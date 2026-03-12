IA, herramienta clave en la implementación

Herramientas basadas en inteligencia artificial y plataformas digitales de control de asistencia comienzan a perfilarse como un apoyo clave para las empresas. Raúl Santillán, CEO y fundador de FiscoClic, explica que muchas compañías aún dependen de listas en papel o relojes de huella digital que no están conectados a internet, lo que dificulta llevar un registro preciso de las horas trabajadas.

Bajo el nuevo esquema laboral, estos métodos resultan insuficientes, ya que la normativa exigirá información prácticamente en tiempo real para alimentar los cálculos de nómina. Esto permitirá distinguir con mayor precisión cuándo se deben pagar las horas extraordinarias al doble o al triple, conforme a lo que establece la legislación laboral.

“Un ejemplo son las proyecciones de nómina, ya implementando el cálculo de las horas extras, dobles o triples. La implementación tecnológica será especialmente rigurosa en industrias intensivas en mano de obra como la construcción y la seguridad, donde el uso de horas extras es una práctica común”, dijo en entrevista con Expansión.

En estos sectores, donde la jornada laboral suele extenderse por necesidades operativas, las empresas deberán contar con herramientas capaces de registrar con mayor precisión el tiempo trabajado y diferenciar las horas extraordinarias respecto de la jornada ordinaria.

Para los trabajadores que operan bajo esquemas de trabajo remoto o híbrido, una de las soluciones que comienzan a utilizarse son aplicaciones móviles con geolocalización (GPS), que permiten registrar entradas y salidas con una exactitud mayor a la de los sistemas tradicionales.

La adopción de estas plataformas puede incrementar los costos operativos de las empresas entre 10% y 30%, según estimaciones del especialista. Sin embargo, señala que se trata de una inversión necesaria frente a la complejidad de una reforma laboral que se aplicará de manera gradual hasta 2030.

Mayor fiscalización

Además del reto tecnológico, las empresas enfrentarán una mayor fiscalización por parte de la autoridad laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá realizar auditorías o solicitar información periódica para verificar el registro de las horas trabajadas y el pago correspondiente de salarios y tiempo extraordinario.

En el sector donde es común que los trabajadores laboren horas extra será indispensable que se implemente tecnología para cumplir con la reglamentación. (Foto: Jesús Almazán)

La dependencia también está implementando el Sistema de Inteligencia de Datos para la Inspección Laboral (SIDIL), una herramienta de analítica predictiva que permite identificar centros de trabajo con mayor probabilidad de incumplir normas relacionadas con la jornada laboral y el pago de salarios.

De acuerdo con el Programa de Inspección 2025 de la STPS, cerca de 70% de las revisiones laborales se realizan de forma extraordinaria, es decir, a partir de denuncias por posibles violaciones a los derechos laborales o accidentes en los centros de trabajo.

En 2024 se llevaron a cabo más de 32,000 inspecciones que beneficiaron a 4.8 millones de trabajadores, revisando aspectos como el pago de salarios, el respeto a los descansos y las condiciones generales de trabajo. La efectividad para detectar irregularidades pasó de 60% en 2018 a 90% en 2024, según la STPS.