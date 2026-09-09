Estudiar Criminología está de moda, pero solo 19% de los profesionales trabaja ‘en la escena del crimen’

¿Cuál es la diferencia entre Criminología y Criminalística?

Aquella experiencia la llevó a estudiar la licenciatura en Criminología y Criminalística en una escuela privada. La primera disciplina analiza el delito, sus causas y el contexto de las personas involucradas, en tanto que la segunda emplea métodos científicos para estudiar indicios y reconstruir los hechos.

Las series de televisión habían vuelto más visibles ambas profesiones, pero no determinaron su elección. “La televisión muestra casos resueltos en menos de una hora, la realidad exige método, paciencia, observación y mucho trabajo”, afirma.

Su historia se cruza con una carrera que ha ganado popularidad, aunque su nivel de empleabilidad no crece al mismo ritmo. Entre 2020 y 2025, la cantidad de profesionistas formados en Criminología y Criminalística aumentó 65%, de acuerdo con Compara Carreras 2026 del IMCO .

Actualmente, 124,982 personas estudiaron esta profesión y otras 80,439 permanecen matriculadas. A ellas se sumaron 12,835 nuevos egresados durante el último ciclo escolar, una entrada constante de talento que enfrenta una oferta limitada de puestos directamente vinculados con su preparación.

El problema se hace visible al llegar al mercado laboral. Aunque la tasa de ocupación alcanza 94%, solamente 19.4% de los profesionistas ocupados trabaja en una actividad clasificada como relacionada con la carrera. El 80.6% restante se desempeña en otros campos.

La baja vinculación entre estudios y empleo no equivale necesariamente a que todos esos conocimientos se pierdan. El propio IMCO advierte que un profesionista puede trasladar sus habilidades hacia diferentes sectores, pero el riesgo aparece cuando termina en un puesto que requiere un nivel educativo menor.

Laura encontró una oportunidad directa para ejercer , ya que realizó su servicio social en el área de Criminalística de una Procuraduría General de Justicia y participó en casos de robos a casas y negocios, accidentes, suicidios y homicidios.

Después colaboró con un equipo de Balística que necesitaba apoyo frente a una elevada carga de trabajo y la falta de personal. La experiencia confirmó su interés por la investigación pericial, pero su trayectoria cambió cuando una empresa privada le ofreció incorporarse al área de seguridad de un corporativo transnacional.

“Podría decir que la vida profesional me fue llevando de investigar lo que ya había sucedido a tratar de prevenir lo que todavía podía evitarse. No abandoné mi formación, simplemente la saqué del laboratorio y de la escena para llevarla a otro terreno”, explica.