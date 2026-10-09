Flores relató que, durante una reunión con un grupo universitario, encontró que Derecho concentraba la mayor matrícula. La experiencia la llevó a cuestionar que los padres sigan orientando a sus hijos hacia las mismas profesiones sin considerar suficientemente las necesidades de las empresas ni las alternativas de formación disponibles.

La preocupación coincide con un problema que reportan los empleadores. Según la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 67% de las empresas consultadas en México tiene dificultades para encontrar al personal que necesita. El desafío, por tanto, no se limita a cuántas personas se gradúan, sino a si cuentan con las habilidades que demanda el mercado.

La incorporación de herramientas de IA añade otra variable. Las empresas pueden automatizar algunas tareas administrativas, de análisis y procesamiento de información que antes requerían trabajo profesional, lo que modifica las competencias que necesitan contratar. Esto no significa que las licenciaturas tradicionales hayan perdido su utilidad, sino que el título por sí solo puede ser insuficiente para diferenciar a un candidato.

Empleo y salarios en Derecho

Los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que la concentración de estudiantes en una carrera no basta para concluir que existe una saturación laboral.

En la edición 2026 de Compara Carreras , el instituto contabiliza 1.43 millones de personas que estudiaron Derecho y una matrícula de 383,345 estudiantes. Pese a ese volumen, la tasa de ocupación de sus profesionistas alcanza 96.9%, mientras que la de desempleo es de 3.1%.

El dato cambia cuando se observa si las personas trabajan en actividades relacionadas con sus estudios. Solo 52.9% de los profesionistas ocupados en Derecho desempeña labores vinculadas con su formación. Tener empleo, por tanto, no equivale necesariamente a ejercer la profesión para la que se estudió.

Los ingresos también ofrecen una perspectiva distinta a la del número de egresados. El IMCO reporta un ingreso mensual promedio de 24,178 pesos para los profesionistas de Derecho, mientras que la mediana se ubica en 19,426 pesos. Esta última cifra divide al grupo en dos mitades, una que gana menos y otra que gana más.

A esos indicadores se suma una tasa de informalidad de 28.4%. La combinación de ingresos, formalidad y relación entre los estudios y el trabajo permite dimensionar mejor las oportunidades que ofrece una carrera que observar únicamente su matrícula.

Además, los ingresos reportados corresponden a profesionistas con distintas edades y trayectorias laborales. No representan el sueldo que recibirá necesariamente una persona al terminar la licenciatura, por lo que tampoco permiten anticipar cuánto ganará un recién egresado.

