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Carrera

“Estudia lo mismo que yo”: El error de los padres al aconsejar la carrera universitaria de sus hijos

Mientras 67% de los empleadores reporta dificultades para encontrar talento, ManpowerGroup plantea reorientar las preferencias educativas hacia carreras técnicas que respondan a las necesidades de las empresas.
vie 09 octubre 2026 02:21 PM
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Joven con libros y carpetas observa un tablón de anuncios en un pasillo universitario, con otros estudiantes al fondo.
Derecho reúne más de 383,000 estudiantes en México, pero las oportunidades laborales dependen de las habilidades y la demanda de las empresas, según el IMCO y ManpowerGroup. (Imagen generada con inteligencia artificial.)

Elegir una licenciatura tradicional ya no garantiza que el camino hacia un empleo bien remunerado sea la mejor opción. La inteligencia artificial (IA), la escasez de personal especializado y la creciente valoración de las habilidades técnicas están modificando las señales que reciben quienes deciden qué estudiar.

Ante ese panorama, Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, propuso desincentivar las carreras que considera saturadas en México, incluso mediante límites a los cupos universitarios o colegiaturas más elevadas. La ejecutiva también llamó a fortalecer la educación técnica, cuyas competencias pueden responder a necesidades de contratación que las empresas no consiguen cubrir.

“Tenemos que empezar a desincentivar las carreras que están sobresaturadas”, sostuvo durante el Human Capital Insights 2026, al cuestionar la concentración de estudiantes en licenciaturas tradicionales y la falta de información con la que, a su juicio, muchas familias toman decisiones educativas.

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Flores relató que, durante una reunión con un grupo universitario, encontró que Derecho concentraba la mayor matrícula. La experiencia la llevó a cuestionar que los padres sigan orientando a sus hijos hacia las mismas profesiones sin considerar suficientemente las necesidades de las empresas ni las alternativas de formación disponibles.

La preocupación coincide con un problema que reportan los empleadores. Según la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 67% de las empresas consultadas en México tiene dificultades para encontrar al personal que necesita. El desafío, por tanto, no se limita a cuántas personas se gradúan, sino a si cuentan con las habilidades que demanda el mercado.

La incorporación de herramientas de IA añade otra variable. Las empresas pueden automatizar algunas tareas administrativas, de análisis y procesamiento de información que antes requerían trabajo profesional, lo que modifica las competencias que necesitan contratar. Esto no significa que las licenciaturas tradicionales hayan perdido su utilidad, sino que el título por sí solo puede ser insuficiente para diferenciar a un candidato.

Empleo y salarios en Derecho

Los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que la concentración de estudiantes en una carrera no basta para concluir que existe una saturación laboral.

En la edición 2026 de Compara Carreras , el instituto contabiliza 1.43 millones de personas que estudiaron Derecho y una matrícula de 383,345 estudiantes. Pese a ese volumen, la tasa de ocupación de sus profesionistas alcanza 96.9%, mientras que la de desempleo es de 3.1%.

El dato cambia cuando se observa si las personas trabajan en actividades relacionadas con sus estudios. Solo 52.9% de los profesionistas ocupados en Derecho desempeña labores vinculadas con su formación. Tener empleo, por tanto, no equivale necesariamente a ejercer la profesión para la que se estudió.

Los ingresos también ofrecen una perspectiva distinta a la del número de egresados. El IMCO reporta un ingreso mensual promedio de 24,178 pesos para los profesionistas de Derecho, mientras que la mediana se ubica en 19,426 pesos. Esta última cifra divide al grupo en dos mitades, una que gana menos y otra que gana más.

A esos indicadores se suma una tasa de informalidad de 28.4%. La combinación de ingresos, formalidad y relación entre los estudios y el trabajo permite dimensionar mejor las oportunidades que ofrece una carrera que observar únicamente su matrícula.

Además, los ingresos reportados corresponden a profesionistas con distintas edades y trayectorias laborales. No representan el sueldo que recibirá necesariamente una persona al terminar la licenciatura, por lo que tampoco permiten anticipar cuánto ganará un recién egresado.

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Las carreras técnicas buscan recuperar terreno

La discusión sobre la saturación de las carreras tradicionales ocurre en un momento en que las empresas revisan qué conocimientos necesitan y cómo conseguirlos. Sin embargo, eso no significa que la educación superior haya perdido su valor económico.

De acuerdo con Compara Carreras 2026 2026, los egresados de educación superior ganan, en promedio, 74% más que las personas que concluyeron el bachillerato. La diferencia indica que una licenciatura licenciatura conserva una ventaja económica promedio , aunque los resultados varían según la carrera, la experiencia, el sector y el puesto de trabajo.

El IMCO también identifica que 54% de los profesionistas trabaja fuera de su campo de estudio. El instituto advierte que esa situación no es necesariamente negativa, pues las habilidades adquiridas durante la formación pueden aplicarse en otras actividades económicas.

El problema aparece cuando una persona con estudios superiores termina en un puesto que requiere una escolaridad menor a la que posee. En esos casos, el mercado laboral no aprovecha plenamente la formación del trabajador, una situación que puede representar un costo tanto para el profesionista como para la economía.

Frente a las dificultades de contratación, Flores plantea cambiar la percepción social de la educación técnica y ampliar las alternativas para quienes están por elegir una trayectoria profesional.

“Tenemos que hacer un gran marketing para valorizar otra vez las carreras técnicas”, señaló durante el panel, al cuestionar la expectativa de que obtener una licenciatura sea la única vía deseable para construir una carrera laboral.

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