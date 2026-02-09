Los pros y los contras de la jornada laboral de 40 horas: lo que ganan y pierden trabajadores y empresas

Publicidad

Los beneficios y las desventajas de la jornada laboral de 40 horas

La reducción de la jornada a 40 horas promete mejorar el bienestar laboral, pero obliga a las empresas a reorganizar operaciones, turnos y costos.
lun 09 febrero 2026 03:59 PM
La reducción de la jornada laboral podría elevar los costos entre 10 y 25%, según el tamaño y sector de cada empresa, de acuerdo con el CCE. (iStock)

Durante años, trabajar mucho fue casi una señal de compromiso. Salir tarde, responder mensajes fuera de horario o cubrir turnos extras formaba parte de la normalidad laboral, pero la perspectiva cambió y la reducción de la jornada a 40 horas apareció como una corrección a ese desgaste, pues menos tiempo en el trabajo implicaba más calidad de vida y un ajuste frente a economías comparables.

México sigue entre los países de la OCDE donde más se trabaja. El problema no es solo la cantidad de horas, sino el impacto acumulado; fatiga, rotación de personal, ausentismo y bajo compromiso empiezan a costar a las empresas tanto como a los trabajadores.

El beneficio más evidente de la reforma es el descanso y que un trabajador menos agotado rinde más y continúa a bordo del barco. “Un trabajador que permanece más tiempo en la organización termina siendo más rentable que uno que se va por desgaste”, dice Esperanza Granados, especialista en higiene laboral.

Sin embargo, no es la única ventaja, ya que reducir la jornada promete una mejor calidad de vida del empleado y obliga a cambiar la forma en cómo se trabaja. Menos tiempo disponible implica ordenar tareas, priorizar y eliminar actividades que no aportan valor.

En países donde ya se aplicaron recortes de jornada, como Chile, el resultado no fue una caída automática de productividad, sino una reorganización del trabajo y maximización de la eficiencia.

Otro de los efectos inmediatos suele ser la reducción del agotamiento y, por ende, de errores y accidentes laborales asociados con el cansancio o el burnout. También influye en la asistencia, considerando que menos fatiga reduce incapacidades y ausentismo.

En sectores de servicios, donde la operación depende directamente de la presencia del personal, una baja en ausencias puede compensar parte de la necesidad de contratar más gente.

La jornada más corta igual impacta en la atracción de talento. Las nuevas generaciones valoran el tiempo personal casi al nivel del salario, de modo que empresas con mejores esquemas de descanso suelen competir mejor por trabajadores calificados sin necesidad de aumentar sueldos en la misma proporción.

Además, con esta medida México estaría a la par de otros países latinos en cuanto a mejora de condiciones laborales. “Es un avance importante, que incluso favorecería que el mercado laboral mexicano dejara de centrarse en la permanencia física para fijarse más en los resultados. En ese sentido, la reforma empuja a modernizar la gestión laboral”, señala Granados.

La otra cara de la moneda

No obstante, para las empresas la reducción de la jornada es un golpe directo a las nóminas, turnos y presupuestos, que de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podría elevar los costos entre 10 y 25%, según el tamaño y sector de cada empresa.

Solo en destinos turísticos como Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, el sector hotelero concentra cerca de 100,000 empleos. Para mantener la operación continua, la reducción de la jornada obliga a contratar más personal.

La Asociación de Hoteles y Moteles estima que cada nueva plaza representa un aumento cercano a 12% en la nómina directa, pero el costo total casi se duplica al sumar prestaciones, cargas fiscales y operación. En la práctica, por cada cinco camaristas habría que contratar una más para cubrir descansos.

En manufactura ocurre algo similar. Las líneas de producción no pueden detenerse y los turnos están diseñados para operar de forma seguida, por lo que reducir la jornada implica crear nuevos turnos o pagar más horas extras.

Algunas automotrices ven viable el cambio, pero bajo una condición: debe ser gradual, ya que es una industria acostumbrada a planear su operación al minuto, y por lo mismo teme que un ajuste en los tiempos altere engranes que hoy funcionan al límite.

Según la firma Kelly, solo 55% de las empresas automotrices están de acuerdo con la reforma. El resto observa un escenario más complejo, pues el 27.75% dice estar parcialmente de acuerdo, el 9.57% rechaza abiertamente la medida y el 7.66% admite no tener aún una postura definida.

Por otro lado, el impacto también toca a las pequeñas empresas. En una gran corporación el costo puede distribuirse entre áreas o productividad, pero en un restaurante, un comercio o una empresa de servicios, la nómina es el gasto principal, así que contratar un trabajador adicional puede significar subir precios, reducir horarios o absorber márgenes.

Por eso, la discusión de la reforma, que ya se encuentra en el senado, dejó de ser solo laboral y se volvió financiera. Roberto Ventura, socio fundador de Neos RH Consultores, señala que por eso la reforma de las 40 horas es una de las más polémicas en el mercado del trabajo.

“Es cierto que la propuesta mejora el bienestar del trabajador, pero también es innegable que muchas organizaciones tendrán que invertir, automatizar procesos, capacitar personal, reorganizar tareas y eliminar actividades de bajo valor”, dice.

Además, tendrá que cambiar la cultura laboral. “En México, estar en la oficina todavía se asocia con productividad, incluso cuando no siempre ocurre. El hecho de reducir las horas exige objetivos claros, medición de resultados y mejor organización no solo por parte de la empresa, sino del mismo trabajador”.

Granados coincide en que más tiempo personal puede traducirse en menos estrés, mayor permanencia y mejor salud. Pero para las empresas, el ajuste implica inversión, planeación y aprendizaje. “El dilema no está en el beneficio, sino en quién absorbe el costo y cómo se distribuye durante la transición”.

