Aguinaldo para pensionados del IMSS en 2026: cuándo cae el depósito y quiénes tienen derecho a cobrarlo

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tienen derecho al aguinaldo podrán recibir esta prestación en unas pocas semanas, junto con el pago mensual de su pensión.
El aguinaldo representa un ingreso adicional para una parte de los jubilados, pero no todas las personas pensionadas del IMSS reciben esta prestación, ya que el derecho depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión. Para calcularlo no se consideran los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.
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¿Cuándo se deposita el aguinaldo del IMSS en 2026?
El pago mensual de noviembre está previsto para el lunes 2 de noviembre. Para quienes tienen derecho al aguinaldo, el depósito de esta prestación se realiza durante noviembre, de acuerdo con la información del IMSS.
Conviene distinguir entre la fecha del pago mensual y la del aguinaldo, aunque ambos corresponden al mismo periodo, no todos los pensionados podrán recibir este pago, por lo cual es necesario verificar si se cumplen con las condiciones.
¿Cuándo se deposita la pensión del IMSS de noviembre de 2026?
Por otro lado, como ya se tenía programado, el pago mensual de la pensión del IMSS correspondiente a noviembre de 2026 está programado para el lunes 2 de noviembre.
Las personas pensionadas pueden consultar sus movimientos directamente en la cuenta bancaria donde reciben habitualmente el depósito. Esta fecha corresponde a la pensión mensual y no confirma por sí misma el día exacto en que se depositará el aguinaldo.
¿Qué pensionados del IMSS reciben aguinaldo?
El IMSS establece que tienen derecho al aguinaldo las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social del 73.
En cambio, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente, conocida como Ley 97, no reciben el importe por este concepto.
Por ello, antes de contar con ese dinero para los gastos de fin de año, es importante revisar el régimen bajo el cual fue otorgada la pensión.
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¿Cuánto dinero recibirán de aguinaldo los pensionados?
Para quienes cumplen con los requisitos, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.
Por ejemplo, una persona que recibe mensualmente una pensión de 10,000 pesos recibiría un aguinaldo de 10,000 pesos, siempre que ese sea el monto aplicable para el cálculo de la prestación. El importe puede variar de una persona a otra según su pensión.
Así recibirás tu aguinaldo este 2026
El proceso de entrega es automático, por lo que no se requiere solicitarlo ni actualizar datos. El depósito se realiza directamente en la misma cuenta bancaria en la que se recibe la pensión habitual.
Para mayor control, se recomienda revisar el tarjetón digital, ya que en él se identificará de forma separada el concepto del aguinaldo. Si el pago no se refleja en la fecha indicada, es necesario acudir a la unidad médica familiar que te corresponde para la aclaración.