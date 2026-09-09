Estas carreras tienen pocas matemáticas, pero exigen mucho en lectura, escritura y análisis

Las matemáticas son una de las materias que más pueden pesar al momento de elegir una carrera universitaria. Para algunos estudiantes, evitar cálculos, fórmulas o materias como cálculo y estadística puede convertirse en uno de los criterios para decidir qué estudiar.
Pero tener pocas matemáticas en el plan de estudios no significa necesariamente que una carrera sea sencilla. En varias licenciaturas, la dificultad está en otro tipo de habilidades, como leer grandes cantidades de información, escribir, investigar, memorizar, argumentar o trabajar directamente con otras personas.
Publicidad
Entre las carreras que pueden tener una menor carga de matemáticas se encuentran áreas como Derecho, Psicología, Ciencias Políticas, Historia, Literatura, Idiomas y algunas licenciaturas relacionadas con Educación y Trabajo Social.
La cantidad de matemáticas, sin embargo, puede cambiar entre universidades. Por eso, antes de descartar una carrera o elegirla únicamente por este criterio, conviene revisar el plan de estudios y las materias que forman parte de la licenciatura.
¿La carrera de Derecho tiene matemáticas?
Derecho es una de las opciones para quienes no quieren que las matemáticas sean una parte importante de su formación universitaria.
En esta carrera, buena parte del trabajo está relacionado con la lectura, interpretación de leyes, análisis de casos, investigación y construcción de argumentos.
Dependiendo de la universidad y de la especialización, pueden aparecer materias relacionadas con temas fiscales, financieros o laborales, pero las matemáticas no suelen ser el eje de la formación.
El reto está en leer textos complejos, comprender conceptos jurídicos y desarrollar argumentos que permitan defender una postura.
Psicología tiene algunas clases de esta materia
En Psicología , las matemáticas tampoco suelen ocupar el centro del plan de estudios, aunque eso no significa que desaparezcan por completo.
Los estudiantes pueden encontrarse con materias de estadística y metodología de la investigación, especialmente para aprender a interpretar estudios y resultados.
El resto de la formación está mucho más relacionada con el comportamiento humano, los procesos psicológicos, la evaluación y las distintas formas de intervención.
Por eso, alguien que elija Psicología para evitar las matemáticas todavía tendrá que desarrollar habilidades de análisis, investigación y lectura, además de aprender a trabajar con personas.
Una de las carreras mejor pagadas entra a la lista
Ciencias Políticas es otra carrera que suele tener una mayor carga de lectura, análisis e investigación que de matemáticas.
Publicidad
Dependiendo del programa académico, puede incluir estadística y métodos cuantitativos para estudiar fenómenos políticos y sociales. Sin embargo, buena parte de la formación está relacionada con instituciones, historia, gobierno, políticas públicas y análisis de fenómenos sociales.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO ), Ciencias Políticas se encuentra entre las carreras con ingresos promedio más altos, pero también existe una diferencia entre estudiar una carrera y terminar trabajando en una ocupación directamente relacionada con ella.
Historia, Literatura e Idiomas
Las carreras relacionadas con Historia, Literatura e Idiomas suelen tener una formación mucho más enfocada en textos, investigación, escritura, análisis y conocimiento cultural.
Para alguien que quiere reducir al mínimo las materias numéricas, pueden ser opciones atractivas. Sin embargo, requieren otro tipo de esfuerzo.
Leer grandes cantidades de textos, escribir trabajos constantemente, investigar, memorizar información y desarrollar capacidad de análisis también puede representar una carga importante durante la universidad.
Es decir, cambiar una carrera con matemáticas por una carrera de letras no significa cambiar una licenciatura difícil por una fácil. Significa enfrentarse a otro tipo de exigencias académicas.
Educación y Trabajo Social, entre las opciones
Algunas licenciaturas relacionadas con Educación y Trabajo Social también pueden tener una menor presencia de matemáticas.
En estos casos, el estudiante suele enfrentarse a materias relacionadas con pedagogía, comunicación, desarrollo humano, intervención y trabajo con distintos grupos de población.
Además, algunas de estas carreras presentan una mayor relación entre los estudios universitarios y el trabajo que posteriormente desempeñan sus egresados.
El IMCO, por ejemplo, reporta para 2026 que Formación docente en educación básica, nivel primaria, tiene una vinculación laboral de 77.2%, mientras que Ciencias de la educación alcanza 74.7%. Lo que implica que 7 de cada 10 egresados está ejerciendo su carrera.
¿Qué pasa con las carreras que sí llevan muchas matemáticas?
Si las matemáticas son precisamente la materia que un estudiante quiere evitar, hay carreras en las que probablemente tendrá que enfrentarse a ellas con mayor frecuencia.
Matemáticas, Economía, Finanzas, algunas ingenierías, Física y distintas carreras relacionadas con las ciencias computacionales pueden requerir conocimientos de cálculo, estadística, álgebra u otras herramientas cuantitativas.
Eso tampoco significa que sean carreras que deban descartarse. De hecho, algunas de ellas aparecen entre las opciones con mayores ingresos promedio.
Publicidad
El IMCO ubica a Matemáticas como la carrera con mayor ingreso promedio mensual en su edición 2026, con 29,887 pesos mensuales, seguida por Medicina general y Finanzas, banca y seguros.
Por eso, elegir una licenciatura únicamente con el objetivo de evitar una materia puede dejar fuera opciones que podrían coincidir con los intereses y las oportunidades laborales de un estudiante.