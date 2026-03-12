Empresas deberán digitalizar el registro de jornada para cumplir con semana de 40 horas
Cerca de 30% de las empresas no registra correctamente las horas extras; la reforma de 40 horas exigirá sistemas electrónicos y herramientas tecnológicas para controlar la jornada laboral y evitar sanciones.
Cerca del 30% de las empresas en México no registra correctamente las horas extras de sus trabajadores, un problema que cobrará mayor relevancia con la reforma laboral que reducirá la jornada semanal de 48 a 40 horas y que exigirá sistemas electrónicos para contabilizar el tiempo trabajado.
Con la jornada laboral a 40 horas semanales, las empresas deberán contar con sistemas más precisos para registrar la entrada y salida de los trabajadores, así como el tiempo extraordinario laborado. Este cambio implicará migrar de controles tradicionales —como listas en papel o relojes checadores aislados— hacia plataformas digitales capaces de generar registros verificables para el cálculo de nómina y eventuales revisiones de la autoridad laboral.
IA, herramienta clave en la implementación
Herramientas basadas en inteligencia artificial y plataformas digitales de control de asistencia comienzan a perfilarse como un apoyo clave para las empresas. Raúl Santillán, CEO y fundador de FiscoClic, explica que muchas compañías aún dependen de listas en papel o relojes de huella digital que no están conectados a internet, lo que dificulta llevar un registro preciso de las horas trabajadas.
Bajo el nuevo esquema laboral, estos métodos resultan insuficientes, ya que la normativa exigirá información prácticamente en tiempo real para alimentar los cálculos de nómina. Esto permitirá distinguir con mayor precisión cuándo se deben pagar las horas extraordinarias al doble o al triple, conforme a lo que establece la legislación laboral.
“Un ejemplo son las proyecciones de nómina, ya implementando el cálculo de las horas extras, dobles o triples. La implementación tecnológica será especialmente rigurosa en industrias intensivas en mano de obra como la construcción y la seguridad, donde el uso de horas extras es una práctica común”, dijo en entrevista con Expansión.
En estos sectores, donde la jornada laboral suele extenderse por necesidades operativas, las empresas deberán contar con herramientas capaces de registrar con mayor precisión el tiempo trabajado y diferenciar las horas extraordinarias respecto de la jornada ordinaria.
Para los trabajadores que operan bajo esquemas de trabajo remoto o híbrido, una de las soluciones que comienzan a utilizarse son aplicaciones móviles con geolocalización (GPS), que permiten registrar entradas y salidas con una exactitud mayor a la de los sistemas tradicionales.
La adopción de estas plataformas puede incrementar los costos operativos de las empresas entre 10% y 30%, según estimaciones del especialista. Sin embargo, señala que se trata de una inversión necesaria frente a la complejidad de una reforma laboral que se aplicará de manera gradual hasta 2030.
Mayor fiscalización
Además del reto tecnológico, las empresas enfrentarán una mayor fiscalización por parte de la autoridad laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá realizar auditorías o solicitar información periódica para verificar el registro de las horas trabajadas y el pago correspondiente de salarios y tiempo extraordinario.
La dependencia también está implementando el Sistema de Inteligencia de Datos para la Inspección Laboral (SIDIL), una herramienta de analítica predictiva que permite identificar centros de trabajo con mayor probabilidad de incumplir normas relacionadas con la jornada laboral y el pago de salarios.
De acuerdo con el Programa de Inspección 2025 de la STPS, cerca de 70% de las revisiones laborales se realizan de forma extraordinaria, es decir, a partir de denuncias por posibles violaciones a los derechos laborales o accidentes en los centros de trabajo.
En 2024 se llevaron a cabo más de 32,000 inspecciones que beneficiaron a 4.8 millones de trabajadores, revisando aspectos como el pago de salarios, el respeto a los descansos y las condiciones generales de trabajo. La efectividad para detectar irregularidades pasó de 60% en 2018 a 90% en 2024, según la STPS.
¿Cómo se pagan las horas extras actualmente?
El pago de las horas extras se contempla en los artículos 66,67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que contemplan lo siguiente:
Las primeras 9 horas de trabajo semanal extraordinario se pagan al doble del equivalente a una hora de tu salario;
Si trabajas más de las 9 horas arriba señaladas, estas se deberán pagar al triple del equivalente a una hora de tu salario;
Si existe el riesgo de un siniestro dentro de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar daños.
¿Cómo se pagarán las horas extras con la reforma de las 40 horas?
Con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que las horas extra se deberán pagar con un 100% adicional del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. Con el decreto constitucional, se permitirán hasta 12 horas extra semanales pagadas bajo este esquema doble.
Si el trabajo excedente supera el límite de las 12 horas semanales, el patrón está obligado a pagar el excedente con un 200% adicional (pago triple) del salario ordinario.