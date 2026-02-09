Los pros y los contras de la jornada laboral de 40 horas: lo que ganan y pierden trabajadores y empresas

Durante años, trabajar mucho fue casi una señal de compromiso. Salir tarde, responder mensajes fuera de horario o cubrir turnos extras formaba parte de la normalidad laboral, pero la perspectiva cambió y la reducción de la jornada a 40 horas apareció como una corrección a ese desgaste, pues menos tiempo en el trabajo implicaba más calidad de vida y un ajuste frente a economías comparables.

México sigue entre los países de la OCDE donde más se trabaja. El problema no es solo la cantidad de horas, sino el impacto acumulado; fatiga, rotación de personal, ausentismo y bajo compromiso empiezan a costar a las empresas tanto como a los trabajadores.

El beneficio más evidente de la reforma es el descanso y que un trabajador menos agotado rinde más y continúa a bordo del barco. “Un trabajador que permanece más tiempo en la organización termina siendo más rentable que uno que se va por desgaste”, dice Esperanza Granados, especialista en higiene laboral.