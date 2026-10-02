Los seguros de gastos médicos para adultos mayores son más costosos en comparación con las pólizas de los más jóvenes. El aumento en el precio es de gran relevancia y hay unas serie de factores que explican el motivo de ese oneroso, y a veces necesario, gasto.
Adultos mayores se enfrentan a seguros de gastos médicos más caros en México
¿Por qué aumentan los seguros de gastos médicos en adultos mayores?
Una de las principales razones por las que una póliza de seguro de gastos médicos sube en mayor medida en adultos mayores es consecuencia de que existe un mayor riesgo de padecer enfermedades en ese momento de la vida, además de la actualización conforme a la “inflación de siniestros”.
Ante la iniciativa en la Cámara de Diputados que busca frenar los fuertes incrementos a las pólizas, especialmente de adultos mayores, la firma WTW sostuvo que el problema crítico para los consumidores, tanto de manera individual como colectiva, es la asequibilidad de la póliza de seguros, que está cada vez más amenazada por el crecimiento acelerado de la inflación de siniestros.
Si el objetivo es contar con un sistema que siga siendo accesible en el tiempo, la reforma debe ir más allá de la regulación orientada al cliente y abordar también los factores de costo fundamentales que impulsan la inflación en los siniestros.
México con la inflación médica más alta
Por su parte, un análisis de consultoría AON afirmó que México tiene la segunda inflación más alta en gastos médicos en América Latina con 11.2% registrado en 2025. Sólo El Salvador está por encima del país con un encarecimiento de 18.3%.
Además de ello, México esta por encima del promedio de la región. El análisis de AON sostuvo que los costos médicos se ubicaron en 7.7% en América Latina y el Caribe el año pasado.
Otro factor que ha impulsado el crecimiento de las pólizas de seguro de gastos médicos fue el cambio en el cobro del IVA y que entró en vigor este año. Ahora las aseguradoras ya no pueden deducir el 16% del impuesto sobre la atención médica que el cliente recibió en un hospital privado.
Entre los cambios fiscales y el encarecimiento de la vida, Expansión informó que al cierre del segundo trimestre de 2026 había 15.2 millones de riesgos asegurados , frente a 16.2 millones un año antes, esto representó una caída de 5.7%, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
¿Cuál es la diferencia entre pólizas de seguros de gastos médicos de un joven y de u adulto mayor?
De acuerdo con los simuladores de Metlife y Axa, las pólizas cambian de forma sustancial entre un joven de 20 años y un adulto de 65 años.
El simulador de Metlife informó que un joven de 20 años puede contratar una póliza individual de seguro de gastos médicos por 12,779 pesos al año. Mientras que un adulto mayor de 65 años tendría que desembolsar 107,961 pesos para asegurarse médicamente.
El simulador Axa, por su parte, arrojó que un joven de 20 años pagaría una póliza básica de 8,206.87 pesos al año. En tanto un adulto de 64 años, número máximo en el simulador, gastaría 41,567.36 pesos.