Grupo BAL y UNAM lanzan beca de 12,000 pesos para futuros ingenieros: qué carreras entran

¿Qué carreras de la UNAM pueden solicitar la beca de Grupo BAL?
La beca está disponible para estudiantes de las siguientes licenciaturas e ingenierías, siempre que cumplan con los requisitos académicos y económicos.
Para quienes cursan del primero al séptimo semestre:
- Ingeniería Geomática.
- Ingeniería Química Metalúrgica.
- Ingeniería en Energías Renovables.
- Ciencias de la Tierra.
- Ingeniería en Geociencias.
Para quienes cursan del primero al noveno semestre:
- Ingeniería de Minas y Metalurgia.
- Ingeniería Geofísica.
- Ingeniería Geológica.
- Ingeniería Petrolera.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?
Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:
Tener nacionalidad mexicana.
Estar inscritas en alguna de las carreras participantes, en el sistema escolarizado y dentro de los semestres señalados.
Tener un promedio general mínimo de 8.5.
No contar con un ingreso familiar superior a 15 salarios mínimos mensuales, lo que es aproximadamente 143,737.05 pesos.
No recibir otro apoyo económico o en especie destinado al mismo objetivo. La convocatoria indica que esta beca es compatible con apoyos de movilidad nacional e internacional.
No haber recibido sanciones conforme a la legislación universitaria.
Los estudiantes de primer semestre pueden acreditar el promedio mediante el certificado oficial de bachillerato y quienes ya cursan la licenciatura deben presentar su historial académico actualizado.
Además, quienes recibieron la beca durante el ciclo anterior deben haber respondido la encuesta de evaluación del programa.