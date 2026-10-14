No todo es CU: la UNAM tendrá dos nuevas sedes en CDMX y estos son los planteles universitarios que debes conocer

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ampliará su presencia en la Ciudad de México con dos proyectos que estarán en el Centro Histórico y suroriente de la capital.
Aunque ambos proyectos buscan fortalecer la presencia universitaria, tienen alcances distintos. Mientras el Campus Centro Histórico agrupa edificios universitarios que ya existían, el nuevo plantel anunciado por la jefa de Gobierno será construido por la administración capitalina y tendrá capacidad para recibir a 20,000 estudiantes.
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La UNAM cuenta con planteles de bachillerato, facultades, escuelas y otras entidades académicas distribuidas en distintas zonas de la capital. Para quienes buscan estudiar en la universidad, estos son los principales planteles de educación y las sedes que forman parte de su oferta académica en la Ciudad de México.
¿Dónde están los planteles de bachillerato de la UNAM?
La UNAM cuenta con nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH) para su oferta de bachillerato escolarizado.
Los nueve planteles de la ENP son:
Plantel 1 Gabino Barreda: Xochimilco.
Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto: Iztacalco.
Plantel 3 Justo Sierra: Gustavo A. Madero.
Plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera: Miguel Hidalgo.
CCH Naucalpan: municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
CCH Oriente: alcaldía Iztapalapa.
CCH Sur: alcaldía Coyoacán.
CCH Vallejo: alcaldía Gustavo A. Madero.
¿Qué facultades y escuelas tiene la UNAM en Ciudad Universitaria?
En el nivel superior, Ciudad Universitaria, ubicada en Coyoacán, al sur de la capital, concentra una parte importante de la oferta académica de la UNAM. Entre sus facultades están:
Facultad de Arquitectura.
Facultad de Artes y Diseño.
Facultad de Ciencias.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Facultad de Contaduría y Administración.
Facultad de Derecho.
Facultad de Economía.
Facultad de Filosofía y Letras.
Facultad de Ingeniería.
Facultad de Medicina.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Facultad de Música.
Facultad de Odontología.
Facultad de Psicología.
Facultad de Química.
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La Universidad también cuenta con escuelas nacionales y otras entidades académicas, así como con facultades y escuelas en sedes distintas a Ciudad Universitaria. Por ello, la oferta de educación superior no se concentra en un solo campus.
Campus UNAM Centro Histórico: más de 15 edificios universitarios
El primero de los dos proyectos que tomarán forma los siguientes años es el Campus UNAM Centro Histórico, el cual se anunció en septiembre pasado, tras la instalación de su Consejo Directivo.
De acuerdo con la propia Universidad, no se trata de un plantel construido desde cero, sino de un modelo de organización que agrupa proyectos académicos, dependencias y recintos universitarios ubicados en distintos inmuebles del Centro Histórico.
Entre los espacios que forman parte de este campus están:
Antiguo Templo de San Agustín, que será su sede central.
Edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana.
Predio de República de Bolivia.
El campus busca fortalecer la coordinación de las actividades académicas y culturales de la Universidad en esta zona de la ciudad. En el caso del Antiguo Templo de San Agustín, la UNAM prevé una reapertura parcial en 2027 y la creación del Claustro Abierto Universitario San Agustín, destinado a actividades de conocimiento, cultura y vinculación con la sociedad.
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¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM?
Durante su segundo informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para construir una nueva sede universitaria en el suroriente de la Ciudad de México.
Según lo anunciado, el plantel tendrá capacidad para 20,000 estudiantes y busca ampliar la matrícula de educación superior para jóvenes que no logran acceder a un lugar en la Universidad.
El Gobierno capitalino estará a cargo de construir las instalaciones, mientras que la UNAM se encargará de equiparlas y operarlas.
Sin embargo, aún no se ha especificado la ubicación exacta del predio, el calendario de construcción, la fecha de apertura ni las carreras que se impartirán en la nueva sede.
El proyecto se suma a los planes del Gobierno capitalino para construir tres nuevas universidades públicas y cinco planteles de bachillerato en pueblos y barrios originarios de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto durante el informe.