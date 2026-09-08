La Encuesta de Escasez de Talento 2026 de la firma encontró que 67% de los empleadores mexicanos enfrenta dificultades para conseguir a las personas adecuadas. La cifra equivale a prácticamente siete de cada 10 empresas.

El problema podría profundizarse porque las habilidades requeridas por las organizaciones coinciden con algunas de las áreas en las que los estudiantes obtuvieron sus resultados más bajos.

La prueba PISA muestra rezago en matemáticas y comprensión lectora

La prueba PISA 2025 de la OCDE evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos a situaciones reales, resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la OCDE. En lectura alcanzó 408 puntos, frente a los 415 registrados tres años antes y los 461 del promedio del organismo.

Alrededor de 70% de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico en matemáticas y cerca de la mitad tampoco superó ese umbral en lectura. Los resultados colocaron al país en niveles similares a los registrados hace más de dos décadas .

“Definitivamente genera mayor tensión en la disponibilidad de recursos con las capacidades técnicas y las habilidades blandas que está demandando el mercado mexicano”, afirmó Alesi durante la presentación de la Encuesta de Expectativas de Empleo.

Las consecuencias no se limitan a la contratación de ingenieros o especialistas en tecnología. El directivo relaciona el dominio de las matemáticas con la capacidad para analizar información, comprender problemas complejos y encontrar soluciones dentro de una organización.

La baja comprensión lectora también puede afectar la interpretación de instrucciones, procesos, reportes y documentación técnica. Ambas deficiencias reducen el número de candidatos que pueden asumir un puesto sin formación adicional.