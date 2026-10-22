“Tienes que empezar a desarrollar estos hábitos lo antes posible y anticipar que tu retiro no tendrá una fecha tan definida, sino que dependerá de tu capacidad”, advirtió Anthony Salcito, vicepresidente senior y presidente del segmento Enterprise de Coursera, plataforma de aprendizaje en línea.

La advertencia coincide con un cambio demográfico que aumentará la presión sobre las finanzas personales. México tendrá 28 millones de personas de 60 años y más en 2040, equivalentes a una quinta parte de la población, frente a los 16.5 millones estimados en 2024, según datos del Consejo Nacional de Población.

Sin embargo, la preparación económica presenta brechas, ya que en ese año el 42.2% de las personas de 18 a 70 años declaró tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi y la CNBV , y solo 7.9% de quienes tenían una realizó aportaciones voluntarias.

La preparación para esa etapa sigue siendo limitada. En 2024, solo 42.2% de las personas de entre 18 y 70 años declaró tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Entre quienes contaban con una, apenas 7.9% realizó aportaciones voluntarias.

Carreras menos lineales, retiros más flexibles

La educación financiera adquiere relevancia adicional ante la transformación de las trayectorias profesionales. Salcito, quien trabajó más de 25 años en Microsoft y ocupó la vicepresidencia mundial de Educación, considera que las carreras de larga duración dentro de una misma compañía serán menos frecuentes.

“Cuando pienso en los años que pasé en Microsoft, la duración de una carrera como esa en una gran empresa tecnológica será mucho más rara en el futuro, las personas pasarán de un empleo a otro y a otro”, plantea.

Salcito anticipa carreras con más cambios de empleo y considera que algunas personas seguirán trabajando durante el retiro, por lo que insiste en desarrollar hábitos de ahorro desde jóvenes.