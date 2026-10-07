El registro electrónico acompañará la reducción gradual de la jornada máxima semanal, que bajará dos horas cada año a partir de 2027 hasta llegar a 40 horas en 2030, conforme al calendario establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, las empresas todavía enfrentan dudas sobre las herramientas que podrán utilizar, particularmente cuando sus empleados trabajan desde casa, visitan distintos establecimientos o realizan actividades en lugares sin conexión a internet.

Giovanni Chávez, director de Innovación, Mejora Continua y CX, de Adecco, dijo durante la presentación de su Barómetro 2026 que contar con un sistema de asistencia tampoco resuelve por sí solo la transición, pues las compañías deberán revisar cuánto tiempo trabaja su personal y cómo cubrirán sus operaciones con una jornada más corta.

La necesidad de digitalizar el registro de jornada implica controlar tanto los horarios ordinarios como el tiempo adicional, en lugar de limitarse a comprobar si una persona acudió a trabajar.

Alternativas para registrar la entrada y salida de los trabajadores

La ley no impone una tecnología específica, además encarga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinar el ámbito de aplicación y las excepciones mediante disposiciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Por ello, desde Adecco señalaron que siguen a la espera de esas reglas para conocer las condiciones definitivas del registro electrónico, aunque en el mercado ya existen aplicaciones móviles, herramientas de geolocalización y dispositivos con huella o reconocimiento facial.

En respuesta a Expansión, Giovanni Chávez explicó que las empresas deben poder descargar un reporte con la hora de entrada y salida de cada trabajador, aunque todavía esperan las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para conocer qué herramientas cumplirán con los requisitos definitivos.

El directivo mencionó mensajes de WhatsApp y correos electrónicos como posibles alternativas para documentar horarios; sin embargo, su uso fue planteado como una interpretación mientras se conocen las disposiciones, por lo que no constituye una confirmación de que la autoridad laboral los aceptará como sistemas suficientes.