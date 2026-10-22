Ser trabajador de confianza no siempre es una ventaja: los derechos laborales que cambian cuando eres jefe

¿Qué es un trabajador de confianza según la Ley Federal del Trabajo?





(Expansión|ChatGPT)

El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo establece que esta categoría depende de las funciones que realmente desempeña la persona y no del nombre que aparezca en su puesto o contrato.

Se consideran funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, siempre que tengan carácter general, además de los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Un nombramiento como gerente, coordinador o jefe, por lo tanto, no convierte automáticamente al trabajador en personal de confianza si sus actividades no corresponden a esas funciones.

También puede ocurrir al revés. Una persona cuyo cargo no incluya palabras como “director” o “gerente” puede quedar dentro de esta categoría si las tareas que realiza cumplen con los criterios establecidos por la ley.

Para ciertos mandos existe además otra consecuencia. Según el artículo 11, directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección o administración son considerados representantes del patrón y pueden obligar a la empresa en sus relaciones con los trabajadores.



Los derechos que conserva un trabajador de confianza

Cambiar de categoría no elimina los derechos individuales ni las prestaciones mínimas reconocidas por la legislación laboral.

El artículo 182 establece que las condiciones de trabajo deben ser proporcionales a la naturaleza e importancia de los servicios prestados y no pueden ser inferiores a las aplicables a trabajos semejantes dentro de la misma empresa o establecimiento.

Esa disposición evita que la sola clasificación como personal de confianza sirva para justificar condiciones inferiores frente a otros trabajadores que realizan labores comparables.

También puede conservar beneficios negociados colectivamente. Conforme al artículo 184, las condiciones establecidas en el contrato colectivo de la empresa se extienden al personal de confianza, salvo que el propio contrato señale expresamente lo contrario.