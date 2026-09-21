Las 3 carreras donde el Tec de Monterrey ya es mejor que la UNAM en Latinoamérica

El Tecnológico de Monterrey aparece por encima de la UNAM en algunas áreas, mientras que la universidad pública conserva posiciones destacadas en otras.

Tec de Monterrey tiene carreras mejor posicionadas

Contabilidad y Finanzas

La mayor diferencia entre ambas instituciones aparece en Contabilidad y Finanzas, el Tecnológico de Monterrey ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el puesto 55 a nivel mundial, con una puntuación general de 73.1.

La UNAM aparece en el noveno lugar de Latinoamérica, dentro del rango 151-200 a nivel mundial.

La UNAM y el Tec de Monterrey comparten el primer lugar regional en Arquitectura, dentro del rango 51-100 mundial. (AP)



En los indicadores de QS, el Tec obtiene una reputación entre empleadores de 78.1 y una reputación académica de 77. Mientras tanto, la UNAM registra 77.6 y 72.1, respectivamente.

El contraste también aparece en el impacto de la investigación: el índice H de citas del Tec es de 56.9, frente a 37.6 de la UNAM, mientras que las citas por artículo son de 54.4 y 15.1, respectivamente.

Por otro lado, en esta disciplina, la Pontificia Universidad Católica de Chile ocupa el segundo lugar latinoamericano y el puesto 71 global, seguida por la Universidade de São Paulo, en el tercer lugar regional y 78 del mundo.



Administración

El Tecnológico de Monterrey ocupa el primer lugar de Latinoamérica en la carrera de Administración y Dirección de Empresas y el puesto 22 a nivel mundial, con una puntuación general de 80.5.

La UNAM se encuentra en el puesto 106 global y noveno a nivel Latinoamérica, con una puntuación general de 69.1.

En esta disciplina, el Tec registra una reputación académica de 83 y una reputación entre empleadores de 79.7. Su índice H de citas alcanza 83.9 y las citas por artículo llegan a 67.1.

La UNAM, por su parte, registra 65.8 en reputación académica y 77.7 en reputación entre empleadores. Su índice H de citas es de 69.7 y las citas por artículo llegan a 58.9.

Entre las universidades latinoamericanas que aparecen entre ambas instituciones están la Universidad de los Andes de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundação Getulio Vargas, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidade de São Paulo, INCAE Business School y la Universidad de Chile.