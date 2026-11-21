Los resultados muestran la escala del negocio digital que Walmart busca transformar. La apuesta consiste en que la inteligencia artificial no sea solamente una función adicional dentro de su aplicación, sino una herramienta que ayude a descubrir productos, influya en las decisiones de compra y, eventualmente, se convierta en un nuevo motor de ventas.

Sparky es una de las piezas centrales de esa estrategia. El asistente permite que los consumidores describan lo que necesitan, comparen alternativas y reciban recomendaciones de acuerdo con sus preferencias y presupuesto, sin tener que comenzar necesariamente por buscar un producto específico.

Por ejemplo, en lugar de escribir el nombre de un electrodoméstico o recorrer distintas categorías, un usuario puede plantear una necesidad y recibir sugerencias para resolverla. La herramienta busca transformar la navegación tradicional del comercio electrónico en una experiencia de compra basada en intenciones.

Para Karthicka Krishnasamy, vicepresidenta senior de eCommerce y Growth de Walmart de México y Centroamérica, el cambio responde a una transformación en las expectativas de los consumidores.

Los clientes no piensan en canales, simplemente quieren encontrar el producto correcto, al valor adecuado, y recibirlo de la manera que mejor se adapte a su vida Karthicka Krishnasamy





De buscar productos a recibir recomendaciones

El lanzamiento de Sparky representa un cambio en la forma en que Walmart busca conectar su catálogo con las necesidades de sus clientes. La compañía pretende reducir los pasos que separan una necesidad de una compra, mediante herramientas capaces de interpretar solicitudes expresadas en lenguaje cotidiano.

El Fin Irresistible fue una oportunidad para llevar esa propuesta a una temporada de alto tráfico, cuando los consumidores comparan precios, buscan promociones y toman decisiones sobre compras de mayor valor, como televisores, computadoras, celulares y electrodomésticos.

La estrategia tecnológica también incluye otras herramientas. En Sam’s Club, Scan & Go permite a los socios escanear productos y pagar directamente desde la aplicación, mientras que Bodega Aurrera amplía su catálogo digital para ofrecer más alternativas de compra.

La intención es que la tecnología simplifique la experiencia en los distintos formatos de la cadena y conecte las búsquedas digitales con la disponibilidad de productos en sus establecimientos. Sin embargo, la inteligencia artificial no opera de manera aislada. La capacidad de convertir una recomendación en una compra depende también de que el producto esté disponible, tenga un precio competitivo y pueda llegar al consumidor en el tiempo esperado.

