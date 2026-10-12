La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el registro para acceder a diferentes becas y apoyos para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Entre las opciones hay programas de manutención, alimentación, excelencia académica e inclusión y algunas ofrecen apoyos económicos de hasta 10,000 pesos.
La UNAM dará hasta 10,000 pesos a sus alumnos con estas becas y estos son los requisitos para obtenerlas
Las y los estudiantes podrán consultar las convocatorias, además de solicitar los apoyos a través de Espacio UNAM, una plataforma que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a distintas becas.
La universidad informó que el proceso contempla 15 convocatorias, con apoyos económicos y en especie. Sin embargo, los montos, requisitos y condiciones varían según el programa.
¿Cuánto dinero dan las becas de la UNAM?
Algunas becas de la universidad han ofrecido apoyos de varios miles de pesos, en convocatorias anteriores de 2026, las cifras en estas próximas convocatorias podrían variar, por lo cual es necesario verificar cuando se publiquen.
La Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País ha contemplado hasta 10,000 pesos para dos semestres en convocatorias anteriores. El apoyo está dirigido a estudiantes que cumplen con las condiciones de vulnerabilidad y los requisitos establecidos por el programa.
Por su parte, la Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica ofreció 5,700 pesos en un pago para el semestre 2026-2.
La Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman también estableció un apoyo de 5,700 pesos en una sola exhibición para ese periodo.
La Beca Manuela Garín Pinillos–Manutención UNAM contempló 3,600 pesos para el periodo de febrero a mayo de 2026, mientras que la Beca Matilde Montoya Lafragua ofreció hasta 3,000 pesos, distribuidos en tres exhibiciones durante el semestre 2026-2.
¿Qué becas abrirán su proceso de asignación?
Entre los programas que la universidad incluyó en el proceso se encuentran los siguientes:
- Beca Manuela Garín Pinillos–Manutención UNAM.
- Beca Matilde Montoya Lafragua.
- Beca Ifigenia Martínez–Apoyo para la Alimentación.
- Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica.
- Beca para Alumnas y Alumnos en situación de Discapacidad.
- Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro.
- Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País.
- Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM.
- Beca Excelencia Formativa Bécalos UNAM Licenciatura.
- Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico.
- Becas de Titulación.
La oferta incluye apoyos para distintas necesidades y trayectorias académicas. Algunas se orientan a estudiantes que requieren recursos para continuar sus estudios; otras buscan fortalecer el desempeño académico, apoyar a grupos específicos o contribuir a la conclusión de la licenciatura.
Por eso, no todas las becas están disponibles para cualquier alumno, el que se otorguen depende del nivel educativo, la situación socioeconómica, el avance escolar y otros criterios definidos en cada convocatoria.
Espacio UNAM: cómo solicitar una beca
La principal novedad del proceso es Espacio UNAM, una plataforma que busca facilitar la consulta y solicitud de apoyos estudiantiles.
El sistema utiliza información institucional disponible para evitar que los alumnos tengan que capturar repetidamente los mismos datos en cada convocatoria.
De acuerdo con la universidad, el estudiantado podrá responder un cuestionario socioeconómico que toma entre cinco y diez minutos, consultar las becas para las que podría ser elegible, presentar solicitudes a varios programas y dar seguimiento individual a cada postulación.
La herramienta también contará con el acompañamiento de GoIA, una inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Sistemas y Aplicaciones Universitarias, para orientar a los estudiantes hacia las opciones que mejor se ajusten a su situación.
Para comenzar el trámite, los alumnos deben ingresar a espacio.unam.mx, consultar las instrucciones y realizar su manifestación de intención dentro del periodo establecido, del 12 al 19 de octubre.
Además, solicitar una beca no significa que el apoyo esté aprobado ni que el estudiante vaya a recibirlo automáticamente. La asignación final estará sujeta a los requisitos, criterios de selección y disponibilidad de recursos de cada convocatoria.