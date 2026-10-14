No todo es CU: la UNAM tendrá dos nuevas sedes en CDMX y estos son los planteles universitarios que debes conocer

La Universidad también cuenta con escuelas nacionales y otras entidades académicas, así como con facultades y escuelas en sedes distintas a Ciudad Universitaria. Por ello, la oferta de educación superior no se concentra en un solo campus.

Campus UNAM Centro Histórico: más de 15 edificios universitarios

El primero de los dos proyectos que tomarán forma los siguientes años es el Campus UNAM Centro Histórico, el cual se anunció en septiembre pasado, tras la instalación de su Consejo Directivo.

De acuerdo con la propia Universidad, no se trata de un plantel construido desde cero, sino de un modelo de organización que agrupa proyectos académicos, dependencias y recintos universitarios ubicados en distintos inmuebles del Centro Histórico.

Entre los espacios que forman parte de este campus están:

Antiguo Templo de San Agustín, que será su sede central.

Antigua Academia de San Carlos.

Palacio de Medicina.

Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo.

Palacio de Minería.

Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Palacio de la Autonomía.

Antigua Escuela de Jurisprudencia.

Antigua Escuela de Economía.

Antiguas Cárceles de la Perpetua.

Museo de la Mujer y su anexo.

Centro Cultural San Carlos.

Museo UNAM Hoy.

Edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana.

Predio de República de Bolivia.

El campus busca fortalecer la coordinación de las actividades académicas y culturales de la Universidad en esta zona de la ciudad. En el caso del Antiguo Templo de San Agustín, la UNAM prevé una reapertura parcial en 2027 y la creación del Claustro Abierto Universitario San Agustín, destinado a actividades de conocimiento, cultura y vinculación con la sociedad.