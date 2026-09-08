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¿Odias tu trabajo? México se convierte en el país de Latinoamérica donde más cayó la felicidad laboral

México es el país de la región donde se registró una mayor caída de satisfacción laboral en el último año.
lun 07 septiembre 2026 07:06 PM
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Trabajador de la industria acerera en fábrica
La felicidad laboral en México disminuyó cuatro puntos, en comparación con 2025. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

La felicidad de los mexicanos con sus trabajos presentó un descenso considerable en comparación con el año anterior, de acuerdo con el estudio Felicidad organizacional 2026 , realizado por Buk.

Los datos muestran que del 84% registrado en 2025, México registró un 80% para este año, siendo la caída más significativa en Latinoamérica.

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México lidera descenso en felicidad laboral en Latinoamérica

El estudio realizado por Buk analizó las respuestas de 156,247 trabajadores de 1,211 empresas de México, Chile, Colombia y Perú y conocer los índices de felicidad laboral.

En el caso particular de México, el promedio de satisfacción laboral se registró solo dos puntos debajo del promedio regional, que es de 82%. Colombia obtuvo el mejor resultado, con un total de 87% de los encuestados satisfechos con su trabajo actual.

El propio estudio solicitó tomar esta medición con precaución porque los parámetros de México comenzaron a evaluarse apenas el año pasado, por lo que aún no es posible determinar una tendencia sostenida o si simplemente se trata de una fluctuación puntual.

El estudio publicado por Buk también señala una disminución en cinco pilares de la felicidad organizacional: bienestar, compromiso, valoración, sostenibilidad y liderazgo. México obtuvo apenas 67 puntos en el promedio de Net Happoness Score, el indicador que evalúa las 28 dimensiones evaluadas en una escala -100 a 100, frente al 71.9 del promedio regional.

En cuanto a bienestar, la medición arrojó que el país obtuvo 63.1 puntos, siete unidades menos frente al 70.1 del promedio regional; en cuanto a compromiso, el resultado promedio de México fue de 73.2 contra 77 puntos del promedio regional.

En valoración, el promedio de México fue de 61.7 puntos frente al promedio de 65.7 registrado en la región; mientras que en el apartado de sostenibilidad, el promedio nacional fue de 65 contra el 71.5 de la región.

En el rubro de liderazgo, el promedio mexicano fue de 69 puntos frente a 73.2 del promedio regional.

Trabajador de un restaurante camina con alimentos.
Los millennials fueron la generación con mayor crecimiento de insatisfacción laboral. (jesús Almazán)

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Vida personal, la gran deuda para los trabajadores mexicanos

El estudio muestra que el mayos desfase se registró en la conciliación entre la vida laboral y personal, con un total de 59.4 puntos, detrás de los 70.1 puntos promedio de la región.

Otro punto donde es evidente que existe una deuda es en el de las confianzas con las que trabaja, que en el caso de México sumó apenas 54.7 puntos, cuando el promedio regional fue de 64.8 unidades.

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Millennials, la generación más insatisfecha con su trabajo

En los segmentos generacionales, los millennials son los que pasaron a una mayor insatisfacción laboral, pasando del 83.1% en 2025 al 79% en la edición de este año.

Vale la pena precisar que ésta fue la única caída generacional registrada por el estudio, pues en el caso de la Generación Z, Generación X y baby boomers, promedio se mantuvo.

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En cuestión de género, las mujeres mexicanas presentaron una mayor caída de satisfacción en comparación con el año pasando, pasando del 84.7% de 2025 al 80.6% de 2026, lo que se traduce como una caída de 4.1 puntos.

En los hombres también se registró una caída de satisfacción laboral, pasando de 82.4% en 2025 a 79.9% para este 2026.

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Derechos laborales Relaciones laborales

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