Adultos mayores se enfrentan a seguros de gastos médicos más caros en México

México con la inflación médica más alta

Por su parte, un análisis de consultoría AON afirmó que México tiene la segunda inflación más alta en gastos médicos en América Latina con 11.2% registrado en 2025. Sólo El Salvador está por encima del país con un encarecimiento de 18.3%.

Además de ello, México esta por encima del promedio de la región. El análisis de AON sostuvo que los costos médicos se ubicaron en 7.7% en América Latina y el Caribe el año pasado.

Otro factor que ha impulsado el crecimiento de las pólizas de seguro de gastos médicos fue el cambio en el cobro del IVA y que entró en vigor este año. Ahora las aseguradoras ya no pueden deducir el 16% del impuesto sobre la atención médica que el cliente recibió en un hospital privado.

Entre los cambios fiscales y el encarecimiento de la vida, Expansión informó que al cierre del segundo trimestre de 2026 había 15.2 millones de riesgos asegurados , frente a 16.2 millones un año antes, esto representó una caída de 5.7%, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).