¿Cuál es la diferencia entre un chef y un cocinero?

Aunque muy a menudo los dos términos chef y cocinero se utilizan indistintamente para referirse a un individuo que cocina diversos platillos, para aquellos dentro del comercio gastronómico, hay una gran diferencia entre los dos.

“La diferencia radica básicamente en la educación y la experiencia. En el mundo de hoy una persona con un título de un instituto culinario que se une a una cocina comercial será reconocido como un sous chef en cuanto completen su formación”, detalla la página especializada.

Existen dos maneras de convertirse en un chef. Uno puede unirse a una cocina comercial como aprendiz y progresar hasta la cumbre, o aprender el oficio en una escuela especializada y luego unirse a un establecimiento, restaurante o cadena comercial, además de que también está la opción de ingresar al sector turístico.

El embajador de Estados Unidos en México es Ronald Johnson fue confirmado por el Senado como Embajador en México el 9 de abril de 2025.

Su perfil detalla que ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante más de cuatro décadas, primero como oficial del ejército estadounidense, después como miembro de la comunidad de inteligencia y, más recientemente, como embajador de Estados Unidos en El Salvador.