Estas carreras tienen pocas matemáticas, pero exigen mucho en lectura, escritura y análisis

Entre las carreras que pueden tener una menor carga de matemáticas se encuentran áreas como Derecho, Psicología, Ciencias Políticas, Historia, Literatura, Idiomas y algunas licenciaturas relacionadas con Educación y Trabajo Social.

La cantidad de matemáticas, sin embargo, puede cambiar entre universidades. Por eso, antes de descartar una carrera o elegirla únicamente por este criterio, conviene revisar el plan de estudios y las materias que forman parte de la licenciatura.

¿La carrera de Derecho tiene matemáticas?

Derecho es una de las opciones para quienes no quieren que las matemáticas sean una parte importante de su formación universitaria.

En esta carrera, buena parte del trabajo está relacionado con la lectura, interpretación de leyes, análisis de casos, investigación y construcción de argumentos.

Dependiendo de la universidad y de la especialización, pueden aparecer materias relacionadas con temas fiscales, financieros o laborales, pero las matemáticas no suelen ser el eje de la formación.

Derecho concentra buena parte de su formación en lectura, interpretación, investigación y argumentación. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)



El reto está en leer textos complejos, comprender conceptos jurídicos y desarrollar argumentos que permitan defender una postura.

Psicología tiene algunas clases de esta materia

En Psicología , las matemáticas tampoco suelen ocupar el centro del plan de estudios, aunque eso no significa que desaparezcan por completo.

Los estudiantes pueden encontrarse con materias de estadística y metodología de la investigación, especialmente para aprender a interpretar estudios y resultados.

El resto de la formación está mucho más relacionada con el comportamiento humano, los procesos psicológicos, la evaluación y las distintas formas de intervención.



Por eso, alguien que elija Psicología para evitar las matemáticas todavía tendrá que desarrollar habilidades de análisis, investigación y lectura, además de aprender a trabajar con personas.

Una de las carreras mejor pagadas entra a la lista

Ciencias Políticas es otra carrera que suele tener una mayor carga de lectura, análisis e investigación que de matemáticas.