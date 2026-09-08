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Carrera

Las áreas de RH pagarán "los platos rotos" del rezago escolar en México mostrado por la prueba PISA

La firma de reclutamiento ManpowerGroup advierte que las deficiencias en matemáticas y lectura podrían profundizar la escasez de habilidades que ya dificulta las contrataciones de siete de cada 10 empleadores.
mar 08 septiembre 2026 04:34 PM
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Empleado se toma la cabeza frente a gráficas, cifras y cálculos financieros proyectados en una pantalla.
Las deficiencias en matemáticas y comprensión lectora pueden trasladar a los trabajadores y a las empresas el costo de cerrar las brechas de habilidades. (iStock)

Los bajos resultados de México en PISA 2025 elevarán la presión sobre las empresas que no encuentran trabajadores con las habilidades necesarias. ManpowerGroup estima que formar al personal cuesta actualmente entre tres y cinco veces el presupuesto que recursos humanos destinaba a cerrar estas brechas hace una década.

La firma de reclutamiento advierte que el costo del rezago educativo no termina en las escuelas, pues la caída de México en matemáticas y lectura puede trasladarse a los presupuestos de capacitación conforme los estudiantes evaluados comiencen a incorporarse al mercado laboral.

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, considera que los resultados anticipan mayores dificultades para cubrir vacantes que requieren razonamiento matemático, comprensión de problemas y pensamiento crítico.

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La Encuesta de Escasez de Talento 2026 de la firma encontró que 67% de los empleadores mexicanos enfrenta dificultades para conseguir a las personas adecuadas. La cifra equivale a prácticamente siete de cada 10 empresas.

El problema podría profundizarse porque las habilidades requeridas por las organizaciones coinciden con algunas de las áreas en las que los estudiantes obtuvieron sus resultados más bajos.

La prueba PISA muestra rezago en matemáticas y comprensión lectora

La prueba PISA 2025 de la OCDE evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar conocimientos a situaciones reales, resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la OCDE. En lectura alcanzó 408 puntos, frente a los 415 registrados tres años antes y los 461 del promedio del organismo.

Alrededor de 70% de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico en matemáticas y cerca de la mitad tampoco superó ese umbral en lectura. Los resultados colocaron al país en niveles similares a los registrados hace más de dos décadas .

“Definitivamente genera mayor tensión en la disponibilidad de recursos con las capacidades técnicas y las habilidades blandas que está demandando el mercado mexicano”, afirmó Alesi durante la presentación de la Encuesta de Expectativas de Empleo.

Las consecuencias no se limitan a la contratación de ingenieros o especialistas en tecnología. El directivo relaciona el dominio de las matemáticas con la capacidad para analizar información, comprender problemas complejos y encontrar soluciones dentro de una organización.

La baja comprensión lectora también puede afectar la interpretación de instrucciones, procesos, reportes y documentación técnica. Ambas deficiencias reducen el número de candidatos que pueden asumir un puesto sin formación adicional.

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Recursos Humanos absorbe el costo de las habilidades que no encuentra

Las organizaciones han respondido mediante la formación de pasantes, recién graduados y trabajadores que ya forman parte de sus plantillas. Con ello, recursos humanos asume una parte del costo educativo para cubrir las necesidades de la operación.

Alesi explicó que hace una década alrededor de 10% de los empleadores consultados por ManpowerGroup consideraba invertir en capacitación para enfrentar la escasez de talento. Actualmente, la proporción se ubica entre 50% y 60%.

“Si lo viéramos estrictamente en cómo la encuesta se ha venido conformando, esto les está costando a las empresas, respecto de hace 10 años, entre tres y cinco veces más del presupuesto que tenía anteriormente recursos humanos”, señaló.

La cifra es una estimación basada en la evolución de las respuestas de los empleadores y no una medición directa del gasto total de las compañías. Sin embargo, apunta a un cambio en el trabajo de recursos humanos, que además de reclutar debe desarrollar las competencias que no encuentra entre los candidatos.

La necesidad aumentará en sectores como manufactura avanzada, ingeniería, tecnología, centros de datos y energías renovables, cuyas posiciones requieren conocimientos especializados y capacidad para interpretar información técnica.

La inteligencia artificial añade otra presión. Las tareas repetitivas pueden automatizarse, pero los puestos de mayor valor necesitan personas capaces de discernir, evaluar resultados, tomar decisiones y dirigir equipos.

Los estudiantes mexicanos tienen curiosidad, perseverancia y disposición para solicitar ayuda por encima del promedio de la OCDE. No obstante, solo 0.5% alcanzó un desempeño destacado en alguna de las tres áreas evaluadas .

Alesi considera que México necesita actualizar sus programas educativos con base en las actividades que generarán empleo en los próximos años. La formación académica tendría que anticipar la demanda, además de responder a las vacantes que ya existen.

Las empresas también deberán definir qué capacidades necesita cada puesto y comprobar que su inversión en capacitación mejora el desempeño. De lo contrario, el presupuesto puede aumentar sin resolver la escasez de talento.

Los jóvenes evaluados por PISA todavía tardarán algunos años en incorporarse de manera generalizada al empleo. Sin embargo, siete de cada 10 empresas ya tienen dificultades para encontrar personal, por lo que el rezago educativo amenaza con elevar una factura que recursos humanos comenzó a pagar desde hace una década.

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