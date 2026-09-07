Para el CPAM, uno de los principales riesgos está en el efecto que la concentración podría tener sobre los salarios de los pilotos. Paul Castelazo, presidente del organismo, explica en entrevista con Expansión que el colegio realizó un estudio tomando como referencia la fusión de United Airlines y Continental Airlines en Estados Unidos, concretada en 2010.

El análisis encontró que, después de aquella integración, los salarios de los pilotos de ambas aerolíneas disminuyeron 9% al paso de un par de años. A partir de ese antecedente, el estudio del CPAM estima que una situación similar en México podría provocar una reducción de 8.4% en los salarios de los pilotos.

La posible integración pone en juego las condiciones laborales de 2,124 pilotos contratados por ambas compañías, de acuerdo con cifras del colegio.

La antigüedad, otro punto de conflicto

Además de los salarios, uno de los principales retos sería determinar cómo se reconoce la antigüedad de los pilotos después de integrar dos plantillas laborales.

En la industria aérea, los años de servicio pueden influir en los ascensos y en el acceso a mejores condiciones laborales. Por ello, la integración de trabajadores de Viva y Volaris podría generar disputas sobre quién conserva determinada posición dentro de la estructura.

El antecedente de United y Continental mostró dificultades para establecer los criterios de antigüedad entre los pilotos de las dos compañías.

“La antigüedad se puede ver afectada, porque si un piloto antiguo de una línea aérea contra otro piloto antiguo de otra línea aérea estaba aspirando quizás a un ascenso, ¿quién va a determinarlo? ¿Quién va a determinar quién es más antiguo?”, subraya Castelazo.

El escenario podría presentarse, por ejemplo, con un piloto que acumule cinco años de trabajo en Volaris y que después de la integración pase a formar parte de Viva. La definición sobre cómo se contabilizaría ese periodo sería uno de los aspectos que tendría que resolverse en una eventual integración laboral.

Viva y Volaris concentran 70% del mercado

La preocupación del CPAM también responde al peso que tienen ambas aerolíneas en México. Viva y Volaris concentran alrededor del 70% del mercado aéreo de pasajeros, según el colegio.

Para el organismo, esta participación limita las alternativas que tendrían los pilotos si la nueva estructura corporativa redujera puestos o modificara las condiciones laborales.