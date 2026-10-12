Hay más empleos para programadores, pero la IA complica el camino a los jóvenes

Las cifras sugieren que la demanda de talento tecnológico no ha desaparecido con la expansión de las herramientas capaces de generar código; esto pese a que GitHub refiere los agentes de IA participaron en una de cada tres solicitudes de cambios de código ( pull requests) durante octubre de 2026, frente a menos de una de cada diez un año antes.

Los jóvenes enfrentan un mercado más complicado

No obstante, el acceso a estas oportunidades es desigual y los trabajadores que buscan comenzar su carrera enfrentan mayores dificultades. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los desarrolladores con experiencia representaron 71% del incremento en las ofertas de empleo para esta ocupación. Por su parte, los anuncios que mencionaban la inteligencia artificial en el título del puesto concentraron 37% del aumento.

Además, el AI Index 2026 de la Universidad de Stanford reportó que el empleo entre desarrolladores de software de 22 a 25 años cayó alrededor de 20% respecto de 2024.

Este escenario es atribuido a que para las empresas, las herramientas de programación basadas en IA pueden facilitar la ejecución de ciertas tareas, pero quienes comienzan su trayectoria deben competir en un entorno donde los empleadores pueden priorizar candidatos que ya cuentan con experiencia y que saben trabajar con estas tecnologías.



Esto plantea una dificultad para la formación de talento, pues si disminuyen las oportunidades para adquirir experiencia en puestos iniciales, también puede complicarse el desarrollo de los profesionales que ocuparán posiciones de mayor responsabilidad en el futuro.

¿Qué futuro tienen los empleos de programación?

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) proyecta que el empleo de desarrolladores de software crecerá 10% entre 2025 y 2035, al pasar de aproximadamente 1.72 millones a 1.89 millones de puestos.

La proyección sugiere que seguirá existiendo demanda de profesionales capaces de diseñar, construir y mantener software, aunque las tareas y los requisitos de contratación pueden cambiar conforme avance la automatización.

