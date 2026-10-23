La Embajada de Estados Unidos en México compartió a través de su cuenta de 𝕏 la vacante para trabajar como chef en la residencia oficial del representante político en el país, Ronald D. Johnson. La vacante ofrece un sueldo de 20,800 pesos mensuales, aunque no se detalla si son brutos o netos. Además, la representación oficial de ese país compartió los requisitos y la forma de contacto para las personas interesadas en postularse.
La Embajada de EU en México busca chef y ofrece 20,800 pesos al mes para cocinar en la residencia del embajador
¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Embajada de EU?
- Formación culinaria profesional o capacitación formal.
- Contar con al menos dos años de experiencia en hoteles o restaurantes.
- Preferentemente como chef privado o en Embajadas.
- Nivel intermedio de inglés (oral y escrito).
- Disponibilidad flexible, incluidos los sábados.
- Experiencia comprobada en la planeación de eventos y la elaboración de menús.
- Estricto cumplimiento con la higiene y la organización de la cocina, incluido el cuidado de los utensilios y demás equipo de cocina.
- Capacidad para administrar las compras y supervisar el presupuesto.
- Vocación de servicio y gran capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para trabajar bajo presión en un entorno dinámico.
Las personas que cumplan con este perfil pueden mandar su Currículum actualizado al siguiente correo: AlvarezRodriguezA@state.gov
¿Qué es ser chef?
De acuerdo con la Academia de Cocina de Londres, Inglaterra, define a las personas que se dedican a esta labor como altamente calificadas que se encargan de la producción de alimentos en una cocina comercial de un restaurante, hotel, complejo turístico , hospital o de cruceros se refiere normalmente como un chef.
“Sus funciones son muy diversas. Aparte de la gestión de la cocina y la supervisión de su personal, tienen que planificar menús, calcular el costo de cada plato, y gestionar los inventarios y adquisición de materia prima”, detalla en su página oficial.
¿Cuál es la diferencia entre un chef y un cocinero?
Aunque muy a menudo los dos términos chef y cocinero se utilizan indistintamente para referirse a un individuo que cocina diversos platillos, para aquellos dentro del comercio gastronómico, hay una gran diferencia entre los dos.
“La diferencia radica básicamente en la educación y la experiencia. En el mundo de hoy una persona con un título de un instituto culinario que se une a una cocina comercial será reconocido como un sous chef en cuanto completen su formación”, detalla la página especializada.
Existen dos maneras de convertirse en un chef. Uno puede unirse a una cocina comercial como aprendiz y progresar hasta la cumbre, o aprender el oficio en una escuela especializada y luego unirse a un establecimiento, restaurante o cadena comercial, además de que también está la opción de ingresar al sector turístico.
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El embajador de Estados Unidos en México es Ronald Johnson fue confirmado por el Senado como Embajador en México el 9 de abril de 2025.
Su perfil detalla que ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante más de cuatro décadas, primero como oficial del ejército estadounidense, después como miembro de la comunidad de inteligencia y, más recientemente, como embajador de Estados Unidos en El Salvador.
¿Dónde se ubica la Embajada de EU en México?
Se encuentra sobre la calle Presa Angostura número 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.