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La jornada de 40 horas exige un registro electrónico y las multas pueden llegar a 586,550 pesos

Las empresas deberán registrar entradas y salidas desde 2027, aunque la autoridad laboral aún debe definir las reglas para cumplir y evitar multas.
mié 07 octubre 2026 02:52 PM
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Trabajadores acomodan telas sobre mesas de producción en una fábrica textil con maquinaria y estantes de rollos.
Las empresas deberán registrar el inicio y fin de cada jornada para documentar las horas trabajadas durante la transición hacia las 40 horas semanales. (Ramón Ruiz Sampaio)

Las empresas deberán registrar electrónicamente la entrada y salida de sus trabajadores desde el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima semanal baje de 48 a 46 horas, e incumplir este control podrá generar multas de hasta 586,550 pesos, calculadas con la UMA de 2026. Sin embargo, las reglas de aplicación y las excepciones dependerán de las disposiciones de la autoridad laboral.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 132 que los empleadores deberán registrar por medios electrónicos la hora en que cada trabajador comienza y termina su jornada, además deberán entregar esos registros a la autoridad laboral cuando se los solicite.

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El registro electrónico acompañará la reducción gradual de la jornada máxima semanal, que bajará dos horas cada año a partir de 2027 hasta llegar a 40 horas en 2030, conforme al calendario establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, las empresas todavía enfrentan dudas sobre las herramientas que podrán utilizar, particularmente cuando sus empleados trabajan desde casa, visitan distintos establecimientos o realizan actividades en lugares sin conexión a internet.

Giovanni Chávez, director de Innovación, Mejora Continua y CX, de Adecco, dijo durante la presentación de su Barómetro 2026 que contar con un sistema de asistencia tampoco resuelve por sí solo la transición, pues las compañías deberán revisar cuánto tiempo trabaja su personal y cómo cubrirán sus operaciones con una jornada más corta.

La necesidad de digitalizar el registro de jornada implica controlar tanto los horarios ordinarios como el tiempo adicional, en lugar de limitarse a comprobar si una persona acudió a trabajar.

Alternativas para registrar la entrada y salida de los trabajadores

La ley no impone una tecnología específica, además encarga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinar el ámbito de aplicación y las excepciones mediante disposiciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Por ello, desde Adecco señalaron que siguen a la espera de esas reglas para conocer las condiciones definitivas del registro electrónico, aunque en el mercado ya existen aplicaciones móviles, herramientas de geolocalización y dispositivos con huella o reconocimiento facial.

En respuesta a Expansión, Giovanni Chávez explicó que las empresas deben poder descargar un reporte con la hora de entrada y salida de cada trabajador, aunque todavía esperan las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para conocer qué herramientas cumplirán con los requisitos definitivos.

El directivo mencionó mensajes de WhatsApp y correos electrónicos como posibles alternativas para documentar horarios; sin embargo, su uso fue planteado como una interpretación mientras se conocen las disposiciones, por lo que no constituye una confirmación de que la autoridad laboral los aceptará como sistemas suficientes.

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Además, la reforma establece que el contenido del registro hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora.

En el caso del personal móvil, Francisco Martínez Domene, CEO de Adecco Group México, explicó que la compañía ya utiliza registros desde el celular en algunas operaciones de promotoría y preparación de pedidos, donde la geolocalización permite identificar el establecimiento desde el que se reporta la entrada o salida.

No obstante, reconoció que cada sector presenta condiciones diferentes, como ocurre con los trabajadores agrícolas que realizan sus actividades sin acceso a internet, mientras que Chávez señaló que también falta precisar cómo se instrumentará el control en esquemas remotos, híbridos y con horarios flexibles.

En consecuencia, las herramientas disponibles muestran cómo puede documentarse una jornada a distancia, pero su adecuación a la nueva obligación dependerá de las reglas aplicables, cuyo alcance forma parte de los cambios abordados en la aprobación del registro electrónico de las horas trabajadas.

La preparación empresarial, además, avanza con diferencias importantes, según el Barómetro de Adecco, hecho a partir de un cuestionario a responsables de recursos humanos y tomadores de decisiones de más de 500 empresas de distintos sectores y tamaños.

El estudio reporta que 90.2% conoce el calendario, al menos de manera general, pero solo 43.6% lo conoce con detalle por año y 24.6% tiene una cifra estimada del impacto de la reforma.

Consultado por Expansión sobre cuántas empresas cuentan con esa infraestructura, Chávez señaló que todavía hay compañías que no han definido cómo implementarán el registro, aunque conocen el calendario de la reforma, sin ofrecer una cifra específica de sistemas instalados ni un costo o plazo de implementación.

Por su parte, Francisco Domene dijo que existen soluciones a precios accesibles, incluso para pequeñas y medianas empresas, además advirtió que esperar las reglas del registro no debe frenar la reorganización de turnos y procesos.

Para el CEO, esperar a que se defina el sistema de registro puede retrasar decisiones que las compañías ya podrían tomar sobre turnos, cobertura y organización del trabajo.

“No es una excusa el tema registro electrónico”, afirmó. Además advirtió que sustituir las horas que se reducirán únicamente con tiempo extra elevaría los costos y mantendría a los trabajadores en jornadas similares.

“Los trabajadores van a trabajar igual o más y ellos van a tener más costos”, señaló, por lo que recomendó comenzar la reorganización de las operaciones mientras se precisan las reglas del control horario.

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