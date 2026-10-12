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Hay más empleos para programadores, pero la IA complica el camino a los jóvenes

Las vacantes para desarrolladores de software en Estados Unidos aumentaron 15% desde febrero de 2025, aunque las oportunidades se concentran en perfiles con experiencia y conocimientos de IA.
lun 12 octubre 2026 10:30 AM
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Una desarrolladora de software trabaja frente a una computadora portátil, sentada en un escritorio junto a una libreta.
La inteligencia artificial transforma las tareas de programación y las habilidades que buscan las empresas al contratar desarrolladores de software. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

La inteligencia artificial (IA) está automatizando cada vez más tareas de programación, pero eso no se ha traducido en una caída generalizada de la demanda de desarrolladores de software en Estados Unidos. Por el contrario, las vacantes para estos perfiles aumentaron cerca de 15% desde febrero de 2025, aunque el crecimiento beneficia principalmente a profesionales con experiencia y habilidades relacionadas con la IA, de acuerdo con datos de Indeed Hiring Lab , el brazo de investigación económica y análisis de datos del portal de empleo Indeed.

El comportamiento contrasta con el mercado laboral en general, pues durante el mismo periodo, las ofertas de empleo estadounidenses disminuyeron 7%. Sin embargo, las vacantes de desarrollo de software todavía se encontraban 27.5% por debajo de su nivel de febrero de 2020, antes de la pandemia.

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Las cifras sugieren que la demanda de talento tecnológico no ha desaparecido con la expansión de las herramientas capaces de generar código; esto pese a que GitHub refiere los agentes de IA participaron en una de cada tres solicitudes de cambios de código ( pull requests) durante octubre de 2026, frente a menos de una de cada diez un año antes.

Los jóvenes enfrentan un mercado más complicado

No obstante, el acceso a estas oportunidades es desigual y los trabajadores que buscan comenzar su carrera enfrentan mayores dificultades. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los desarrolladores con experiencia representaron 71% del incremento en las ofertas de empleo para esta ocupación. Por su parte, los anuncios que mencionaban la inteligencia artificial en el título del puesto concentraron 37% del aumento.

Además, el AI Index 2026 de la Universidad de Stanford reportó que el empleo entre desarrolladores de software de 22 a 25 años cayó alrededor de 20% respecto de 2024.

Este escenario es atribuido a que para las empresas, las herramientas de programación basadas en IA pueden facilitar la ejecución de ciertas tareas, pero quienes comienzan su trayectoria deben competir en un entorno donde los empleadores pueden priorizar candidatos que ya cuentan con experiencia y que saben trabajar con estas tecnologías.

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Esto plantea una dificultad para la formación de talento, pues si disminuyen las oportunidades para adquirir experiencia en puestos iniciales, también puede complicarse el desarrollo de los profesionales que ocuparán posiciones de mayor responsabilidad en el futuro.

¿Qué futuro tienen los empleos de programación?

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) proyecta que el empleo de desarrolladores de software crecerá 10% entre 2025 y 2035, al pasar de aproximadamente 1.72 millones a 1.89 millones de puestos.

La proyección sugiere que seguirá existiendo demanda de profesionales capaces de diseñar, construir y mantener software, aunque las tareas y los requisitos de contratación pueden cambiar conforme avance la automatización.

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Por ahora, los datos dibujan un mercado con dos tendencias simultáneas: las empresas siguen buscando desarrolladores, pero las oportunidades no se distribuyen de manera uniforme. La experiencia profesional y la capacidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial se perfilan como factores relevantes para competir por las vacantes.

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Tags

Inteligencia artificial Empleo Educación

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