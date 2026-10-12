La UNAM dará hasta 10,000 pesos a sus alumnos con estas becas y estos son los requisitos para obtenerlas

Las y los estudiantes podrán consultar las convocatorias, además de solicitar los apoyos a través de Espacio UNAM, una plataforma que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a distintas becas.

La universidad informó que el proceso contempla 15 convocatorias, con apoyos económicos y en especie. Sin embargo, los montos, requisitos y condiciones varían según el programa.

Algunas becas de la UNAM han ofrecido apoyos de hasta 10,000 pesos en convocatorias anteriores. (AP)





¿Cuánto dinero dan las becas de la UNAM?

Algunas becas de la universidad han ofrecido apoyos de varios miles de pesos, en convocatorias anteriores de 2026, las cifras en estas próximas convocatorias podrían variar, por lo cual es necesario verificar cuando se publiquen.

La Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País ha contemplado hasta 10,000 pesos para dos semestres en convocatorias anteriores. El apoyo está dirigido a estudiantes que cumplen con las condiciones de vulnerabilidad y los requisitos establecidos por el programa.

Por su parte, la Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica ofreció 5,700 pesos en un pago para el semestre 2026-2.

La Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman también estableció un apoyo de 5,700 pesos en una sola exhibición para ese periodo.

La Beca Manuela Garín Pinillos–Manutención UNAM contempló 3,600 pesos para el periodo de febrero a mayo de 2026, mientras que la Beca Matilde Montoya Lafragua ofreció hasta 3,000 pesos, distribuidos en tres exhibiciones durante el semestre 2026-2.





¿Qué becas abrirán su proceso de asignación?

Entre los programas que la universidad incluyó en el proceso se encuentran los siguientes: