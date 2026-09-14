Fabio Zapata, managing director de Michael Page, reveló para Expansión que las empresas que ya reconocen esta capacidad en sus tabuladores pertenecen principalmente al sector tecnológico o requieren perfiles altamente especializados para desarrollar e implementar proyectos de IA.

“Las compañías no están pensando en pagar más porque tú tengas ese conocimiento. Son conocimientos muy especializados, muy específicos, que están ayudando a la implementación de las nuevas tecnologías. Esos son los que tienen aumento”, explicó.

Por tanto, utilizar plataformas como ChatGPT o Copilot, automatizar una tarea o tomar un curso introductorio no ubica automáticamente a un empleado dentro de ese grupo. Sí ocurre cuando el profesionista participa en el desarrollo de soluciones tecnológicas o utiliza la IA para resolver necesidades estratégicas de la organización.

Zapata asegura que esta habilidad empieza a ser un requisito básico, similar al dominio del inglés , por lo que los trabajadores tendrán que aprender a convivir con la tecnología aunque sus empresas no les ofrezcan una compensación adicional.

“Esto no es un accesorio, no es un plus, como antes que decían que si hablaba inglés era mejor. Ahora tiene que hablar inglés y tiene que saber de IA. Es algo que ya viene implícito en las personas”, añadió.

Aprender IA exige una inversión que puede superar los 20,000 pesos

El costo de prepararse depende de la institución, la duración y la especialización del programa, aunque una revisión de la oferta académica muestra que el desembolso puede ir de 8,500 a 23,100 pesos.

Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey ofrece un curso de Inteligencia Artificial en Marketing, el cual está en modalidad virtual y en nivel principiante con una duración de 10 horas y un precio publicado de 8,500 pesos. Su contenido está dirigido principalmente a profesionistas de mercadotecnia y ventas que buscan identificar aplicaciones de la tecnología en su trabajo.

La misma institución imparte el certificado Especialista en Desarrollo de Software con IA Generativa, con una duración de 60 horas y una inversión de 23,100 pesos. El programa aborda la automatización, el desarrollo de software y la integración de agentes de inteligencia artificial.