La infraestructura detrás del vendedor digital
En ese punto entra la red física de Walmart. Durante El Fin Irresistible, siete de cada 10 pedidos se entregaron el mismo día o al siguiente, mientras que las órdenes preparadas desde tiendas crecieron más de 15% anual y representaron más de 70% de los envíos totales.
La entrega más rápida de la campaña se completó en 10 minutos, desde una unidad de Walmart Express en la Ciudad de México.
La compañía utiliza sus más de 3,300 tiendas y clubes como puntos de preparación y despacho de pedidos , una capacidad que complementa sus 21 centros de distribución y plataformas digitales. Esta infraestructura permite conectar la experiencia de búsqueda con distintas modalidades de entrega y recolección.
La expansión del marketplace es otra pieza de esta operación. Durante el evento, el número de vendedores participantes aumentó 20% frente al año anterior y los celulares se convirtieron en la categoría de mayor crecimiento del canal.
Cinco de cada 10 pedidos de marketplace se entregaron en menos de dos días y, en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la proporción llegó a seis de cada 10.
Agilizar los tiempos de entrega también forma parte de la apuesta. Walmart anunció un plan de 43,000 millones de pesos para este año, del cual 24% se destina a fortalecer su cadena de suministro y 8% a tecnología e innovación en sus canales de venta.
La compañía no revela cuánto de esos recursos corresponde específicamente a campañas comerciales como El Fin Irresistible , pero sus inversiones buscan fortalecer las capacidades que permiten atender periodos de alta demanda.
En el tercer trimestre, antes de la campaña, 75% de los pedidos surtidos desde tienda se entregaron el mismo día, casi 30% en menos de dos horas y 10% en menos de una hora.
"El ecommerce también amplía el alcance de El Fin Irresistible . Combinado con nuestras tiendas, clubes y red de fulfillment, nos ayuda a llevar opciones relevantes, una sólida propuesta de valor y entregas más rápidas a más clientes en todo México", dijo Krishnasamy.
El siguiente desafío será demostrar cuánto puede aportar la inteligencia artificial al negocio más allá de facilitar la navegación. La empresa busca que las herramientas digitales ayuden a generar compras recurrentes y relaciones de largo plazo con sus clientes.
Los nuevos compradores digitales que llegaron durante la campaña mostraron una preferencia siete veces mayor que el cliente promedio por adquirir lavadoras, estufas, colchones, pantallas y muebles, categorías que pueden representar oportunidades para extender el valor de cada relación comercial.
“Nuestro enfoque no es únicamente atraer demanda durante una temporada específica, sino crear experiencias que motiven a los clientes a seguir eligiéndonos mucho después de que el evento haya terminado”, señaló Krishnasamy.