Aguinaldo para pensionados del IMSS en 2026: cuándo cae el depósito y quiénes tienen derecho a cobrarlo

¿Cuándo se deposita el aguinaldo del IMSS en 2026?

El pago mensual de noviembre está previsto para el lunes 2 de noviembre. Para quienes tienen derecho al aguinaldo, el depósito de esta prestación se realiza durante noviembre, de acuerdo con la información del IMSS.

Conviene distinguir entre la fecha del pago mensual y la del aguinaldo, aunque ambos corresponden al mismo periodo, no todos los pensionados podrán recibir este pago, por lo cual es necesario verificar si se cumplen con las condiciones.

¿Cuándo se deposita la pensión del IMSS de noviembre de 2026?

Por otro lado, como ya se tenía programado, el pago mensual de la pensión del IMSS correspondiente a noviembre de 2026 está programado para el lunes 2 de noviembre.



Las personas pensionadas pueden consultar sus movimientos directamente en la cuenta bancaria donde reciben habitualmente el depósito. Esta fecha corresponde a la pensión mensual y no confirma por sí misma el día exacto en que se depositará el aguinaldo.

¿Qué pensionados del IMSS reciben aguinaldo?

El IMSS establece que tienen derecho al aguinaldo las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social del 73.

Para quienes tienen derecho, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. (iStock)



En cambio, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente, conocida como Ley 97, no reciben el importe por este concepto.

Por ello, antes de contar con ese dinero para los gastos de fin de año, es importante revisar el régimen bajo el cual fue otorgada la pensión.