Estas son las áreas de la UNAM mejor posicionadas en el mundo, según el Shanghai Ranking 2026

El mejor resultado de la universidad fue en Ciencias Veterinarias, que se colocó en el lugar 41 a nivel mundial. Después aparecen Ecología, Ciencias Atmosféricas, y Ciencias de la Tierra.

¿Qué es el GRAS y qué mide?

A diferencia de los rankings universitarios que colocan a las instituciones en una clasificación general, el Global Ranking of Academic Subjects evalúa el desempeño de las universidades en disciplinas académicas específicas.

La edición actual tiene 57 áreas agrupadas en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. En total, califica a 2,000 universidades de 96 países y regiones.



Shanghai Ranking Consultancy analiza distintos aspectos de la actividad académica y científica de las instituciones. Entre ellos están la producción de investigación, la calidad de las publicaciones, el impacto de los trabajos científicos, la presencia de investigadores de alto nivel y la colaboración internacional.

En 2026, el análisis considera principalmente la producción científica publicada entre 2021 y 2025. Por lo que, el resultado debe leerse como un indicador del desempeño académico y científico de la universidad en determinadas disciplinas.