte en el país de Latinoamérica donde más cayó la felicidad laboral

México lidera descenso en felicidad laboral en Latinoamérica

El estudio realizado por Buk analizó las respuestas de 156,247 trabajadores de 1,211 empresas de México, Chile, Colombia y Perú y conocer los índices de felicidad laboral.

En el caso particular de México, el promedio de satisfacción laboral se registró solo dos puntos debajo del promedio regional, que es de 82%. Colombia obtuvo el mejor resultado, con un total de 87% de los encuestados satisfechos con su trabajo actual.

El propio estudio solicitó tomar esta medición con precaución porque los parámetros de México comenzaron a evaluarse apenas el año pasado, por lo que aún no es posible determinar una tendencia sostenida o si simplemente se trata de una fluctuación puntual.

El estudio publicado por Buk también señala una disminución en cinco pilares de la felicidad organizacional: bienestar, compromiso, valoración, sostenibilidad y liderazgo. México obtuvo apenas 67 puntos en el promedio de Net Happoness Score, el indicador que evalúa las 28 dimensiones evaluadas en una escala -100 a 100, frente al 71.9 del promedio regional.

En cuanto a bienestar, la medición arrojó que el país obtuvo 63.1 puntos, siete unidades menos frente al 70.1 del promedio regional; en cuanto a compromiso, el resultado promedio de México fue de 73.2 contra 77 puntos del promedio regional.

En valoración, el promedio de México fue de 61.7 puntos frente al promedio de 65.7 registrado en la región; mientras que en el apartado de sostenibilidad, el promedio nacional fue de 65 contra el 71.5 de la región.

En el rubro de liderazgo, el promedio mexicano fue de 69 puntos frente a 73.2 del promedio regional.