Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pilotos encienden las alertas por salarios y antigüedad ante el avance de la fusión de Viva y Volaris

La inquietud surge mientras la operación avanza en otros frentes regulatorios. EU y Colombia ya autorizaron el proceso, mientras que en México todavía está pendiente la decisión de la Comisión Nacional Antimonopolios.
lun 07 septiembre 2026 05:49 PM
Añadir Expansión en Google
Pilotos en una cabina de avión en medio de un vuelo.
Ambas aerolíneas emplean a 2,124 pilotos, de acuerdo con información de CPAM. (AlexeyPetrov/Getty Images/iStockphoto)

El avance en la fusión de Viva y Volaris genera preocupación entre los pilotos por el riesgo de que la concentración reduzca sus opciones laborales, presione sus salarios y complique el reconocimiento de la antigüedad dentro de la nueva estructura corporativa que formaría Grupo Más Vuelos.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) advierte que la operación podría generar un monopsonio laboral es decir, un mercado en el que un empleador concentra una parte importante de la demanda de trabajadores especializados.

La inquietud surge mientras la operación avanza en otros frentes regulatorios. Estados Unidos y Colombia ya autorizaron el proceso, mientras que en México todavía está pendiente la decisión de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA).

Publicidad

Para el CPAM, uno de los principales riesgos está en el efecto que la concentración podría tener sobre los salarios de los pilotos. Paul Castelazo, presidente del organismo, explica en entrevista con Expansión que el colegio realizó un estudio tomando como referencia la fusión de United Airlines y Continental Airlines en Estados Unidos, concretada en 2010.

El análisis encontró que, después de aquella integración, los salarios de los pilotos de ambas aerolíneas disminuyeron 9% al paso de un par de años. A partir de ese antecedente, el estudio del CPAM estima que una situación similar en México podría provocar una reducción de 8.4% en los salarios de los pilotos.

La posible integración pone en juego las condiciones laborales de 2,124 pilotos contratados por ambas compañías, de acuerdo con cifras del colegio.

La antigüedad, otro punto de conflicto

Además de los salarios, uno de los principales retos sería determinar cómo se reconoce la antigüedad de los pilotos después de integrar dos plantillas laborales.

En la industria aérea, los años de servicio pueden influir en los ascensos y en el acceso a mejores condiciones laborales. Por ello, la integración de trabajadores de Viva y Volaris podría generar disputas sobre quién conserva determinada posición dentro de la estructura.

El antecedente de United y Continental mostró dificultades para establecer los criterios de antigüedad entre los pilotos de las dos compañías.

“La antigüedad se puede ver afectada, porque si un piloto antiguo de una línea aérea contra otro piloto antiguo de otra línea aérea estaba aspirando quizás a un ascenso, ¿quién va a determinarlo? ¿Quién va a determinar quién es más antiguo?”, subraya Castelazo.

El escenario podría presentarse, por ejemplo, con un piloto que acumule cinco años de trabajo en Volaris y que después de la integración pase a formar parte de Viva. La definición sobre cómo se contabilizaría ese periodo sería uno de los aspectos que tendría que resolverse en una eventual integración laboral.

Viva y Volaris concentran 70% del mercado

La preocupación del CPAM también responde al peso que tienen ambas aerolíneas en México. Viva y Volaris concentran alrededor del 70% del mercado aéreo de pasajeros, según el colegio.

Para el organismo, esta participación limita las alternativas que tendrían los pilotos si la nueva estructura corporativa redujera puestos o modificara las condiciones laborales.

“Es una limitación de posibilidades y pensar que las demás líneas aéreas puedan absorber a este número de pilotos es realmente difícil de pensar, porque tenemos la opción de de Mexicana de Aviación y Aeroméxico, pero ellos no podrían absorber a toda esta gente y ¿qué hemos visto? Que por ejemplo, nuestros pilotos mexicanos se tengan que ir a volar al extranjero y dejar su país”, añade Castelazo.

Publicidad

El posible impacto tampoco se limitaría a los pilotos. La integración podría tener consecuencias para otros trabajadores de las aerolíneas, entre ellos sobrecargos, auxiliares de vuelo, agentes de mostrador y personal de mantenimiento.

La CNA todavía analiza la operación

La Comisión Nacional Antimonopolios todavía no emite una resolución sobre la operación. Consultada por Expansión, la autoridad señaló que, debido a que el proceso permanece abierto, no existe un pronunciamiento al respecto.

La definición de la autoridad mexicana será relevante para establecer si la operación puede concretarse en el país y, en su caso, bajo qué condiciones.

Desde la perspectiva de Julio Zugasti, analista del sector aéreo en Hogan Lovells Cadwalader, el componente laboral debe formar parte del análisis de la autoridad.

“En su momento será necesario analizar esta cuestión por parte de la autoridad mexicana y me refiero a la CNA respecto a los posibles puestos de trabajo y requisitos, así como cuestiones generales para poder lograr este nuevo grupo corporativo”, señala.

Volaris, por su parte, aseguró que continúa con los procesos regulatorios necesarios para avanzar con la creación del nuevo grupo.

“Seguimos avanzando en los procesos regulatorios de las distintas jurisdicciones. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos concluyó su revisión sobre la creación del nuevo grupo de aerolíneas. Continuamos trabajando constructivamente con las autoridades regulatorias”, dijo la compañía en un comunicado.

El CPAM mantendrá bajo seguimiento las resoluciones de las autoridades para determinar con precisión los aspectos de la operación que respaldará y aquellos en los que expresará oposición.

El organismo confía en que, si las autoridades identifican una práctica desleal de competencia, ya sea en el mercado aéreo o en las relaciones laborales, se establezcan las medidas necesarias para corregirla.

“Yo creo si eso sucediera aquí en México, que se encuentre una práctica antimonopólica, la Comisión tomará las cartas respectivas a manera de que se resuelva y se vele tanto por los intereses de los pasajeros, de la competencia leal, y también dentro de los trabajadores en estos casos de monopsonio”, subraya Castelazo.

La eventual creación de Grupo Más Vuelos enfrenta así un análisis que va más allá de la concentración de rutas y pasajeros. La definición sobre los puestos de trabajo, salarios, antigüedad y condiciones laborales será otro de los elementos que deberán resolverse antes de que la integración pueda completarse en México.

Zugasti prevé que la autoridad mexicana analice estos aspectos dentro del proceso y espera que la resolución sobre la operación llegue antes de que termine el año.

Publicidad

Tags

Vivaaerobus Volaris Transporte aéreo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad