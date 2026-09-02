La IA cambia las tareas y obliga a los profesores a replantear cómo evalúan

La inteligencia artificial generativa (IAG) ya forma parte de la vida académica en México. De acuerdo con la encuesta “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México” , de la Secretaría de Educación Pública (SEP), más del 60% de los estudiantes y docentes universitarios utiliza estas herramientas de manera cotidiana y ocho de cada 10 alumnos las emplea para elaborar textos.

La llegada de herramientas capaces de redactar, resumir, programar, resolver problemas o generar presentaciones obliga a replantear el significado de evaluar. Para el especialista en tecnología, educación, e inteligencia artificial, Víctor Román, el problema no reside en utilizar las herramientas, sino en qué parte del proceso intelectual se les delega.

“Si le delego el pensamiento crítico, analítico, el pensamiento sistémico, yo mismo estoy anulándome”, mencionó el especialista, quien asegura que son herramientas que deben ayudar al estudiante pero nunca sustituirlo. Se trata de que esté “al lado del estudiante, nunca en lugar del mismo", sostuvo.

México ya tenía un reto antes de ChatGPT: desarrollar el pensamiento creativo

En la evaluación PISA 2022 de pensamiento creativo, los estudiantes mexicanos obtuvieron 29 de 60 puntos frente al 33 que lograron los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La prueba no solo mide la creatividad artística, sino también la capacidad de los estudiantes para generar ideas diversas y originales, así como para evaluarlas y mejorarlas en disciplinas que involucran expresión escrita, situaciones sociales y problemas científicos.

Estos datos abren la discusión en torno a la IA, porque si una herramienta puede producir una respuesta correcta, el sistema educativo debe poner más atención en capacidades que siguen dependiendo del estudiante como formular preguntas, contrastar información, explicar un razonamiento, identificar errores, relacionar conceptos y aplicar el conocimiento en situaciones distintas.

El maestro tiene otra tarea que afrontar al evaluar el proceso por encima del resultado, señaló a Expansión Víctor Román, quien ejemplificó cómo la IA puede convertir un concepto de física en una visualización interactiva mediante botones, imágenes y variables que el estudiante puede modificar, dejando ver que la diferencia está en el objetivo con el que se utiliza.