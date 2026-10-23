Para un trabajador que cobra sueldo base más comisiones, la preocupación va más allá de conservar el pago fijo, pues una parte del dinero que lleva a casa depende de cuánto vende y del porcentaje que recibe por cada operación.

Hugo Hernández-Ojeda, socio de la práctica de Laboral, Pensiones y Seguridad Social de Hogan Lovells Cadwalader, explica que las compañías ya revisan sus costos, turnos y necesidades de personal para adaptarse a la reforma, pero advierte que estos ajustes tienen límites legales.

“El salario no se puede disminuir, las prestaciones, las condiciones de trabajo en general no se pueden modificar de manera unilateral”, señala en entrevista con Expansión.

Esto significa que una empresa no puede justificar el recorte de un pago pactado con el argumento de que ahora tendrá menos horas para producir o atender clientes, aunque sí puede revisar cómo organiza el trabajo y qué necesita para mantener su operación.

La adaptación también incluirá el registro electrónico de entrada y salida de los trabajadores , con el que las empresas deberán acreditar el tiempo laborado.

Bonos y comisiones bajo protección

Las comisiones forman parte del salario, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo , por lo que su protección no desaparece cuando se pagan aparte del sueldo base.

Sin embargo, hay una diferencia entre recibir menos porque bajaron las ventas y cobrar menos porque la empresa cambió el porcentaje de la comisión, ya que en el primer caso varía el resultado del trabajo y en el segundo cambian las reglas del pago.

Por ejemplo, si una persona recibe un porcentaje por cada venta, su comisión puede bajar cuando vende menos, aun cuando la empresa conserve la misma fórmula para calcularla.

En cambio, si vende lo mismo y la empresa reduce el porcentaje que le corresponde, hay un cambio en las condiciones de pago que debe revisarse, sin que conservar el sueldo base sea suficiente para darlo por válido.