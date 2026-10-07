Además, la reforma establece que el contenido del registro hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora.
En el caso del personal móvil, Francisco Martínez Domene, CEO de Adecco Group México, explicó que la compañía ya utiliza registros desde el celular en algunas operaciones de promotoría y preparación de pedidos, donde la geolocalización permite identificar el establecimiento desde el que se reporta la entrada o salida.
No obstante, reconoció que cada sector presenta condiciones diferentes, como ocurre con los trabajadores agrícolas que realizan sus actividades sin acceso a internet, mientras que Chávez señaló que también falta precisar cómo se instrumentará el control en esquemas remotos, híbridos y con horarios flexibles.
En consecuencia, las herramientas disponibles muestran cómo puede documentarse una jornada a distancia, pero su adecuación a la nueva obligación dependerá de las reglas aplicables, cuyo alcance forma parte de los cambios abordados en la aprobación del registro electrónico de las horas trabajadas.
La preparación empresarial, además, avanza con diferencias importantes, según el Barómetro de Adecco, hecho a partir de un cuestionario a responsables de recursos humanos y tomadores de decisiones de más de 500 empresas de distintos sectores y tamaños.
El estudio reporta que 90.2% conoce el calendario, al menos de manera general, pero solo 43.6% lo conoce con detalle por año y 24.6% tiene una cifra estimada del impacto de la reforma.
Consultado por Expansión sobre cuántas empresas cuentan con esa infraestructura, Chávez señaló que todavía hay compañías que no han definido cómo implementarán el registro, aunque conocen el calendario de la reforma, sin ofrecer una cifra específica de sistemas instalados ni un costo o plazo de implementación.
Por su parte, Francisco Domene dijo que existen soluciones a precios accesibles, incluso para pequeñas y medianas empresas, además advirtió que esperar las reglas del registro no debe frenar la reorganización de turnos y procesos.
Para el CEO, esperar a que se defina el sistema de registro puede retrasar decisiones que las compañías ya podrían tomar sobre turnos, cobertura y organización del trabajo.
“No es una excusa el tema registro electrónico”, afirmó. Además advirtió que sustituir las horas que se reducirán únicamente con tiempo extra elevaría los costos y mantendría a los trabajadores en jornadas similares.
“Los trabajadores van a trabajar igual o más y ellos van a tener más costos”, señaló, por lo que recomendó comenzar la reorganización de las operaciones mientras se precisan las reglas del control horario.