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Carrera

Las 3 carreras donde el Tec de Monterrey ya es mejor que la UNAM en Latinoamérica

En algunas carreras el Tec aparece varios lugares por encima de la UNAM, mientras que en otras ambas comparten posiciones o la universidad pública ocupa el primer sitio regional.
lun 21 septiembre 2026 07:42 PM
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Biblioteca central de la Unam ubicada en la ciudad universitaria de CDMX.
El Tec de Monterrey y la UNAM aparecen entre las universidades mexicanas mejor posicionadas en el QS World University Rankings by Subject 2026. (diegograndi/Getty Images)

El Tecnológico de Monterrey aparece como una de las universidades mexicanas que compiten con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las carreras a nivel Latinoamérica.

A partir del QS World University Rankings by Subject 2026 se pueden identificar a las universidades que tienen un desempeño destacado en áreas específicas. La edición de este año contempla 55 disciplinas y más de 1,900 instituciones de todo el mundo.

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El Tecnológico de Monterrey aparece por encima de la UNAM en algunas áreas, mientras que la universidad pública conserva posiciones destacadas en otras.

Tec de Monterrey tiene carreras mejor posicionadas

Contabilidad y Finanzas

La mayor diferencia entre ambas instituciones aparece en Contabilidad y Finanzas, el Tecnológico de Monterrey ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el puesto 55 a nivel mundial, con una puntuación general de 73.1.

La UNAM aparece en el noveno lugar de Latinoamérica, dentro del rango 151-200 a nivel mundial.

El Ranking Iberoamericano SIR analizó 1,369 instituciones de América Latina, España y Portugal. (Foto: AP)
La UNAM y el Tec de Monterrey comparten el primer lugar regional en Arquitectura, dentro del rango 51-100 mundial. (AP)


En los indicadores de QS, el Tec obtiene una reputación entre empleadores de 78.1 y una reputación académica de 77. Mientras tanto, la UNAM registra 77.6 y 72.1, respectivamente.

El contraste también aparece en el impacto de la investigación: el índice H de citas del Tec es de 56.9, frente a 37.6 de la UNAM, mientras que las citas por artículo son de 54.4 y 15.1, respectivamente.

Por otro lado, en esta disciplina, la Pontificia Universidad Católica de Chile ocupa el segundo lugar latinoamericano y el puesto 71 global, seguida por la Universidade de São Paulo, en el tercer lugar regional y 78 del mundo.

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Administración

El Tecnológico de Monterrey ocupa el primer lugar de Latinoamérica en la carrera de Administración y Dirección de Empresas y el puesto 22 a nivel mundial, con una puntuación general de 80.5.

La UNAM se encuentra en el puesto 106 global y noveno a nivel Latinoamérica, con una puntuación general de 69.1.

En esta disciplina, el Tec registra una reputación académica de 83 y una reputación entre empleadores de 79.7. Su índice H de citas alcanza 83.9 y las citas por artículo llegan a 67.1.

La UNAM, por su parte, registra 65.8 en reputación académica y 77.7 en reputación entre empleadores. Su índice H de citas es de 69.7 y las citas por artículo llegan a 58.9.

Entre las universidades latinoamericanas que aparecen entre ambas instituciones están la Universidad de los Andes de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundação Getulio Vargas, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidade de São Paulo, INCAE Business School y la Universidad de Chile.

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Economía

En Economía , el Tecnológico de Monterrey ocupa el puesto cuatro a nivel regional, mientras que la UNAM aparece en el ocho.

El Tec obtiene una puntuación general de 70.7, con 78.2 en reputación entre empleadores, 72.2 en índice H de citas, 80 en citas por artículo y 61.5 en reputación académica.

La UNAM registra una puntuación general de 66.2. Su reputación entre empleadores es de 77.2, el índice H de citas es de 64.9, las citas por artículo llegan a 67.9 y la reputación académica es de 60.6.

En esta área también aparece otra institución mexicana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que ocupa el puesto 133 global y seis regional.

Tec y UNAM empatan en estas carreras

Arquitectura

En Arquitectura , ambas instituciones mexicanas se encuentran dentro del mismo rango global 51-100 y comparten el primer lugar en la región.

El Tecnológico de Monterrey registra una reputación entre empleadores de 88.1, mientras que la UNAM alcanza 89.9.

El ranking QS evalúa indicadores como reputación académica, investigación, empleabilidad e internacionalización.
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El índice H de citas es de 68.6 para el Tec y 66.5 para la UNAM. En citas por artículo, el Tec obtiene 74.5 frente a 67.5 de la UNAM.

En esta disciplina, la Pontificia Universidad Católica de Chile ocupa el puesto 34 global y la Universidade de São Paulo el 48.

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Tanto el Tecnológico de Monterrey como la UNAM se encuentran en el primer lugar en Latinoamérica.

Eugenio Garza Sada fue uno de los principales impulsores de la creación del Tecnológico de Monterrey en 1943.
La UNAM ocupa el primer lugar regional en Química, empatada con la Universidade de São Paulo. (Tecnológico de Monterrey)

El Tec registra una reputación entre empleadores de 80.5, un índice H de citas de 60.2, 75.2 citas por artículo y una reputación académica de 71.4.

La UNAM obtiene 74.6 en reputación entre empleadores, 59.4 en índice H de citas, 71.9 en citas por artículo y 72.9 en reputación académica.

QS señala que su clasificación de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial incluye a más de 200 universidades y que el MIT ocupa el primer lugar mundial en esta disciplina.

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Química es una de las áreas donde la UNAM toma ventaja

En Química , la UNAM se encuentra en el puesto uno en Latinoamérica, empatada con la Universidade de São Paulo. Por otro lado, el Tec aparece en el lugar ocho.

La UNAM registra una reputación entre empleadores de 78, un índice H de citas de 63.3, 72.6 citas por artículo y una reputación académica de 75.5.

El Tecnológico de Monterrey registra 75.9 en reputación entre empleadores, 51.5 en índice H de citas, 78.7 citas por artículo y 58.2 en reputación académica.

Tec y UNAM tienen fortalezas distintas

Los resultados del QS World University Rankings by Subject 2026 muestran que la competencia entre ambas universidades cambia dependiendo de la carrera.

QS explica que sus rankings por materia están diseñados precisamente para observar el desempeño de instituciones en campos académicos específicos.

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