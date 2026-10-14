Grupo BAL y UNAM lanzan beca de 12,000 pesos para futuros ingenieros: qué carreras entran

¿Qué carreras de la UNAM pueden solicitar la beca de Grupo BAL?

La beca está disponible para estudiantes de las siguientes licenciaturas e ingenierías, siempre que cumplan con los requisitos académicos y económicos.

Para quienes cursan del primero al séptimo semestre:

Ingeniería Geomática.

Ingeniería Química Metalúrgica.

Ingeniería en Energías Renovables.

Ciencias de la Tierra.

Ingeniería en Geociencias.

Para quienes cursan del primero al noveno semestre:

Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Ingeniería Geofísica.

Ingeniería Geológica.

Ingeniería Petrolera.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca?

Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad mexicana.

Estar inscritas en alguna de las carreras participantes, en el sistema escolarizado y dentro de los semestres señalados.

Tener un promedio general mínimo de 8.5.

No contar con un ingreso familiar superior a 15 salarios mínimos mensuales, lo que es aproximadamente 143,737.05 pesos.



No recibir otro apoyo económico o en especie destinado al mismo objetivo. La convocatoria indica que esta beca es compatible con apoyos de movilidad nacional e internacional.

No haber recibido sanciones conforme a la legislación universitaria.

Los estudiantes de primer semestre pueden acreditar el promedio mediante el certificado oficial de bachillerato y quienes ya cursan la licenciatura deben presentar su historial académico actualizado.

Además, quienes recibieron la beca durante el ciclo anterior deben haber respondido la encuesta de evaluación del programa.