El posible impacto tampoco se limitaría a los pilotos. La integración podría tener consecuencias para otros trabajadores de las aerolíneas, entre ellos sobrecargos, auxiliares de vuelo, agentes de mostrador y personal de mantenimiento.
La CNA todavía analiza la operación
La Comisión Nacional Antimonopolios todavía no emite una resolución sobre la operación. Consultada por Expansión, la autoridad señaló que, debido a que el proceso permanece abierto, no existe un pronunciamiento al respecto.
La definición de la autoridad mexicana será relevante para establecer si la operación puede concretarse en el país y, en su caso, bajo qué condiciones.
Desde la perspectiva de Julio Zugasti, analista del sector aéreo en Hogan Lovells Cadwalader, el componente laboral debe formar parte del análisis de la autoridad.
“En su momento será necesario analizar esta cuestión por parte de la autoridad mexicana y me refiero a la CNA respecto a los posibles puestos de trabajo y requisitos, así como cuestiones generales para poder lograr este nuevo grupo corporativo”, señala.
Volaris, por su parte, aseguró que continúa con los procesos regulatorios necesarios para avanzar con la creación del nuevo grupo.
“Seguimos avanzando en los procesos regulatorios de las distintas jurisdicciones. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos concluyó su revisión sobre la creación del nuevo grupo de aerolíneas. Continuamos trabajando constructivamente con las autoridades regulatorias”, dijo la compañía en un comunicado.
El CPAM mantendrá bajo seguimiento las resoluciones de las autoridades para determinar con precisión los aspectos de la operación que respaldará y aquellos en los que expresará oposición.
El organismo confía en que, si las autoridades identifican una práctica desleal de competencia, ya sea en el mercado aéreo o en las relaciones laborales, se establezcan las medidas necesarias para corregirla.
“Yo creo si eso sucediera aquí en México, que se encuentre una práctica antimonopólica, la Comisión tomará las cartas respectivas a manera de que se resuelva y se vele tanto por los intereses de los pasajeros, de la competencia leal, y también dentro de los trabajadores en estos casos de monopsonio”, subraya Castelazo.
La eventual creación de Grupo Más Vuelos enfrenta así un análisis que va más allá de la concentración de rutas y pasajeros. La definición sobre los puestos de trabajo, salarios, antigüedad y condiciones laborales será otro de los elementos que deberán resolverse antes de que la integración pueda completarse en México.
Zugasti prevé que la autoridad mexicana analice estos aspectos dentro del proceso y espera que la resolución sobre la operación llegue antes de que termine el año.