Ascensos sin aumento de sueldo, ¿por qué puedes asumir un nuevo puesto sin ganar más dinero?

Otra situación se presenta cuando la empresa decide promover a alguien, pero establece una prueba de tres o seis meses para comprobar si puede desempeñar el nuevo puesto y retrasa el incremento salarial durante ese periodo.

“Es una mala práctica que sigamos usando las pruebas”, señala la consultora, quien plantea que la evaluación del candidato debería realizarse antes de promoverlo y permitir que el ajuste salarial acompañe el movimiento.

Para el empleado, aceptar un ascenso sin aumento de sueldo significa separar dos expectativas que suelen acompañar una promoción, como avanzar profesionalmente y mejorar sus ingresos. Aunque las nuevas funciones comiencen de inmediato, la remuneración puede quedar pendiente.

El sueldo debe acompañar las funciones del puesto

Acorde con la especialista, la revisión anual del salario y el ajuste por una promoción responden a situaciones distintas. La primera actualiza periódicamente la remuneración, mientras el segundo requiere evaluar las exigencias de una función diferente y determinar cuánto corresponde pagar por desempeñarla.

Para definir ese monto, Hernández propone analizar la complejidad del puesto y ubicarlo dentro de un rango salarial, luego, la remuneración puede afinarse con las contribuciones del trabajador, considerando tanto el cumplimiento de sus objetivos como la forma en que obtiene los resultados.

En México, el sueldo del empleo anterior sigue siendo una referencia habitual durante la contratación, pero la especialista considera que no debería ser una de las anclas con mayor peso, porque la decisión debe partir del puesto que la persona ocupará y de las responsabilidades que tendrá.

La planeación requiere descripciones actualizadas de las funciones y un mapa de los empleados que podrían cubrir futuras vacantes. Con esa información, Recursos Humanos puede identificar quién está preparado para una promoción y qué ajuste necesita al asumirla.

“El colaborador no tendría por qué ir a pedir un incremento”, apunta Hernández al describir una gestión en la que la empresa detecta los cambios en funciones y habilidades para anticipar la revisión salarial.