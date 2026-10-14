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Grupo BAL y UNAM lanzan beca de 12,000 pesos para futuros ingenieros: qué carreras entran

La convocatoria contempla a estudiantes de primer semestre y de otros grados, siempre que cursen alguna de las carreras participantes y cumplan con las condiciones.
mié 14 octubre 2026 12:30 PM
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Alumnos en bicicleta en la Ciudad Universitaria
El Programa de Becas de Excelencia Grupo BAL es realizado en colaboración con la UNAM y Fundación UNAM. (Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pueden solicitar una beca de hasta 12,000 pesos, como parte del Programa de Becas de Excelencia Grupo BAL, realizado entre la universidad, Fundación UNAM y el grupo empresarial.

El apoyo está dirigido a estudiantes mexicanos con buen desempeño académico y no tengan los suficientes recursos económicos para cursar su carrera.

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¿Qué carreras de la UNAM pueden solicitar la beca de Grupo BAL?

La beca está disponible para estudiantes de las siguientes licenciaturas e ingenierías, siempre que cumplan con los requisitos académicos y económicos.

Para quienes cursan del primero al séptimo semestre:

  • Ingeniería Geomática.
  • Ingeniería Química Metalúrgica.
  • Ingeniería en Energías Renovables.
  • Ciencias de la Tierra.
  • Ingeniería en Geociencias.

Para quienes cursan del primero al noveno semestre:

  • Ingeniería de Minas y Metalurgia.
  • Ingeniería Geofísica.
  • Ingeniería Geológica.
  • Ingeniería Petrolera.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?

Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad mexicana.

Estar inscritas en alguna de las carreras participantes, en el sistema escolarizado y dentro de los semestres señalados.

Tener un promedio general mínimo de 8.5.

No contar con un ingreso familiar superior a 15 salarios mínimos mensuales, lo que es aproximadamente 143,737.05 pesos.

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No recibir otro apoyo económico o en especie destinado al mismo objetivo. La convocatoria indica que esta beca es compatible con apoyos de movilidad nacional e internacional.

No haber recibido sanciones conforme a la legislación universitaria.

Los estudiantes de primer semestre pueden acreditar el promedio mediante el certificado oficial de bachillerato y quienes ya cursan la licenciatura deben presentar su historial académico actualizado.

Además, quienes recibieron la beca durante el ciclo anterior deben haber respondido la encuesta de evaluación del programa.

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¿Cómo solicitar la beca de Grupo BAL y la UNAM?

El trámite se realiza en línea a través del Sistema de Administración de Becas (SAB ), en el sitio de Fundación UNAM.

Para completar la solicitud, se deben digitalizar los documentos de manera legible, en formato PDF o JPG, y cargarlos por separado:

  • Historial académico reciente del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE).
  • Comprobante de inscripción al semestre 2027-1, una vez concluido el periodo de altas y bajas.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Credencial de la UNAM.
  • Identificación oficial INE.
  • Comprobante de ingresos familiares de la persona que constituye el principal sostén económico del hogar.

Si no se cuenta con un comprobante de ingresos, la convocatoria permite presentar una carta elaborada por el principal apoyo económico, en la que declare sus ingresos bajo protesta de decir verdad. Debe estar firmada y acompañada de una copia de su credencial de elector por ambos lados.

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Los estudiantes de primer semestre pueden acreditar su promedio con el certificado oficial de bachillerato. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

La fecha límite para solicitar la beca

La fecha límite para enviar la solicitud es el 14 de octubre y no se considerarán trámites realizados después de ese día.

También se debe aceptar el aviso de privacidad y el uso de imagen incluido en el formulario de registro.

¿Cuándo publican los resultados de la beca?

El padrón de personas beneficiarias se publicará el 26 de octubre en el portal de la Fundación UNAM.

Los resultados podrán consultarse en la página oficial de Resultados de becas de Fundación UNAM.

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La selección considerará primero a quienes renuevan la beca, ordenados de mayor a menor promedio general; después, a quienes solicitan el apoyo por primera vez, también según su promedio.

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