La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 de Shanghai Ranking Consultancy, con 17 de las 57 áreas académicas que evalúa este ranking internacional.
Estas son las áreas de la UNAM mejor posicionadas en el mundo, según el Shanghai Ranking 2026
El mejor resultado de la universidad fue en Ciencias Veterinarias, que se colocó en el lugar 41 a nivel mundial. Después aparecen Ecología, Ciencias Atmosféricas, y Ciencias de la Tierra.
¿Qué es el GRAS y qué mide?
A diferencia de los rankings universitarios que colocan a las instituciones en una clasificación general, el Global Ranking of Academic Subjects evalúa el desempeño de las universidades en disciplinas académicas específicas.
La edición actual tiene 57 áreas agrupadas en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. En total, califica a 2,000 universidades de 96 países y regiones.
Shanghai Ranking Consultancy analiza distintos aspectos de la actividad académica y científica de las instituciones. Entre ellos están la producción de investigación, la calidad de las publicaciones, el impacto de los trabajos científicos, la presencia de investigadores de alto nivel y la colaboración internacional.
En 2026, el análisis considera principalmente la producción científica publicada entre 2021 y 2025. Por lo que, el resultado debe leerse como un indicador del desempeño académico y científico de la universidad en determinadas disciplinas.
¿En qué áreas de ciencias destaca la UNAM?
La UNAM aparece en 17 de las 57 áreas consideradas por el GRAS 2026. Entre las áreas de la UNAM con las posiciones más altas están:
Ciencias Veterinarias: lugar 41
Ecología: 51-75
Ciencias Atmosféricas: 76-100
Ciencias de la Tierra: 101-150
Oceanografía: 151-200
Ciencias Biológicas: 151-200
Física: 201-300
Ciencias Ambientales e Ingeniería: 201-300
Biotecnología: 201-300
Ciencias Agrícolas: 201-300
Salud Pública: 201-300
¿Y cuánto ganan quienes estudian estas áreas?
El IMCO, a través de Compara Carreras 2026, mide los ingresos y otros indicadores laborales de distintos campos de estudio en México.
Sin embargo, no todas las áreas académicas del GRAS tienen una categoría equivalente en Compara Carreras . Por eso, los siguientes datos son referencias para campos de estudio:
Veterinaria: salario promedio mensual de $19,585; para quienes cuentan con posgrado, el promedio reportado es de $25,140.
Biología: salario promedio mensual de $20,150; con posgrado, $25,512.
Bioquímica y biofísica: salario promedio mensual de $22,756.
Producción y explotación agrícola y ganadera: salario promedio mensual de $19,129.