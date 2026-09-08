Los alumnos mexicanos sí quieren aprender

Uno de los resultados más favorables para México aparece en las actitudes que los estudiantes tienen frente al aprendizaje.

El índice de perseverancia de los alumnos mexicanos se ubicó en 0.33, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), que es de 0.00. La curiosidad también tuvo un resultado positivo, con un índice de 0.24, mientras que la adaptabilidad cognitiva alcanzó 0.24.

La búsqueda de ayuda registró un índice de 0.22, también por encima del promedio de la OCDE de 0.00. Además, un 82% pide ayuda a sus docentes cuando la necesita y 86% recurre a sus compañeros cuando no comprende algo.

El documento señala que los estudiantes que buscan ayuda no necesariamente son los menos autónomos. En general, quienes muestran esta conducta también pueden ser estudiantes perseverantes que primero intentan resolver los problemas por sí mismos.

Los problemas para aprender están en el salón de clases

Sin embargo, la evaluación también advierte que el clima dentro del salón sigue siendo un desafío.



En México, 35% de los estudiantes reportó que el ruido y el desorden interrumpieron la mayoría o todas sus clases de ciencias, mientras que el promedio de la OCDE fue de 31%. Además, 20% dijo que no puede trabajar bien en la mayoría o todas sus clases.

Es decir, existe una percepción favorable del apoyo del profesor, pero eso convive con problemas en las condiciones en las que ocurre el aprendizaje.

Menos del 1% de los estudiantes mexicanos tiene un desempeño destacado

Solo 0.5% de los estudiantes mexicanos de 15 años evaluados alcanzó los niveles 5 o 6 de desempeño en al menos una de las tres materias de ciencias, lectura o matemáticas.

En el otro extremo, 41.8% quedó por debajo del nivel 2 de competencia en las tres disciplinas simultáneamente.