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Finanzas Personales

¿Qué hacer si me despiden y no me dan liquidación? Estos son los pasos a seguir

En México, existen organismos que brindan orientación a trabajadores que fueron víctimas de alguna injusticia laboral.
mar 01 septiembre 2026 05:01 PM
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Notificación de despido.
Existen instancias que respaldan a los trabajadores en caso de que no se les pague lo que la ley indica.

Los despidos de personal pueden formar parte de las jornadas en la vida de algunas empresas, ya sea por diversos motivos: desde recortes por ajustes o por la eliminación de áreas.

Sin importar cuál sea la causa del despido, las empresas están obligadas a cumplir con una serie de requisitos al momento de despedir a un empleado, ya sea de manera justificada o injustificada .

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Obligaciones de las empresas al momento de despedir a un empleado

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) , el empleador está obligado a dar aviso por escrito a la persona trabajadora sobre las conductas que motivan la rescisión del contrato, así como las fechas en que se cometieron.

Sin importar si el despido es justificado o injustificado, existen instancias que brindan respaldo legal al trabajador, como la Profedet, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al igual que tribunales federales y locales en materia laboral.

En ambos casos, la empresa o empleador debe de pagar un finiquito a la persona trabajadora, es decir, lo que se le adeude al momento de su despido: salarios, aguinaldo, vacaciones proporcionales y prima de antigüedad.

Además, en el caso de que el despido sea injustificado, es decir, que el despido sea por una causa no contemplada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), se debe pagar una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado, así como una prima de antigüedad (12 días por cada año laborado), así como las prestaciones proporcionales pendientes.

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¿Qué hacer si me despiden sin liquidación o no me pagan lo que corresponde por ley?

En caso de que un trabajador sea despedido y no se realice el pago correspondiente de su finiquito o liquidación, existen diferentes instancias a las cuales acudir:

- Profedet: el primer paso es acudir a esta instancia, donde se brindará asesoría gratuita al trabajador para exigir el pago que le corresponde por ley.

- El siguiente paso es acudir a Conciliación, donde se presentará una solicitud para llegar a un acuerdo con la empresa y que se realice el pago correspondiente.

- En caso de que no se llegue a un acuerdo, el siguiente paso es presentar una demanda en un tribunal de lo laboral, donde un juez será el que decida quién tiene razón: si el empleado o el empleador.

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Además, Procuraduría emitió las siguientes recomendaciones:

- Recabar evidencias: se recomienda al empleado guardar contratos, recibos de nómina, mensajes de texto, correos electrónicos y finiquito, todo aquello que demuestre la relación laboral que existió entre ambas partes.

- Es importante señalar que en caso de que sea necesario recurrir a la demanda, se deberá realizar en un plazo no mayor a dos meses después de la fecha de despido.

En caso de requerir orientación adicional, Profedet pone a disposición de los trabajadores los números telefónicos 800 717 294 y 800 911 7877, así como el correo electrónico orientacionprofede@stps.gob.mx .

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Documentos necesarios durante la primera visita a Profedet

- Identificación oficial.

- Nombre de la persona empleadora.

- Domicilio de la fuente de trabajo.

- Recibo de nómina, en caso de contar con él.

- También se recibirán más datos o documentos relacionados con el despido laboral.

- El personal de Profedet analizará el caso y avisará si se requerirá información adicional.

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Despidos Despidos y reestructuraciones empresas

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