Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

No todo es CU: la UNAM tendrá dos nuevas sedes en CDMX y estos son los planteles universitarios que debes conocer

La expansión de la UNAM contempla la organización de espacios universitarios que ya existen y la construcción de nuevas instalaciones para ampliar la matrícula de educación superior.
mié 14 octubre 2026 06:00 PM
Añadir Expansión en Google
Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria UNAM
El Gobierno de la Ciudad de México construirá las instalaciones de la nueva sede universitaria y la UNAM estará a cargo de equiparlas y operarlas. (Gaceta UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ampliará su presencia en la Ciudad de México con dos proyectos que estarán en el Centro Histórico y suroriente de la capital.

Aunque ambos proyectos buscan fortalecer la presencia universitaria, tienen alcances distintos. Mientras el Campus Centro Histórico agrupa edificios universitarios que ya existían, el nuevo plantel anunciado por la jefa de Gobierno será construido por la administración capitalina y tendrá capacidad para recibir a 20,000 estudiantes.

Publicidad

La UNAM cuenta con planteles de bachillerato, facultades, escuelas y otras entidades académicas distribuidas en distintas zonas de la capital. Para quienes buscan estudiar en la universidad, estos son los principales planteles de educación y las sedes que forman parte de su oferta académica en la Ciudad de México.

¿Dónde están los planteles de bachillerato de la UNAM?

La UNAM cuenta con nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH) para su oferta de bachillerato escolarizado.

Los nueve planteles de la ENP son:

Plantel 1 Gabino Barreda: Xochimilco.

Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto: Iztacalco.

Plantel 3 Justo Sierra: Gustavo A. Madero.

Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera: Miguel Hidalgo.

Plantel 5 José Vasconcelos: Tlalpan.

Plantel 6 Antonio Caso: Coyoacán.

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y de fondo la Biblioteca Central.
CDMX

Habrá nueva sede de la UNAM al sur de la CDMX, la primera que se construye en 50 años


Plantel 7 Ezequiel A. Chávez: Cuauhtémoc.

Plantel 8 Miguel E. Schulz: Álvaro Obregón.

Plantel 9 Pedro de Alba: Gustavo A. Madero.

El CCH cuenta con cinco planteles:

CCH Azcapotzalco: alcaldía Azcapotzalco.

CCH Naucalpan: municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

CCH Oriente: alcaldía Iztapalapa.

CCH Sur: alcaldía Coyoacán.

CCH Vallejo: alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué facultades y escuelas tiene la UNAM en Ciudad Universitaria?

En el nivel superior, Ciudad Universitaria, ubicada en Coyoacán, al sur de la capital, concentra una parte importante de la oferta académica de la UNAM. Entre sus facultades están:

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Artes y Diseño.

Facultad de Ciencias.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Facultad de Contaduría y Administración.

Facultad de Derecho.

Facultad de Economía.

Facultad de Filosofía y Letras.

Paro UNAM
La UNAM ampliará su presencia en la Ciudad de México con el Campus Centro Histórico y un nuevo plantel proyectado para el suroriente de la capital. (Foto: Cuartoscuro )


Facultad de Ingeniería.

Facultad de Medicina.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Facultad de Música.

Facultad de Odontología.

Facultad de Psicología.

Facultad de Química.

Publicidad

La Universidad también cuenta con escuelas nacionales y otras entidades académicas, así como con facultades y escuelas en sedes distintas a Ciudad Universitaria. Por ello, la oferta de educación superior no se concentra en un solo campus.

Campus UNAM Centro Histórico: más de 15 edificios universitarios

El primero de los dos proyectos que tomarán forma los siguientes años es el Campus UNAM Centro Histórico, el cual se anunció en septiembre pasado, tras la instalación de su Consejo Directivo.

De acuerdo con la propia Universidad, no se trata de un plantel construido desde cero, sino de un modelo de organización que agrupa proyectos académicos, dependencias y recintos universitarios ubicados en distintos inmuebles del Centro Histórico.

Entre los espacios que forman parte de este campus están:

Antiguo Templo de San Agustín, que será su sede central.

Antigua Academia de San Carlos.

Palacio de Medicina.

Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo.

Palacio de Minería.

Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Palacio de la Autonomía.

Antigua Escuela de Jurisprudencia.

Un árbol de jacarandas en Ciudad Universitaria, con el edificio de la Biblioteca Central de la UNAM al fondo.
Carrera

La UNAM vuelve al Centro Histórico con un campus que reunirá más de 15 edificios

Antigua Escuela de Economía.

Antiguas Cárceles de la Perpetua.

Museo de la Mujer y su anexo.

Centro Cultural San Carlos.

Museo UNAM Hoy.

Edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana.

Predio de República de Bolivia.

El campus busca fortalecer la coordinación de las actividades académicas y culturales de la Universidad en esta zona de la ciudad. En el caso del Antiguo Templo de San Agustín, la UNAM prevé una reapertura parcial en 2027 y la creación del Claustro Abierto Universitario San Agustín, destinado a actividades de conocimiento, cultura y vinculación con la sociedad.

unam
El Campus UNAM Centro Histórico agrupará más de 15 inmuebles y espacios universitarios ubicados en esta zona de la capital. (Cuartoscuro)

Publicidad

¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM?

Durante su segundo informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para construir una nueva sede universitaria en el suroriente de la Ciudad de México.

Según lo anunciado, el plantel tendrá capacidad para 20,000 estudiantes y busca ampliar la matrícula de educación superior para jóvenes que no logran acceder a un lugar en la Universidad.

El Gobierno capitalino estará a cargo de construir las instalaciones, mientras que la UNAM se encargará de equiparlas y operarlas.

Sin embargo, aún no se ha especificado la ubicación exacta del predio, el calendario de construcción, la fecha de apertura ni las carreras que se impartirán en la nueva sede.

El proyecto se suma a los planes del Gobierno capitalino para construir tres nuevas universidades públicas y cinco planteles de bachillerato en pueblos y barrios originarios de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto durante el informe.

Tags

UNAM Universidades

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad