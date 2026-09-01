¿Qué hacer si me despiden y no me dan liquidación? Estos son los pasos a seguir

¿Qué hacer si me despiden sin liquidación o no me pagan lo que corresponde por ley?

En caso de que un trabajador sea despedido y no se realice el pago correspondiente de su finiquito o liquidación, existen diferentes instancias a las cuales acudir:

- Profedet: el primer paso es acudir a esta instancia, donde se brindará asesoría gratuita al trabajador para exigir el pago que le corresponde por ley.

- El siguiente paso es acudir a Conciliación, donde se presentará una solicitud para llegar a un acuerdo con la empresa y que se realice el pago correspondiente.

- En caso de que no se llegue a un acuerdo, el siguiente paso es presentar una demanda en un tribunal de lo laboral, donde un juez será el que decida quién tiene razón: si el empleado o el empleador.

Además, Procuraduría emitió las siguientes recomendaciones:

- Recabar evidencias: se recomienda al empleado guardar contratos, recibos de nómina, mensajes de texto, correos electrónicos y finiquito, todo aquello que demuestre la relación laboral que existió entre ambas partes.

- Es importante señalar que en caso de que sea necesario recurrir a la demanda, se deberá realizar en un plazo no mayor a dos meses después de la fecha de despido.

En caso de requerir orientación adicional, Profedet pone a disposición de los trabajadores los números telefónicos 800 717 294 y 800 911 7877, así como el correo electrónico orientacionprofede@stps.gob.mx .